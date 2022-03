Pamatykite: įspūdingas „Måneskin“ triumfas „iHeartRadio“ apdovanojimuose

„Måneskin“, kuri jau birželio 7-ąją dieną surengs koncertą didžiausioje šalyje koncertų aikštelėje Vingio parke Vilniuje, siautulingo pasirodymo metu atliko du savo hitus: „Beggin’“ ir „I Wanna Be Your Slave“.

Los Andžele surengtoje apdovanojimų ceremonijoje vykęs pasirodymas ant kojų pakėlė visus susirinkusius.

Birželio 7-ąją Lietuvoje vyksiantis garsiųjų Italijos rokerių „Måneskin“ pasirodymas taps vienos dienos muzikos festivalio „Summer In The City“ programos vinimi. Muzikos renginių išsiilgusiems žiūrovams ypatingą koncertą Vilniaus Vingio parke dovanos ir garsi britų indie roko grupė „The Vaccines“.

Taip pat festivalyje išskirtinius pasirodymus surengs būrys populiariausių Lietuvos scenos atlikėjų ir grupių.

