Festivalyje „Summer In The City“ koncertuos garsi britų roko grupė „The Vaccines“

Viena ryškiausių pastarojo meto britų indie roko grupių prisijungs prie įspūdingą šou surengsiančių Italijos rokerių „Måneskin“.

Įspūdingiausiu metų įvykiu pretenduojantis tapti muzikos festivalis „Summer In The City“ jau birželio 7-ąją dieną vyks didžiausioje šalyje koncertų aikštelėje Vingio parke Vilniuje.

„The Vaccines“ – „If You Wanna“:

Vakarų Londone susikūrusi grupė „The Vaccines“, kurioje groja Justinas Youngas (gitara ir vokalas), Freddie Cowanas (gitara ir vokalas), Arni Arnasonas (bosinė gitara), Timothy Lanhamas (klavišiniai) ir Yoannas Intonti (būgnai), muzikuoti pradėjo 2010-aisiais metais.

Keletą mėnesių tobulinusi savo skambesį, tų pačių metų rugpjūtį „The Vaccines“ į interneto platformą „YouTube“ įkėlė dainos „If You Wanna“ demo versiją.

Debiutinis kūrinys iš karto sulaukė pagyrų iš tokių garsenybių kaip Zane Lowe, kuris dainą pavadino „Karščiausiu įrašu pasaulyje“.

„The Vaccines“ – „Blow It Up“:

Po pirmojo „The Vaccines“ koncerto Londone žurnalo „Clash“ straipsnyje buvo prognozuojama, kad grupė „pradės naują gitarinės muzikos erą“.

Netrukus grupė buvo pakviesta pasirodyti populiariame muzikiniame TV šou „Later With Jools Holland“ – tai buvo pirmas kartas, kai laidoje dalyvavo nė vieno singlo neišleidusi grupė.

„The Vaccines“ – „If You Wanna“ (Later Live With Jools Holland):

The Vaccines“ debiutinis dvigubas singlas „Wreckin' Bar (Ra Ra Ra)“/„Blow It Up“ buvo išleistas vos 1000 kopijų tiražu, tačiau sukėlė didelį ažiotažą.

Įtakingas muzikos žurnalas „Q“ grupės dainą „Wreckin' Bar (Ra Ra Ra)“ paskelbė geriausiu „Dienos kūriniu“.

„The Vaccines“ – „Wreckin' Bar (Ra Ra Ra)“:

Besibaigiant pirmiesiems aktyvaus muzikavimo metams, „The Vaccines“ įrašė savo pirmąjį radijo koncertą, kurį transliavo „BBC 6 Music“.

2011-ųjų pradžioje grupė užėmė trečiąją vietą BBC „Sound Of 2011“ apklausoje ir tą pačią savaitę „The Vaccines“ nuotrauka pirmąkart papuošė muzikos žurnalo „NME“ viršelį.

Grupė pasirašė sutartį su „Columbia Records“, kuri išleido antrąjį „The Vaccines“ singlą „Post Break-Up Sex“, debiutavusį Jungtinės Karalystės hitų sąraše.

„The Vaccines“ – „Post Break-Up Sex“:

Grupė buvo nominuota MTV „Geriausia nauja 2011 m. grupė“ ir „Critics' Choice Brit“ apdovanojimams.

Surengus „The Vaccines“ koncertą Niujorke paaiškėjo, kad grupės kūrybai yra neabejinga žiūrovų būryje pastebėta legendinės grupės „Blondie“ dainininkė Debbie Harry.

Išleidus pirmąjį studijinį albumą „What Did You Expect From The Vaccines?“, grupę į bendras gastroles pakvietė britų rokeriai „Arctic Monkeys“.

Metų pabaigoje paaiškėjo, kad debiutinis „The Vaccines“ įrašas tapo geriausiai parduodamu 2011-ųjų debiutiniu albumu Jungtinėje Karalystėje.

Muzikos kritikai grupės kūrybą lygino su „The Ramones“, „The Strokes“ ir „The Jesus & Mary Chain“.

Šiandien „The Vaccines“ yra išleidusi penkis studijinius albumus ir jau įsitvirtino populiariausių britų indie roko grupių elite.

Ypatingai daug koncertuojantys rokeriai surengė bendras gastroles su ryškiausiomis žvaigždėmis „The Rolling Stones“, „Arcade Fire“, „Arctic Monkeys“, „The Stone Roses“, „Red Hot Chili Peppers“, „Imagine Dragons“ ir „Muse“.

Visame pasaulyje „The Vaccines“ pardavė daugiau nei 2 mln. įrašų.

