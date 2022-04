Paaiškėjo dar du festivalio „Granatos Live“ atlikėjai

Čia pirmą kartą Lietuvoje bus galima išvysti bene populiariausios 2021-ųjų TikToko dainos autorių australą Masked Wolf bei ambicingą ir labai perspektyvų britą JC Stewart.

Ko gero būtų sunku rasti bent vieną internete aktyvų žmogų, kuris būtų negirdėjęs reperio Masked Wolf dainos „Astronaut in the Ocrean“.

Būtent šis, interneto platformoje „YouTube“ beveik 300 mln. peržiūrų, o „Spotify“ virš 900 mln. perklausų turintis kūrinys, atvėrė australui duris į platųjį muzikinį pasaulį.

Masked Wolf (Harry Michael) užaugo Sidnėjuje, būdamas vos 13, įkvėptas Eminem ir Kevin Gates, jau kūrė savo repo dainas.

Ilgainiui jo paties stilius išsiskyrė įžvalgiais ir dažnai asmeniškai tekstais bei švaria aranžuote.

Po didžiulės „Astronaut in the Ocean“, kuri tapo dažniausiai „Shazam“ platformoje ieškota daina 2021 m., sėkmės Masked Wolf pasinėrė į kolaboracijas: išleido „Razor‘s Edge“ su grupe „X Ambassadors“, vėliau suteikė naują skambesį Bebe Rexha dainai „Sabotage“, išleisdamas „It‘s You, Not Me (Sabotage)“, o vos prieš kelias dienas pasirodė „Fallout“ – bendras darbas su grupe „Bring Me The Horizon“.

Britų popatlikėjas JC Stewart pats savo muzikinį stilių yra apibūdinęs „profesionalus liūdnas vaikinas“. Tą įrodo ir jo populiariausia daina „I Need You To Hate Me“, platformoje „Spotify“ skaičiuojanti jau 59-ą milijoną perklausų.

JC Stewart užaugo fermoje Šiaurės Airijoje, mamos paskatintas pradėjo lankyti teatro pamokas, kur ir užgimė meilė dainų rašymui. Šis jo talentas atsispindi ir bendradarbiaujant su kitais atlikėjais – jis Lewis Capaldi hito „Hollywood“ bendraautorius.

Melancholija ir tikri jausmai dominuoja daugelyje JC Stewart dainų, todėl tikrai ne veltui naujo singlo „Love Like That“ išleidimui buvo pasirinkta Valentino diena.

Beje, populiarumo JC Stewart sulaukė 2020 m. sukūręs savąją pagrindinės serialo „Draugai“ dainos „I‘ll be There for You“ versiją, kurią įkvėpė visuotinis karantinas.

Už savo proveržį jaunas ir perspektyvus atlikėjas gali būti dėkingas ir Jennifer Aniston – aktorei pasidalinus jo TikToko įrašu ir pasklido JC Stewart virusas.

Be šių atlikėjų rugpjūčio 5–7 d. Lietuvos liaudies buities muziejuje vyksiančiame festivalyje „Granatos Live“ pasirodys britų dainininkė Anne-Marie, švedų popžvaigždė Zara Larsson, britų didžėjus Jonas Blue, šokių muzikos atlikėja Becky Hill, Donatas Montvydas, Justinas Jarutis, Jessica Shy, Vaidas Baumila ir kiti lietuvių atlikėjai.