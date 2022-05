Rokeriai „Whitesnake“ naujai įrašė visus geriausius savo htus

Šį albumą grupė pristatys atsisveikinimo gastrolėse „The Farewell Tour“. „Žalgirio“ arenoje Kaune vyksiančiame „Whitesnake“ koncerte išskirtinių svečių teisėmis gros dar viena roko legenda – švedų rokeriai „Europe“.

Bilietus į bendrą roko grupių „Whitesnake“ ir „Europe“ koncertą Kaune galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete: www.bilietai.lt „Didžiausi hitai – peržiūrėti, pataisyti ir atnaujinti“, – teigiama „Whitesnake“ pranešime.

Grupė patvirtino, kad šiandien (gegužės 6 d.) „Greatest Hits“ albumas yra išleistas kompaktinio disko pavidalu. Geriausi „Whitesnake“ hitai taip pat yra prieinami visose skaitmeninėse muzikos transliavimo platformose.

Prieš koncertinių gastrolių „The Farewell Tour“ pradžią visais įmanomais „Blu-Ray“, DVD, CD ir vinilo plokštelės formatais išleistas „Greatest Hits“ rinkinys puikiai atspindi ypač sėkmingą „Whitesnake“ karjerą. Gerbėjus turėtų nudžiuginti hitų „Still Of The Night“, „Here I Go Again“, „Is This Love?“ ir kitų dainų atnaujintos versijos. Netrukus po naujojo albumo pasirodymo grupė paskutinį kartą išvyks į kelionę – pasaulines gastroles „The Farewell Tour“.

Prieš išleidžiant geriausių dainų albumą, „Whitesnake“ įkūrėjas ir pagrindinis vokalistas Davidas Coverdale'as remiksavo ir perdainavo 16 dainų. „Mes praplėtėme originaliai įrašytų hitų skambesį, galima sakyti, ištraukėme juos iš 9-ojo ir 10-ojo dešimtmečių bei maksimaliai pritaikėme šandienai“, – teigia Davidas Coverdale'as. „Suprantama, niekur nedingo ir originaliai skambantys albumai tiems mūsų gerbėjams, kurie juos laiko šventomis relikvijomis“.

Pasaulines gastroles „The Farewell Tour“ grupė Whitesnake pradės kitą antradienį (gegužės 10 d.). Pirmasis rokerių koncertas vyks Airijos sostinėje Dubline.

„Kasdien meldžiuosi, kad mums pavyktų tai įgyvendinti ir dar kartą kartu praleisti nepamirštamus vakarus bei atšvęsti nuostabią kelionę, kurioje esame jau beveik 50 metų!“, – sako Davidas Coverdale'as.

