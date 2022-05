Dešimt faktų ir istorijų, kurių nežinojote apie grupę „Sparks“

1. Viena geriausių šiuo metu roko grupių pasaulyje

2021 metais žymus JAV muzikos žurnalas „Spin“ sudarė 50-ies šiuo metu geriausių roko grupių pasaulyje sąrašą, į kurį įtraukė ir „Sparks“. Sąraše taip pat minimi amerikiečiai „Foo Fighters“, „The Flaming Lips“, anglai „Royal Blood“, „Wolf Alice“, anglai „Black Country, New Road“, japonai „CHAI“, prancūzai „Gojira“.

„Spin“ teigimu, broliai „Sparks“ jau pusę amžiaus kuria savotišką roką, kurį mėgsta kritikai, tačiau jis retai pasiekia populiarumo viršūnes. Po 20+ albumų, bendradarbiavimų su Giorgio Moroderiu ir „Franz Ferdinand“, kelių nesėkmingų bandymų kurti filmus, grupė išlaikė aštrų sąmojį ir teatrališką nuojautą tiek aukščiausių, tiek nuosmukių metu. Ir pagaliau sulaukė atlygio: naujos kartos gerbėjų, kurie galėtų būti jų anūkais, bei kino filmo „Anetė“ („Annette), kuriam parašė scenarijų ir garso takelį, pasirodymo. Geriausia akimirka: grupės veidai didžiąjame ekrane po 50 kultinių metų ir sąlyginos nežinomybės.

Jūsų dėmesiui — daina iš kino filmo „Anetė“, kuria grupė šiuo metu pradeda savo koncertinius pasirodymus. Tikėtina, taip nutiks ir šiandien Vilniuje.

2. „The Sparks Brothers“

Grupę „Sparks“ sudaro broliai Ronas ir Russelas Maelai. Savo karjerą jie pradėjo pavadinimu „Halfnelson“ (pagal imtynėse atliekamą veiksmą), tačiau jau po pirmojo albumo leidybos kompanija pasiūlė pakeisti pavadinimą į „The Sparks Brothers“.

Muzikantai išsiderėjo, kad pavadinime liktų tik „Sparks“, tačiau neprapuolė ir „The Sparks Brothers“ pavadinimas. Būtent taip vadinasi 2021 metais apie Roną ir Russelą sukurtas režisieriaus Edgaro Wrighto dokumentinis filmas. Filmas debiutavo kino festivalyje „Sundance“ JAV 2021 metų sausio 30 dieną. Šiuo metu vykstančiame koncertų ture grupė vieną kūrinį atlieka ir iš „Halfnelson“ laikų — „Wonder Girl“.

3. Jūsų mėgstamiausios grupės mėgstamiausia grupė

Tai — jau minėto dokumentinio filmo „The Sparks Brothers“ šūkis. Ir tikrai tai labai panašu į tiesą. Jei jums patinka „New Order“, „Sex Pistols“, „Depeche Mode“ , Paulas McCartney, Björk, „Duran Duran“, „Erasure“, „Red Hot Chili Peppers“, Beck, „Franz Ferdinand“, „Sonic Youth“ — visi šie atlikėjai tarp savo mėgstamų arba įtaką padariusių grupių yra paminėję „Sparks“.

Lietuvoje gerbėjų taip pat nestinga — Andrius Mamontovas, Igoris Kofas, Algis Ramanauskas-Greitai, „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“, Vidas Bareikis (jo grupė „Suicide DJs“ „apšildė“ pirmąjį „Sparks“ koncertą Lietuvoje 2008 metais). Pasak minėto žurnalo „Spin“, 2021-ieji metai buvo tie, kai jūsų mėgstamiausios grupės mėgstamiausia grupė pagaliau galėjo tapti ir jūsų mėgstamiausia grupe.

4. „Collaborations D̶o̶n̶'̶t̶ Do Work“

Grupė „Franz Ferdinand“ yra tokie dideli „Sparks“ gerbėjai, kad kartu su jais sukūrė bendrą grupę „FFS“, išleido albumą ir grojo bendrus koncertus. Apie bendradarbiavimą dar 2004 metais pirmą kartą prabilę abiejų grupių muzikantai niekaip nesusiderino savo grafikų, kol 2013 metais kartu neatsidūrė festivalyje „Coachella“.

„Franz Ferdinand“ vokalistas Alexas Kapranos vaikštinėjo San Francisko gatvėmis ieškodamas stomatologo, netyčia susitiko brolius, jiedu pakvietė jį stebėti savo pasirodymo festivalyje. Buvo sutarta, kad „sparksai“ atsiųs paklausyti siūlomą dainą bendram įrašui. Broliai pašmaikštavo ir nusiuntė demo įrašą „Collaborations Don’t Work“, kur yra ir eilutė „bendradarbiavimai neveikia, viską padarysiu savarankiškai“.

„Franz Ferdinand“ muzikantai pagavo užuominą, atsiuntė broliams Maelams savų dainų ir ilgainiui bendromis pastangomis gimė bendras albumas, taip ir pavadintas „FFS“. Jis pasirodė 2015 metais ir pasiekė Top 40 pozicijas Nyderlanduose (Nr. 13), Jungtinėje Karalystėje (Nr. 17), Šveicarijoje (Nr. 19), Vokietijoje (Nr. 22), Prancūzijoje (Nr. 27), Austrijoje (Nr. 36).

Šiuo metu vykstančiame „Sparks“ ture iš šio albumo skamba didžiausias jo hitas „Johnny Delusional“, tačiau jums siūlome atkreipti dėmesį į dainą, kuri išjudino visą šį reikalą.

5. Didžiausias grupės hitas

Juo priimta vadinti 1974 metų „Sparks“ singlą „This Town Ain't Big Enough for Both of Us“ (Nr. 2 Jungtinėje Karalystėje). Tačiau su tuo pasiginčytų vokiečiai, kur „When Do I Get to Sing „My Way“ 1994 metais pasiekė Nr. 7 ir buvo labai pamėgtas radijo stočių bei televizijos kanalų MTV ir „Viva“. Pastaruoju metu, ko gero, didžiausios žinomumo yra sulaukusi grupės daina kino filmui „Anetė“ „So May We Start“, šiemet buvusi tarp dešimties pretendentų „Oskaro“ statulėlei laimėti.

Lietuviai, ko gero, pritartų šiems pasirinkimams, tačiau mūsų šalyje didelės „partizaninės“ sėkmės sulaukė dar vienas to paties grupės albumo „Gratuitous Sax & Senseless Violins“ kūrinys „Now That I Own the BBC“, kurio šmaikščią interpretaciją „Man dabar priklauso LNK“ (oficialus pavadinimas „Broniaus daina“) sukūrė Algis Ramanauskas – Greitai ir grupė „Radioshow“.

Kadangi „Now That I Own the BBC“ skirtingai nuo kitų paminėtų kūrinių šiuo metu nėra įtrauktas į koncertų programą, siūlome „Broniaus dainos“ paklausyti čia. Beje, spėkite kokia televizija yra šiemet Vilniuje vykstančio „Sparks“ koncerto informacinis partneris? Teisingai!

6. Prisikėlimas su „Gratuitous Sax & Senseless Violins“

Prieš išleisdami vieną didžiausių savo hitų „When Do I Get to Sing „My Way“ 1994 metais broliai šešerius metus (po albumo „Interior Design“ 1988-aisiais) vaikščiojo į įrašų studiją, kur kūrė ir įrašinėjo muziką, tačiau nieko neišleido. Atrodė, kad jų laikas praėjo. Grupė išgyveno didelę krizę ir jos ateitis buvo pakibusi ant plauko.

Vis dėlto 1993 metais pasirodė keistokas singlas „National Crime Awareness Week“. Jis irgi nesulaukė didelės komercinės sėkmės, nors jame galima išgirsti užuominų į po metų pasirodžiusio kultinio albumo „Gratuitous Sax & Senseless Violins“ skambesį.

Vėliau sekę singlai „When Do I Get to Sing „My Way“, „When I Kiss You (I Hear Charlie Parker Playing)“, „Now That I Own the BBC“ grąžino grupę į populiariausių kūrinių sąrašus, o albumas „Gratuitous Sax & Senseless Violins“ tapo vienu sėkmingiausių muzikantų karjeroje.

Švelnus, synth-pop melancholija persmelktas kūrinys „When Do I Get to Sing „My Way“ patiems muzikantams kelia ir šypseną, mat po ilgesnės pertraukos susigrąžinus sėkmę, atsirado tokių kritikų, kurie „sparksus“ kaltino ėmus kopijuoti populiarias to meto synth-pop grupes, kurias, labiau pasigilinus, šie muzikantai ir įkvėpė susikurti.

7. 21 albumas = 21 koncertas

Pristatydami savo 21-ą studijinį albumą „Exotic Creatures of the Deep“ 2008 metais „Sparks“ muzikantai pasiryžo iki tol neregėtai „aferai“. Tarp gegužės 16 dienos ir birželio 13 dienos Londone „Carling Academy“ muzikantai sugrojo 20 koncertų, kuriuose pilnai atliko kiekvieną iš savo išleistų albumų. Tai apytiksliai 250 skirtingų dainų arba 4 825 273 natos.

Birželio 13 dieną „Shepherds Bush Empire“ salėje įvyko 21-asis šio koncertų ciklo pasirodymas — kulminacija tapo naujo albumo pristatymo koncertas.

Vos po kelių dienų, birželio 17-ą, grupė lankėsi Lietuvoje, kur Vilniaus „Forum Palace“ salėje sugrojo anšlaginį koncertą su albumo „Exotic Creatures of the Deep“ programa. Tai buvo pirmasis „Sparks“ apsilankymas mūsų šalyje.

Pirmuoju albumo singlu buvo lengvai įsimenamas kūrinys „Good Morning“, būtent ši daina ir pradėjo grupės koncertą Vilniuje. Deja, šių metų ture kūrinių iš šio albumo neišgirsime.

8. „Ronald“

Jei atkreipsite dėmesį į „Sparks“ klavišininko Rono Maelo instrumentą, neretai vietoj įprasto užrašo „Roland“ pamatysite pakoreguotą instrumento pavadinimą „Ronald“. Kaip kad šiame vaizdo įraše.

9. Krepšinis

Tas pats Ronas Maelas yra aistringas krepšinio gerbėjas, seka NBA ir nacionalinių rinktinių rungtynes. Visada jums pasakys kaip sekasi turnyruose Lietuvos krepšinio rinktinei. Savo kolekcijoje turi Lietuvos rinktinės šaliką ir Jono Valančiūno Lietuvos rinktinės marškinėlius. Apsilankymas mūsų šalyje bus gera proga muzikantui pagilinti žinias apie šiemet minimą Lietuvos krepšinio šimtmetį.

Ronas Maelas: „Domiuosi Lietuvos krepšiniu nuo tuomet, kai Arvydas Sabonis dar buvo NBA. Deja, jis nežaidė JAV savo geriausiais laikais, bet jis mane visuomet žavėjo kaip neįtikėtinas žaidėjas ir, kaip tokiam aukštaūgiui, puikiai perduodantis kamuolį.

Nuo tada sužinojau, ką krepšinis reiškia Lietuvai. Žinoma, domiuosi ir naujosios kartos žaidėjais kaip Domantas Sabonis ir Jonas Valančiūnas. Turiu Lietuvos rinktinės marškinėlius, kuriuos branginu. Mane stebina, kad daugumoje šalių pagrindinė sporto šaka yra futbolas, o Lietuvoje karaliauja krepšinis.“

10. Populiariausi — Europoje

„Sparks“ visuomet buvo populiaresni Europoje, nei kituose žemynuose ar net savo gimtinėje JAV. Populiariausi grupės albumai „Kimono My House“ ir „Propaganda“ (abu išleisti 1974 metais) pasiekė atitinkamai Nr. 4 ir Nr. 9 vietas Jungtinės Karalystės albumų topuose. Naujausi grupės albumai „Hippopotamus“ (2017) ir „A Steady Drip Drip Drip“ (2020) abu pasiekė Nr. 7 britų tope. Tuo tarpu sėkmingiausiems grupės albumams JAV sekėsi kukliau — „Propaganda“ (Nr. 63) ir „In Outer Space“ (1983, Nr. 88).

Šiame ture grupė lygiai po 18 koncertų rengia Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Turą pradėjo vasario 7 dieną Los Andžele ir pabaigs gegužės 7-ą Vilniuje. Iš naujausio albumo „A Steady Drip Drip Drip“ grupė į šiuo metu vykstančio turo programą yra įtraukusi tris kūrinius. Vienas jų — „All That“.

Apie šią įspūdingą grupę faktų ir istorijų galima būtų parašyti gerokai daugiau, tačiau jums parinkome šiuos dešimt. Iki susimatymo šiandien „Compensoje“! Bilietus galite įsigyti bilietai.lt.