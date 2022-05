Liepos 22-ąją Kaune griaudės jubiliejinė Aludarių diena: sukaktį vainikuos M. Mikutavičiaus koncertas

Šiemet Tarptautinė liepos 18-osios aludarių šventė Kaune vyks penktą – jubiliejinį – kartą ir dalyvių patogumui miestą drebins liepos 22-ąją. Plačiau apie išskirtinę progą pasakoja šventės organizatoriai.

Žada paminėti garsiai

Nuo 2008 m. kasmet liepos 18-ąją imta švęsti Tarptautinė aludarių diena skaičiuoja daugiau nei dešimtį metų. Per visą šį laiką šventės papročiai kito, tačiau svarbiausia išliko – kiekvienais metais paminimas ne tik šv. Arnoldo vardadienis, bet ir jo globojamieji – aludarystės atstovai.

Kaune įsikūręs bravoras, pasak Audronės Saulėnienės, „Volfas Engelman“ Alaus kompetencijų centro koordinatorės, šventę nukėlė į patogesnę, arčiau savaitgalio esančią datą, kurią bravoras planuoja reziumuoti išties skambiai – bičiuliams ruošia išskirtines patirtis, kuriomis Kaune organizuojama Aludarių diena jau garsėja visoje Lietuvoje ir už jos ribų.

„Tradiciškai šventei mūsų aludariai kuria keturių naujų rūšių gėrimus. Kviesime svečius jų degustuoti ir atkimšti šventinės gėrimo statinės. Taip pat jau galiu pakelti scenos uždangą ir pasakyti, kokia dovana laukia kauniečių ir miestų svečių – renginį vainikuos koncertas su charizmatiškuoju Marijonu Mikutavičiumi, mylimu DJ Jovani ir žavesiu spinduliuojančia grupe „Sisters on Wire“, – dalijasi A.Saulėnienė. – Tiesa, šiemet renginio pabaigoje dangus fejerverkais nesušvis ir siekiant tvarumo, ir dėl garsų, keliančių nemalonias asociacijas dėl karo iš Ukrainos pasitraukusiems žmonėms.“

Taigi pašnekovė kviečia savo kalendoriuose ryškiau pasižymėti liepos 22-ąją ir planuoti kelionę į naują Aludarių dienos šventės vietą.

„Renginys šiemet vyks dar patogesnėje vietoje ir didesnėje teritorijoje. Savo bičiulių lauksime Kaune, Čiurlionio g. 5, šalia naujos mūsų firminės parduotuvės. Tai – bravoro puoselėjamo aludarystės kvartalo centras, kurį planuojame stipriai atgaivinti. Čia jau numatyta daug kultūrinių renginių, pramogų, geros nuotaikos ir gyvybės“, – pabrėžia A.Saulėnienė.

Dėmesys mylimam amatui

Paklausta, kaip per penkerius Aludarių dienos minėjimo metus pakito aludarystė, A.Saulėnienė džiaugiasi – pokyčių įvyko nemažai.

„Labai smagu dėl to, kad per šį laikotarpį stebėtinai kito vartojimo kultūra Lietuvoje. Randasi tradicijos, degustavimo, socialiai atsakingo vartojimo kultūra. Gėrimai ragaujami, derinami su maistu, vyksta edukacijos projektai. Džiugu, kad galime būti šio pokyčio dalimi. Jau dešimtmetį augame patys, plečiame eksporto šalių geografiją, kuriame naujus produktus. Be to, didėja bravoro indėlis į kultūrinį gyvenimą, neseniai įgyvendinome mini daryklos plėtrą, savo studijoje sulaukiame vis daugiau svečių, besidominčių aludaryste. Tad jubiliejiniai Aludarių dienos minėjimo metai yra puiki proga atsigręžti atgal ir įvertini nueitą kelią“, – tikina ji.

Pašnekovės teigimu, be didelės šventės renginio dalyviams organizavimo, šiemet bravoras ypač daug dėmesio skirs ir ypatingai aludario profesijai pagerbti. Tai, anot A.Saulėnienės, senas tradicijas turintis ir išties retas šių laikų amatas.

„Aludariai Lietuvoje žinomi nuo senų laikų. Alų jie virė jau XI a., o šis amatas labiausiai išpopuliarėjo po keleto šimtmečių. Puoselėdami tradicijas, kurios neatsilieka nuo geriausių Europos aludarystės papročių, šiandien Lietuvos aludariai kuria tai, kuo galime didžiuotis savo namuose ir visame pasaulyje. Tačiau apie šią profesiją plačioji visuomenė žino palyginti nedaug. Aludario profesija yra reta, reikalaujanti įgūdžių, specifinių žinių ir, žinoma, talento. Abu mūsų aludariai yra baigę mokslus Vokietijoje, kad pasiektų tikrą meistrystę, jiems reikėjo įdėti daug pastangų ir dešimtmečius siekiančios praktikos. Tad aludariu gali būti tikrai ne kiekvienas“, – profesijos išskirtinumą akcentuoja A.Saulėnienė.

Pasak jos, siekiant tapti puikiu aludariu, reikia ne tik žinių bei ilgametės praktikos, bet ir didelės meilės savo darbui. Būtent ši „Volfas Engelman“ vertybė bus atspindima ir jau greitai įvyksiančiame renginyje.