„Queens of Roses“ gyvo garso koncerte – naujos dainos premjera ir siautulingas koncerto finalas

„Turėjome gražią tradiciją kartą per metus muzikos klube „Tamsta“ surengti koncertą savo ištikimiausiems gerbėjams, daugams, partneriams ir artimiausiųjų rate pasidžiaugti muzika, pristatyti savo kūrybą. Pasaulinė pandemija planus gerokai sujaukė ir į koncertą pagaliau visus pakvietėme praėjus daugiau nei dvejiems metams. Gal dėl to šis susitikimas buvo toks ypatingas – daug jaudulio, jį keičiančio džiaugsmo ir kaip visada – šiek tiek beprotystės koncerto pabaigoje“, – įspūdžiais po koncerto dalinosi merginos.

Viena didžiausių vakaro staigmenų tapo ypatingo palaikymo sulaukusi naujos grupės dainos „Mum reik susitikt“ premjera.

Šį singlą atlikėjos planuoja išleisti artimiausiu metu, tad merginas labai nudžiugino tokia teigiama klausytojų reakcija. Taip pat pirmą kartą su gyva grupe buvo atliktas šių metų eurovizinis kūrinys „Washing Machine“, kuris įgavo visai kitokį skambesį grojant muzikantams.

Koncerto metu skambėjo ne tik „Queens of Roses“ autorinės kūrybos dainos, bet ir visiems puikiai pažįstami pasaulio bei Lietuvos hitai – „Don’t stop me now“, „Easy on me“, „Let’s get it started“, „Mylėt tave taip beprotiška ir keista“ ir kitos.

Grupė džiugino ne tik savo gerbėjų ausis, bet ir akis – scenoje pasirodė vilkinčios ryškiais suvarstomais dizainerių „MK Drama Queen“ kurtais kostiumais, o kiek vėliau elegantišką aprangą keitė kiek drąsesnis ir atviresnis įvaizdis.

„Mums patinka eksperimentuoti su įvaizdžiu, turime įvairių sceninių kostiumų, tad jau darosi sunkiau nustebinti ne tik visko mačiusią publiką, bet ir save. Smagu, kad dirbant su šios srities profesionalėmis – talentingomis dizainerėmis „MK Drama Queen“ – malonus ne tik galutinis rezultatas, bet ir pats kūrybinis procesas – Monika ir Kotryna puikiai mus girdi ir supranta, atsižvelgia į visus mūsų norus ir lūkesčius“, – pagyrų dizainerėms negailėjo Akvilė.