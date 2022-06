„Vilnius – atvira muzikos salė“: Lazdynuose skambės Rūtos Loop hitai, Free Finga ruošiasi koncertui Jeruzalėje

Rūta Loop dovanos sau artimiausias dainas

Birželio 15–16 d. vyksiantys festivalio „Vilnius – atvira muzikos salė“ koncertai žada pradžiuginti į juos susirinkusius žiūrovus. Alternatyvios pop muzikos atlikėja Rūta Žibaitytė, geriau žinoma Rūtos Loop slapyvardžiu, koncerto metu Lazdynų mikrorajone žiūrovams padovanos savo populiariausias dainas: klausytojai išgirs kūrinius „We Came From The Sun“ „Call Me From The Cold“ bei lietuviškas „Nepavėluok mylėti“, „Tavo delnuose“.

„Smagiausias dalykas – pasirodymas su gyva grupe. Koncerto metu su manimi ant scenos kartu muzikuos ir trys mano bendražygiai, su kuriais grojame jau ne vienerius metus, tai – klavišininkas Kasparas Meginis, bosistas Paulius Vaicekauskas ir būgnininkas Aleksandras Rogoža. Tam klausytojui, kuris pirmą kartą ateis į koncertą, galiu pasufleruoti, kad mano muzika susipina tarp lengvo pasvajojimo ir pabuvimo su savimi, iki smagių, trankių, gal kiek nestandartiškų dainų, kurios išjudina ir priverčia šokti“, – pasakoja Rūta Loop.

Anot atlikėjos, ją labiausiai žavi koncerto konceptas – patogus, laisvas, paprastas, lengvai prieinamas ir jaukus. Rūta šią vasarą žada pasirodyti ir kituose miestuose, tačiau kol kas didžiausi koncertai yra įvykę sostinėje.

„Tikriausiai kiekvienam atlikėjui koncertuoti savo mieste – reiškia labiau koncertuoti namuose, kur jauku, tad ir jautiesi drąsiau, man irgi taip yra. Pati augau Vilniaus Fabijoniškių rajone, vėliau persikėlėme į Jeruzalę, o dabar gyvenu centre. Mokiausi Fabijoniškėse – mokykloje visada buvo daug veiksmo: diskotekų, vakarėlių, ryškių ir drąsių paauglių.

Lazdynai, kur dabar koncertuosiu, nėra mano gerai ištyrinėtas ir pažintas rajonas, dėl to džiugu, kad savo kūrybą nešiuosi būtent čia. Tuo ir išskirtinis šis festivalis, kad ne žmonės ateina į atlikėjo standartinę koncertų vietą, o atlikėjai ateina pas žmones į jų namų kiemus“, – džiaugiasi Rūta Loop.

Dainininkės koncertą bus galima išgirsti jau birželio 15 d., 20 val. Lazdynų aikštėje įrengtoje scenoje (Architektų g. 152).

Free Finga koncertuos savo vaikystės kieme

Jaunajai publikai puikiai pažįstamas ir Lietuvoje sparčiai populiarėjantis atlikėjas Free Finga savo vaikystės dienas leido Justiniškių rajone, šalia esanti Jeruzalės mikrorajonas Tomui kelia itin geras emocijas.

„Jeruzalėje jaučiausi saugiai, turėjau daug draugų, mokiausi Jeruzalės vidurinėje mokykloje, dabar sugrįžti ten ir įsivaizduoti, kad koncertuosiu kiemo draugams yra nerealus jausmas. Jeigu jie sužinos apie šį koncertą, tai tikrai ateis pasiklausyti, bet aš taip garsiai grosiu, kad jie negalės neišgirsti.

Tokio rajono kaip Jeruzalė Vilniuje daugiau nėra. Vaikščiodamas Braškių, Maumedžių, Bitininkų ar Rugių gatvėmis jautiesi kaip gamtoje. Joks kitas rajonas neturi tokių gražių gatvių pavadinimų kaip Jeruzalė, ji apjungia miesto ir užmiesčio ekosistemas, tad čia jautiesi kaip kurorte“, – juokauja atlikėjas.

Free Finga sako, kad smagiausi jo koncertai būna būtent Vilniuje, nes čia į koncertus susirenka draugai bei tėvai, o ant scenos galima jaustis kaip namuose. Atlikėjas labai intensyviai ruošiasi savo pasirodymui ir kartu su muzikantu Domu Morkūnu žada išskirtinę programą.

„Tokių koncertų mes Vilniuje dar negrojome. Norisi, kad žmonės, kurie ateis, pamatytų įvairias mano muzikines puses. Tačiau man svarbu, kad tie, kurie neišeina iš savo rajono pasiklausyti koncertų, ateitų į šį ir pamatytų, koks keistas ir unikalus dabar gali būti jaunas lietuviškos muzikos atlikėjas. Koks jis gali būti ekspresyvus, savyje sutalpinti švelnumą ir labai didelę energiją“, – teigia jis.

Free Finga pasirodymą festivalyje bus galima išgirsti birželio 15 d. Muzikantai koncertuos scenoje, įrengtoje Jeruzalėje prie sporto aikštelės (Braškių g. – Maumedžių g. kampas).

Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ bei AGATA organizuojamas muzikos festivalis „Vilnius – atvira muzikos salė“ persikels į skirtingus Vilniaus mikrorajonus. Šie koncertai taps ir Vilniaus 700–ojo gimtadienio šventės dalimi.

Nors pats jubiliejus – 2023 m., šventei skirti renginiai vykdomi jau dabar. Jeruzalėje koncertuos „Free Finga“, Leon Somov & Dileta ir kt. Naujoje Vilnioje – Jurgis Brūzga, grupė „Žalvarinis“ ir kt. Lazdynų scenoje pasirodys grupė „Biplan“, Rūta Loop ir kt., o Žirmūnų scenoje pasirodys grupė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“, „Skamp“ ir kt.