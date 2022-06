„Gogol Bordello“ – jau Vilniuje: broliams lietuviams dėkoja už solidarumą palaikant Ukrainą

„Šlovė Lietuvai – šlovė Ukrainai“, – tokiais žodžiais savo kreipimąsi baigė „Gogol Bordello“ frontmenas Eugene'as Hützas. Stogą raunančią muzika atliekanti garsi tarptautinė grupė „Gogol Bordello“ Lietuvoje lankosi jau ketvirtą kartą. Pastaruosius du koncertus daugelis melomanų prisimena iki šiol, o pirmąkart mūsų šalyje grupė koncertavo 2009 m. vykusiame muzikos festivalyje „Be2Gether“.

Madonną, Goraną Bregovičių ir daugybę kitų įžymių atlikėjų pakerėję Niujorko muzikantai labiausiai išgarsėjo įrašę dideliais hitais tapusias dainas „Start Wearing Purple“, „Wonderlust King“, „Supertheory Of Supereverything“ ar „Pala Tute“. Karjerą trankiai pradėję muzikantai akimirksniu tapo muzikos scenos sensacija ir viena madingiausių pasaulio grupių.

„Gogol Bordello“ sukurtas roko, pankiškos energijos ir čigoniškų ritmų kokteilis pakerėjo ir didžiųjų „Glastonbury“, „Sziget“, „Coachella“ festivalių publiką, ir meno pasaulio snobus, stebėjusius specialius grupės pasirodymus Venecijos bienalėje ar „Tate Modern“ galerijoje Londone.

Muzikos pasaulyje „Gogol Bordello“ neturi jokių atitikmenų. 1999 m. Niujorke debiutavusioje grupėje groja muzikantai iš septynių valstybių – Ukrainos, JAV, Rusijos, Didžiosios Britanijos, Etiopijos, Ekvadoro ir Baltarusijos. Grupės siela – ryški Niujorko bohemos žvaigždė, ukrainietis dainininkas, gitaristas ir kompozitorius Eugene'as Hützas.

Mėsinininko šeimoje augęs, čigonų kraujo turintis vaikinas kartu su tėvais emigravo iš Ukrainos, nes baiminosi Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių sveikatai. Šeima septynerius metus praleido politinių pabėgėlių stovyklose Europoje, kol 1992-aisiais persikraustė į Jungtines Amerikos Valtstijas. Dar Ukrainoje roko grupėse grojęs vaikinas greitai įsisuko į vietinį muzikinį gyvenimą – subūrė kelias grupes, didžėjavo menininkų pamėgtuose klubuose.

Nuo pirmų karjeros dienų grupė virto margaspalviu, nuolat besikeičiančiu reiškiniu – iki šių dienų joje yra groję per dvi dešimtis įvairių tautų muzikantų. Dainų tekstuose Eugene'as su humoru pasakojo emigrantų gyvenimo problemas ir dėstė pastebėjimus apie ne tokią jau linksmą gyvenimo didmiestyje kasdienybę. Didysis „Gogol Bordello“ proveržis įvyko 2005-aisiais, kai buvo išleistas grupės albumas „Super Taranta!“, atkreipęs didžiųjų pasaulio muzikinos spaudos leidinių ir festivalių organizatorių dėmesį.

Grupės kuriamas nuotaikingas chaosas sudomino ir vieną ryškiausių muzikos pasaulio žvaigždžių – dainininkę Madonną. Kai 2007-aisiais ji pasirodė koncerte „Live Earth“ Londono Vemblio stadione, kūrinį „La Isla Bonita“ atliko kartu su „Gogol Bordello“ – negana to, į pasirodymą įterpė ir šios grupės hito „Pala Tute“ ištraukas. Linksmuosius pankus akimirksniu sužinojo ir pamilo šimtai milijonų tiesioginės TV transliacijos žiūrovų.

Madonnos bendradarbiavimas su „Gogol Bordello“ tuo nesibaigė – po metų dainininkė Berlyno kino festivalyje pristatė pirmąjį savo režisuotą filmą „Ištvirkimas ir išmintis“. Pagrindinį vaidmenį jame atliko save veidinęs Eugene'as Hützas, filme nusifilmavo ir tris dainas jam sukūrę kiti „Gogol Bordello“ nariai. Tai nėra vienintelis Eugene'o Hützo darbas kine.

Dar 2005 m. kartu su „Žiedų valdovo“ žvaigžde Elijah Woodu jis vaidino žinomo aktoriaus Lievo Schreiberio režisuotame filme „Nepaprasta kelionė“. Be to, spalvinga dainininko gyvenimo istorija įamžinta dokumentiniame filme „The Pied Piper Of Hützovina“, o grupės karjeros vingiai – filme „Gogol Bordello Non – Stop“.

„Gogol Bordello“ lyderio populiarumas ir nerūpestingo plevėsos stilius užkrėtė ir mados pasaulio žvaigždes – 2008 m. kolekciją vyrams pristatę mados namai „Gucci“ pripažino, kad pagrindinis jos įkvėpimo šaltinis buvo spalvinga ir ekstravagantiška Eugene'o Hützo scenos apranga.

Be to, grupės daina „Let's Go Crazy“ skambėjo gėrimų „Coca-Cola“ reklamos klipuose, skirtuose Europos futbolo čempionatui, surengtame Lenkijoje ir Ukrainoje. 2017-aisiais metais grupė „Gogol Bordello“ išleido kol kas naujausią studijinį albumą „Seekers and Finders“, kuris buvo įrašytas be perstojo keliaujant po tris kontinentus.