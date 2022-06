11-asis festivalis „Masters of Calm“: dešimt žinių, muzikos, patirčių ir kūrybos dienų Auksinėje girioje

Liepos pabaigoje sąmoningo gyvenimo būdo festivalis vyks jau vienuoliktą kartą.

Prisiekę „Masters of Calm“ gerbėjai festivalio dienomis planuoja savo atostogas. Kai kurie iš jų į Asvejos regioninio parko miškuose paskendusią stovyklavietę „Auksinė giria“ parskrenda iš tolimiausių kraštų.

Kultūros, muzikos, pramogų, saviugdos seminarų, savęs pažinimo dirbtuvių kupinas festivalis kasmet sujungia „Masters of Calm“ festivalio įkūrėjus, organizatorius, pasaulinio garso lektorius ir ramybės, gerų emocijų, naujų patirčių ieškančius atostogautojus.

Festivalyje atsiranda vietos bei veiklos ir visai mažutėliams, ir tiems, kurie gyvenimo patirtimi gali dalytis patys.

Šių metų festivalio tema – „Mano supergalia – žmogiškumas“.

„Dar taip neseniai mes gyvenome patogiame pasaulyje. Tačiau globalūs pastarųjų metų iššūkiai mus testuoja, skatina atsigręžti į tai, ką savyje turime vertingiausio: meilę ir atjautą, gebėjimą priimti, atleisti ir kurti ryšį su kitais... Visa tai telpa viename žodyje – žmogiškumas. Svarbu išsiaiškinti, ar žmogiškumas yra duotybė, ar galia, kurią galime auginti patys?“ – svarsto V.Bagdonienė ir teigia, kad festivalis kelia klausimą – kaip pasikeistų mūsų gyvenimo kokybė, jei atrastume būdų, padedančių mums tapti žmogiškumo meistrais.

Prieš vienuolika metų nuo vieno vidinės laimės, pilnatvės ir dvasingumo ieškančio žmogaus prasidėjęs festivalis per dešimtmetį išaugo į tūkstančius dalyvių suburiančią šventę, tapusią sąmoningo gyvenimo būdo traukos centru.

Rytas prasideda nuo meditacijos

Vienuoliktus metus festivalio rengėjus, svečius ir dalyvius pasitinka vienas ir tas pats ritmas: keliamasi čia anksti.

„Jei kam pavyksta, tai ir su saule, jei ne, miegoti palapinėse niekas netrukdo, – šypsosi viena iš festivalio organizatorių V.Bagdonienė. Ji pasakoja, kaip svarbu dieną pradėti nuo mankštos ir meditacijos, juk šios praktikos reguliuoja visą dienos ritmą.

Pusryčiauja festivalio dalyviai kartu, juk tai – sena ir svarbi tradicija.

Stalu festivalyje tampa samanų paklotė, joje įsitaiso grupelės žmonių – artimos sielos.

„Valgymo laikas – šventas, visus darbus paliekame pailsėti, žmonės tą valandą grįžta iš paskaitų, maudynių, dirbtuvių, išlenda iš savo palapinių. Šiais skubėjimo laikais tai – tikras iššūkis, juk daugybė žmonių išvis nebevalgo kartu, pusryčiauja, pietauja ir vakarieniauja po vieną. Valgymas – viena svarbiausių, esminių festivalio vertybių, geras laikas puoselėti bendrystę“, – įsitikinusi festivalio organizatorė.

Festivalio šefas dalyviams, svečiams ir organizatoriams tris kartus per dieną ruošia kelių patiekalų maistą, o vaikams – specialų vaikų stalą.

Pažinties žaidimas ir 140 paskaitų

Kiekvienos dienos įvadas – pažinties žaidimai.

„Šie žaidimai festivalio dalyviams padeda jaustis jaukiau, susipažinę žmonės netrukus pradeda sveikintis, kalbėtis vieni su kitais. Siekiame, kad festivalyje kiekvienas būtų matomas ir svarbus, be to, per žaidimą atskleidžiame geriausias savo savybes, atsipalaiduojame, išsilaisviname, pametame kaukes“, – pasakoja Viktorija ir priduria, kad pažinčių žaidimai dažnai baigiasi ilgomis draugystės ir net meilės istorijomis.

Per dešimt metų ji suskaičiuotų ne vieną porą, kuri Auksinėje girioje susirado gyvenimo draugą, partnerį. Šiandien jie atvyksta kartu, atsiveža ir savo vaikus.

Festivalio programoje šiais metais dalyvaus daugiau nei 70 mokytojų, per dešimt festivalio dienų vyks 140 paskaitų ir praktinių veiklų, 20 skirtingų ryto praktikų – jogos, mankštos, meditacijos.

„Festivalio dalyviams norime priminti, kad darnus, džiaugsmingas ir visomis prasmėmis pilnas gyvenimas egzistuoja, – sako festivalio organizatorė V.Bagdonienė ir vardija didžiausias festivalio žvaigždes.

Tarp jų – iš Ispanijos atvykęs, vienas stipriausių pasaulyje Žmogaus dizaino (Human Design) sistemos žinovų ir mokytojų – Alokanandas Diazas. Jis kalbės apie kantrybės prasmę, apie gebėjimą išlaukti, kuris yra ne mūsų gyvenimo kliuvinys, o savybė, gebanti susigrąžinti vidinę dermę.

Iš Olandijos atvyks viena pirmųjų Wimo Hofo mokinių – Fabiana Mazzacani. Pati patyrusi šalčio metodo esmę, atsikračiusi sveikatos sutrikimų, ji festivalyje surengs patirčių dirbtuves, kuriose leis dalyviams pajusti, kaip tarpusavyje yra susiję kvėpavimas, šaltis ir mąstymas.

Šokėja, choreografė, Nicos universiteto Menų katedros dėstytoja Annemari Autere iš Prancūzijos festivalyje surengs „BaletBodyLogic“ kūrybines dirbtuves, kuriose mokys atrasti kūno balansą, kvies tyrinėti vidinę ir išorinę raumenų sistemas, aiškins, kaip jos susijusios su nervų sistema. Seminaras tinka ne tik šokėjams, bet ir visiems, kas nori sužinoti, kas vyksta po mūsų oda.

Leslie Potter – amerikietė, „Purejoy Parenting“ (liet. grynadžiaugsmė tėvystė) įkūrėja, trisdešimties metų patirtį turinti psichoterapeutė, tėvystės trenerė. Grynadžiaugsmės tėvystės idėja skelbia, kad namų aplinka yra kur kas palankesnė terpė atsiskleisti geriausioms vaikų savybėms, ypač kai tėvai ir mamos prisiima asmeninę atsakomybę už savo pačių auginimą.

Apie atjautą kalbės mokytojas iš Indijos Dhruvas Mehta. Jis pakvies festivalio dalyvius pažvelgti į dirbtinį intelektą iš kitos perspektyvos. Jo manymu, tikrasis ir pirmasis dirbtinis intelektas atsirado tuomet, kai Dievas, arba Visata, sukūrė žmogų, jam duodamas šiek tiek išmanymo. Tas originalus dirbtinis intelektas esame mes! Tik gerokai atitrūkęs nuo savęs ir pridaręs žalos Žemei.

Paskaitas ir kūrybines dirbtuves festivalyje surengs ir lietuviai. Veiks dainininkės, kompozitorės, rašytojos, saviugdos seminarų ir dirbtuvių pranešėjos Jurgos Šeduikytės ir psichologo Gintaro Šmatavičiaus psichologijos klubas, kuriame Jurga ir Gintaras – knygos „Lipt stogais ir žiūrėt žemyn“ bendraautoriai padės atpažinti, įvardyti ir įdarbinti neigiamas emocijas.

Aktorė, scenos kalbos dėstytoja, vedanti viešojo kalbėjimo seminarus, kvėpavimo ir įsikūnijimo praktikas, Adrija Čepaitė mokys judesio praktikos, padedančios atrasti kūno blokus, skausmo ir emocijų darinius.

Aktorius, improvizacijų meistras, asmeninio ugdymo treneris, emocinio intelekto ugdymo metodo ir žaidimo „Godopoco“ kūrėjas bei treneris pristatys savo autorinį žaidimą.

„Pirmąją dienos pusę skyrėme teorijai ir pažinimui, antroji dienos pusė skirta praktinių įgūdžių lavinimui“, – sako festivalio organizatorė Viktorija. Ji pasakoja – kol tėvai laiką leidžia paskaitose, vaikai kviečiami į stovyklos pievą, kur vadovai ir savanoriai jiems yra pagalvoję įdomiausių veiklų.

Vakarai prie laužo

Patyrimų erdvėje „Auksinė giria“ festivalio programa vyksta trijose vietose – pagrindinėje scenoje, salėje ir pievoje.

Didžiojoje scenoje šiais metais pasirodys Vytautė Pupšytė-Manjari Lila, Purnamasi Yogamaya (Eglė Sirvydytė), „Afrikos būgnai“ ir Remis Rančys, „The Shoekillers band“, Dorotė ir Rytis Girskai ir daug kitų atlikėjų.

Tie, kurie nori daugiau bendrystės, vakarais renkasi prie laužo. Čia dainuojamos sutartinės, skamba būgnai, šokinėjama per karštas žarijas.

Šokių salėje vyksta įvairaus stiliaus šokių pamokos. „Mes tarsi norime priminti suaugusiesiems, kaip smagu lankyti įvairius būrelius, rasti širdžiai artimą veiklą. Galbūt tai bus pirmasis žingsnis, kviečiantis žengti antrą, jau už festivalio ribų“, – svarsto Viktorija ir primena, kad tylos valanda miške prasideda nuo 23 valandos.

„Masters of Calm“ rengėjai įsitikinę: šių dienų žmogų pagavusi savęs pažinimo banga: pirmąjį šimtmetį skaičiuoti neseniai baigė psichologijos mokslas, vystosi įvairios terapijos rūšys, gausėja senųjų, šiai dienai pritaikytų kūno ir dvasios, kvėpavimo, sąmoningo dėmesingumo praktikų, kurios leidžia pažinti ir įgalinti save.

„Savęs kūrimo technologijos suteikia galimybę pasiekti natūralią laimės ir išminties būseną. Tik meistrauti save – ne visada lengva, todėl kviečiame tai daryti kartu su kitais, bendraminčiais“, – sako festivalio organizatorė V.Bagdonienė ir kviečia prabangų viešbutį, išmaniąją televiziją ir tobulai išlygintus rūbus iškeisti į paprastą buvimą – basas kojas, gaivų orą, netikėtus pokalbius, savęs ir kito pažinimą, nerūpestingą laiką sau.

„Masters of Calm“ festivalis Asvejos regioniniame parke – liepos 28–rugpjūčio 7 dienomis. Visą programą rasite čia https://mastersofcalm.lt/programa/