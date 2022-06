Muzikos festivalio „Granatos Live“ programa pasipildė dar 3 ryškiais vardais

Kartu su jau paskelbtais 28 užsienio ir Lietuvos atlikėjais rugpjūčio 5–7 d. vyksiančiame festivalyje pasirodys olandų didžėjus Sam Feldt, ekstravagantiškasis elektroninės muzikos duetas „Beissoul & Einius“ ir vienas žymiausių lietuviškos R&B muzikos atlikėjų Free Finga.

Ir tai dar ne visi vardai, kuriuos bus galima išvysti „Granatos Live“ – Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse vyksiantis festivalis netrukus paskelbs ir hiphopo bei didžėjų scenų atlikėjus.

„Įkvepiantis“ – bene geriausiai olandų didžėjų, prodiuserį ir atlikėją Sam Feldt apibūdinantis žodis. Kupinas įvairiausių, ne tik muzikinių idėjų, Samas yra išleidęs dvigubą albumą ir daugybę geriausiai parduodamų muzikos kūrinių. Jis taip sukūrė platformą „Fangage“, skirtą menininkams geriau bendrauti su savo gerbėjais ir nepaliaujamai ieško būdų skatinti bei savo asmeniniu pavyzdžiu įkvėpti žmones tvaresniam gyvenimui bei mažinti klimato atšilimą.

Samas, kuris pasak „Bilboard“ yra „šiuolaikinės house muzikos super žvaigždė“, sako, kad tiek muzikoje, tiek gyvenime jis tvirtai žvelgiąs į ateitį.

Kaip ir dauguma muzikos pasaulio žvaigždžių, Sam Feldt, kurio tikrasis vardas – Sammy Boeddha Renders, muzikuoti pradėjo dar vaikystėje – muzikanto ir prisiekusios festivalių fanės šeimoje augusį vaikiną muzika supo nuolatos. Muzikos pamokas pradėjusį lankyti jaunuolį gana greitai sužavėjo mintis kurti savo muziką, o ne groti pagal natas ir tai, kas ankstyvoje paauglystėje buvo tik hobis, šiandien yra pasaulinio populiarumo susilaukianti muzika.

2015-aisiais pasirašęs sutartį su „Spinnin' Records“ ir pasivadinęs „Feldt“ pseudonimu Samas su savo išskirtinai geros nuotaikos skambesiu įsiveržė į tarptautinę sceną ir sukėlė čia ne vieną bangą. Itin populiarūs singlai „Post Malone“, „Show Me Love“ ir „Summer On You“, debiutinis net 24 kūrinių, skirtų kiekvienai paros valandai, albumas „Sunrise to Sunset“, po jo pasirodęs remiksų albumas „After the Sunset“ netruko įtvirtinti Samo, kaip labai stipraus muzikos kūrėjo ir prodiuserio statusą.

Neeilinė įtaiga, charizma, paslaptis ir plastika – taip geriausiai galima apibūdinti mados, meno ir muzikos duetą „Beissoul & Einius“.

Jau daugiau kaip dešimtmetį šių kūrėjų muzika ir nevaržomas kūrybiškumas sklinda plačiai už Lietuvos ribų.

„Beissoul & Einius“ groja didžiausiuose Europos festivaliuose, kuriuose pasirodo tokios muzikos pasaulio žvaigždės kaip Gorillaz, Dua Lipa, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, The Weekend, o jų kaskart į svajones nukeliančiais netikėtais įvaizdžiais bei mados eksperimentais ir provokuojančiomis fotosesijomis žavisi žurnalų „Vogue“, „Design Scene“, „OOBMAG“, „Forbes“, „Elle“, „Playboy“, „Marie Claire“ redaktoriai.

Šiemet savo penktąjį pilnos trukmės studijinį albumą „Electrofashion“ išleidę „Beissoul & Einius“ sako: „Muzikos festivaliai yra būtent ta vieta, kuriai esame sutverti. Laukia įspūdingas vakaras „Granatos Live“ scenoje!“

Free Finga gimė 2018-aisiais, kuomet buvusiam vaikų grupės „Tele Bim-Bam“ veidui Tomui Narkevičiui ant putojančių R&B ritmų ėmė rištis lietuviški dainų tekstai.

Išradingai sujungdamas koduotą atvirumą, internetinį slengą ir eksperimentinę garsų architektūrą, Free Finga padėjo pamatus naujai moderniai kūrybinei išraiškai Lietuvoje.

Ir nors jo spalvota asmenybė neapsiriboja muzika, Free Finga visų pirmiausia – solo artistas, scenoje esantis daugiau nei 25-erius metus.

2021-ųjų rudenį išleidęs albumą „Dėmesio!“ ir atrakinęs naują, burbuliuojančio repo skambesnį, pagardintą aštresniu vokalu, Free Finga sako, kad tai – asmeniškiausias jo darbas: „Šiame albume kalbu apie visų pastarųjų metų džiaugsmus ir nesėkmes, vaikystės šlovės užkulisius, analizuoju savo vietą lietuviškos muzikos scenoje. Free Finga grįžo ir nesiruošia trauktis“.

Be šių atlikėjų rugpjūčio 5–7 d. Lietuvos liaudies buities muziejuje vyksiančiame festivalyje „Granatos Live“ pasirodys britų dainininkė Anne-Marie, švedų popžvaigždė Zara Larsson, britų didžėjus Jonas Blue, šokių muzikos atlikėja Becky Hill, Donatas Montvydas, Justinas Jarutis, Jessica Shy, Vaidas Baumila ir kiti užsienio ir Lietuvos atlikėjai.