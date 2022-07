„Šiaulių naktyse“ – gyvo garso muzika su stripiausiai atlikėjais ne tik iš Lietuvos, bet ir Ukrainos

Renginiu mėgausis netrukdomi lietaus

Kultūra reikia mėgautis ir tai daryti netrukdomai, todėl dalis renginių šiemet vyks po stogu, sako „Šiaulių naktų“ organizatorius Remigijus Ruokis.

„Ankstesniais metais ne kartą puikų veiksmą lauke jaukė lietus. Orų prognozės užsakyti negalime, bet patalpas renginiams – tikrai taip! Žinoma, vasarą norisi šėlti lauke, tačiau „Šiaulių naktų“ dalyviams norime dovanoti geriausias emocijas, be jokių trikdžių iš dangaus“, – pasakoja R. Ruokis.

Seni geri ir nauji, miestiečius įtrauksiantys formatai

„Šiaulių naktys 2022“ – tradiciškai su laiko patikrintais renginiais ir naujienų kokteiliu.

Viena tokių – „Ruokio performansų gamykla“, trumpinama RPG. Renginio tikslas – sukurti įsimintiną ir gal net absurdiškiausią festivalio akcentą – konkursą, nes jame savo kūrybiškumą ir humorą atskleisti galės bet kuris Šiaulių miesto gyventojas, pretenduosiantis į šauniausius prizus.

„Viskas, ko reikės norint dalyvauti konkurse, tai prie savo namų ar darbo vietos iškelti absurdišką iškabą. Sakykime, tai būtų „Lietuviškų keiksmažodžių mokykla“, „Rėkimo kursai. A, B, C ir D kategorijos“ ar „Švarcvaldo kumpio diskusijų klubas“. Kur tik nuves jūsų fantazija. Norime mieste trumpam sukelti reklaminio išradingumo pliūpsnį.

Žinoma, konkurse bus vertinama ne tik iškaba, bet ir tolimesnis pasiruošimas – pastato įėjimo papuošimas, apipavidalinimas pagal temą, atitinkama komandos išvaizda ir iškabos užrašo išpildymas, veiklos demonstravimas. Viskas, ką tik jums padiktuos fantazijos šėlsmas“, – pasakoja idėjos autorius R. Ruokis. Registracija į konkursą bus paskelbta feisbuke netrukus, komisija iškabas apžiūrinės rugpjūčio 25 d., o laimėtojai bus skelbiami rugpjūčio 26 d.

Rugpjūčio 21 d. Zubovų rūmuose savaitei įsikurs socialinės kūrybinės dirbtuvės „Kilowac“, kurios, kaip ir visada, atviros visiems. Jos vyks kaip renginių ciklo „Kovojančiai sesei“ dalis. Dirbtuvėse lietuvių ir ukrainiečių menininkai kurs ir realizuos šviečiančius meno objektus, kurie vėliau bus pristatyti parodoje.

Po renginio visi kūriniai kaip dovana keliaus Lietuvos visuomeninėms ir socialinėms įstaigoms – ligoninėms, globos namams, neįgaliųjų centrams ir t.t. Prie šiuose rūmuose veiksiančių menininkų veiklos medžiagomis ir paslaugomis prisidės socialiai atsakingi verslininkai.

Rūmuose visą savaitę (08.21–28 d.) veiks ir skirtingos menininkų parodos, jas taip pat bus galima lankyti nemokamai. Nuorodas ir pagalbą lankytojams dirbtuvėse bei parodose teiks žymiausi savanoriai (ir tikriausiai vieninteliai tokie Lietuvoje), Lietuvos senjorai „Šiaulių bočiai“.

Šiauliečių jau pamėgti, kasmet pritraukiantys sausakimšą salę žmonių, „Sarkazmo tyrimai“ rugpjūčio 22 d. vyks Šiaulių dramos teatre ir bus kuruojami žinomo visuomenės veikėjo, televizijos veido Giedriaus Drukteinio. Jis kalbins du garsius Lietuvos aktorius, Ramūną Cicėną ir Rimantę Valiukaitę, kurie dalinsis savo kūrybine patirtimi bei papasakos apie humoro gimimą ir vietą jų gyvenime.

Rugpjūčio 23 d. Šiaulių dramos teatre vyks kultinio Vilniaus miesto šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ koncertas, skirtas Baltijos kelio – Juodojo kaspino dienai paminėti. Koncerte – pasaulinė kūrinio „Shimmering“ premjera, su išskirtiniais, šviežiu požiūriu į kompoziciją pasižyminčiais, atlikėjais. Maximilianas Opriška (Fume) Jūra Elena Šedytė, Andrius Šiūrius, Monika Zenkevičiūtė (Monikaze) apdovanos klausytojus originaliais muzikos garsais, kuriuose persipins elektroninė ir akustinė muzika.

Ukrainos nepriklausomybės dieną, rugpjūčio 24-ąją, minėti bus kviečiama į Ethno contemporary baletą Šiaulių dramos teatre. Specialiai šiai progai pasirodyti pakviesta šiuolaikinio baleto trupė iš Charkovo, Ukrainos. Tai – taip pat renginių ciklo „Kovojančiai sesei“ dalis. „Say it quieter if you can“ („Jei gali, sakyk tyliau“) baletas, pasakosiantis apie Ukrainos moters tapatybę, bus šokamas kaip mūsų genetinio kodo vertimas – viskas, kas per šimtmečius buvo sukaupta nuo Berehynia Trypillya iki XXI amžiaus dvasios – feminizmo.

Rugpjūčio 26–27 d. Šiaulių kultūros centre skambės XXI Tarptautinis džiazo festivalis Šiauliai Jazz. Jame – jau žinomi džiazo pasaulio vardai ir galbūt nauji muzikos atradimai. Pasirodys Mikelis Dzenuška iš Latvijos, Žeromskas – Banno – Falu Trio iš Lietuvos ir JAV, Panevėžio BigBand, Dargana, KTU pučiamųjų grupė „TheBrassBees“, Hyphen Dash ir Pokaz Trio iš Ukrainos, jungtinis „Amber Hunters“ iš Olandijos ir kitų šalių, nepaprastos energijos sprogimas projekte „Woodstock renesance“ iš Latvijos ir kiti atlikėjai.

„Šiaulių naktų“ vinimi, kaip kasmet, taps šeštadienio (rugpjūčio 27 d.) vakaro šviečianti žmonių eisena ir apdovanojimai. Jos metu aktyvūs piliečiai puošiasi įvairiomis šviečiančiomis instaliacijomis, jomis puošia savo augintinius, paspirtukus, dviračius, net lengvuosius automobilius ir kartu su šviečiančia mase žygiuoja nuo Kaštonų alėjos iki Šauliuko aikštės. Įdomiausių instaliacijų savininkai apdovanojami ypatingais prizais, o po eisenos festivalio organizatoriai įteikia savo paskirtus apdovanojimus „šviesiausiems Šiaulių žmonėms“, už tylius ir kartais nematomus šviesius jų darbus visuomenei.

Pertrauką šiemet daro alternatyviosios muzikos festivalis „Rumshk“, tačiau į sceną jis tikrai sugrįš kitais – geresniais ir trankesniais metais.

Šių metų „Šiaulių naktys 2022“ programoje numatyta dar daug įvairių renginių: „Dronahell 4“ dronų lenktynės, tvarios, edukacinės „Giver Tag“ atiduotuvės prie Šiaulių Dailės galerijos, naktinis tinklinis, Lietuvos ir Ukrainos kino programa Polifonijos salėje, didžėjų pasirodymai, Šiaulių TIC organizuojamos ekskursijos, baletas išskirtinėje vietoje – languose netoli centrinės aikštės, Mėgėjų Meno mugė Vilniaus gatvės pėsčiųjų zonoje, spektakliai Šiaulių dramos teatre. Ir tai – ne pabaiga, programa nuolat pildosi! Daugiau informacijos ir naujienas sekite – www.naktys.lt ir Facebook paskyroje Šiaulių Naktys.