Lietuvoje koncertuos naujuoju Franku Sinatra vadinamas Kanados dainininkas Mattas Duskas

Naujuoju Franku Sinatra tituluojamas atlikėjas vienintelį koncertą surengs šių metų spalio 22 dieną sostinės „Compensa“ koncertų salėje.

Dainininkas Mattas Duskas, kurio pasirodymas mūsų šalyje yra įtrauktas į pasaulines gastroles, koncerte Vilniuje atliks geriausias legendinio Franko Sinatros dainas, kurias įrašė naujausiuose savo albumuose „Sinatra With Matt Dusk Vol.1“ ir „Sinatra With Matt Dusk Vol. 2“.

Mattas Duskas – „Sinatra With Matt Dusk“:

Šįvakar (liepos 22 d.) Mattas Duskas koncertuos populiariame džiazo muzikos festivalyje „Uptown Waterloo Jazz Festival“, kur jis yra pagrindinė penktadienio vakaro žvaigždė.

Kasmet rengiamą festivalį Kičenerio mieste Kanadoje (Ontarijo provincija), aplanko daugiau nei 20 tūkst. žiūrovų.

Tikimasi, kad šį savaitgalį žiūrovų bus sulaukta kur kas daugiau, nes festivalis grįžta po dvejų metų pertraukos.

Mattas Duskas – „I've Got You Under My Skin“ (Live):

44-erių metų dainininkas ir dainų autorius Mattas Duskas jau daugelį metų žavi muzikos klausytojus visame pasaulyje. Prie jo sėkmės prisidėjo daugybė populiariais radijo hitais tapusių dainų, kritikų pripažintų albumų ir ištikimų gerbėjų, kurių gretos kasmet vis didėja.

Mattas Duskas – „Summer Wind“:

Dainuoti Mattas Duskas pradėjo 9-ojo dešimtmečio viduryje, kada tapo šv. Mykolo chorų mokyklos Toronte auklėtiniu. Vėliau dainininkas studijavo Jorko universitete, kur mokėsi pas džiazo muzikos legendą – Kanados džiazo pianistą virtuozą ir kompozitorių Oscarą Petersoną.

Per savo karjerą Mattas Duskas išleido daugiau nei 10 studijinių albumų, kurie buvo parduoti auksiniais ir platininiais tiražais.

Dainininkas ir dainų autorius yra penkiskart pristatytas svarbiausiems Kanados muzikos apdovanojimams „Juno“, dažnai vadinamais kanadietiškais Didžiosios Britanijos „Brit Awards“ ar JAV teikiamų „Grammy“ apdovanojimų atitikmeniu.

Šių metų spalio 22 dieną sostinės „Compensa“ koncertų salėje koncertuosiantis populiarusis Kanados dainininkas Mattas Duskas mūsų šalies muzikos klausytojams pristatys geriausių Franko Sinatros dainų programą.

Spaudos atsiliepimai apie Mattą Duską

„Tokie daininkai, kaip Mattas Duskas iš Toronto, puikiai mokėsi iš Didžiųjų atlikėjų ir retro klasiką pritaikė šiuolaikinei auditorijai“, – dienraštis „LA Times“.

„Puikiai nardantis grandiozinėse aranžuotėse, Mattas Duskas ypač autentiškai įvaldė Franko Sinatros stilių, dvelkiantį Los Andželo nuodėmėmis – jis atsuko laikrodį maždaug keturis dešimtmečius atgal“, – džiazo biblija vadinamas leidinys „JazzTimes“.

„Mattas Duskas įspūdingai sugrąžina Las Vegasą į šlovės laikus, nes standartų dainininkas skamba nepaprastai panašiai kaip Frankas Sinatra“, – muzikos žurnalas „Billboard“.