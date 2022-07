Išgirskite: dainininkas Mattas Duskas atgaivino klasikinę Lizos Minnelli dainą

„Theme From New York, New York“ (arba „New York, New York“) yra režisieriaus Martino Scorsesės filmo „New York, New York“ (1977 m.) pagrindinė daina, kurią sukūrė Johnas Kanderis, o žodžius parašė Fredas Ebbas. Ją atliko Liza Minnelli. Iki šiol šis hitas išlieka viena žinomiausių dainų apie Niujorko miestą.

Kaip nebūtų keista, pradžioje ši daina didelės sėkmės nesulaukė – muzikos mylėtojai ją pamėgo ir įvertino tik po to, kai ją koncertuose pradėjo atlikti dainininkas Frankas Sinatra. 1979 m. Frankas Sinatra įrašė dainą „Theme From New York, New York“ ir įtrauką ją į savo albumą „Trilogy“. Netrukus ji tapo neatsiejama nuo Franko Sinatros – daugelis ją vadina viena iš firminių atlikėjo dainų, kurią jis duetu yra atlikęs ir su pačia Liza Minnelli.

Kanadietis dainininkas Mattas Duskas klasikinę dainą naujam gyvenimui prikėlė kartu su Tomu Gaebeliu – vokiečių dainininku, kuris taip pat vadovauja savo vardu pavadintam orkestrui.

Dainininkas Mattas Duskas, kurio pasirodymas mūsų šalyje yra įtrauktas į pasaulines gastroles, spalio 22-ąją dieną koncerte Vilniuje atliks geriausias legendinio Franko Sinatros dainas. Jas kanadietis įrašė naujausiuose savo albumuose „Sinatra With Matt Dusk Vol.1“ ir „Sinatra With Matt Dusk Vol. 2“.

44-erių metų dainininkas ir dainų autorius Mattas Duskas jau daugelį metų žavi muzikos klausytojus visame pasaulyje. Prie jo sėkmės prisidėjo daugybė populiariais radijo hitais tapusių dainų, kritikų pripažintų albumų ir ištikimų gerbėjų, kurių gretos kasmet vis didėja.

Dainuoti Mattas Duskas pradėjo 9-ojo dešimtmečio viduryje, kada tapo šv. Mykolo chorų mokyklos Toronte auklėtiniu. Vėliau dainininkas studijavo Jorko universitete, kur mokėsi pas džiazo muzikos legendą – Kanados džiazo pianistą virtuozą ir kompozitorių Oscarą Petersoną.

Per savo karjerą Mattas Duskas išleido daugiau nei 10 studijinių albumų, kurie buvo parduoti auksiniais ir platininiais tiražais. Dainininkas ir dainų autorius yra penkiskart pristatytas svarbiausiems Kanados muzikos apdovanojimams „Juno“, dažnai vadinamais kanadietiškais Britų muzikos apdovanojimų ar JAV teikiamų „Grammy“ apdovanojimų atitikmeniu.

„Tokie daininkai, kaip Mattas Duskas iš Toronto, puikiai mokėsi iš Didžiųjų atlikėjų ir retro klasiką pritaikė šiuolaikinei auditorijai“, – apie atlikėją rašo dienraštis „LA Times“.

„Puikiai nardantis grandiozinėse aranžuotėse, Mattas Duskas ypač autentiškai įvaldė Franko Sinatros stilių, dvelkiantį Los Andželo nuodėmėmis – jis atsuko laikrodį maždaug keturis dešimtmečius atgal“, – pritaria džiazo biblija vadinamas leidinys „JazzTimes“.

„Mattas Duskas įspūdingai sugrąžina Las Vegasą į šlovės laikus, nes standartų dainininkas skamba nepaprastai panašiai į Franką Sinatrą“, – priduria muzikos žurnalas „Billboard“.