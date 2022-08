Svarbiausi rugpjūčio mėnesio renginiai Lietuvoje

„Šią vasarą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė sužais didelį skaičių kontrolinių rungtynių, apkeliaudama praktiškai visus didžiuosiuos mūsų šalies miestus. Kiekvienas sirgalius savo mieste turės galimybę gyvai pamatyti vyrų rinktinę bei savo mėgstamiausią žaidėją. Nuoširdžiai tikimės, jog palaikymas bus garsus tiek arenose, tiek už televizijos ekranų Europos čempionato Vokietijoje metu“, – sakė Lietuvos krepšinio federacijos komunikacijos specialistas Žygimantas Vingelis.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės

Rugpjūčio 8 – 19 dienomis Klaipėdoje, Alytuje, Kaune ir Vilniuje

Svarbiausioms šių metų krepšinio batalijoms besiruošianti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė sužais kontrolinius mačus su Ispanijos, Nyderlandų, Suomijos ir Estijos rinktinių krepšininkais. Vasarą lietuviai tęsia atranką į 2023 metais vyksiančią Pasaulio taurę, o rugsėjo 1 d. Vokietijoje, Kelne pradės mūšį dėl „EuroBasket“ trofėjaus! Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės „EuroBasket“ B grupėje lauks rungtynės su Prancūzija, Bosnija ir Hercegovina, Slovėnija, Vengrija ir aikštelės šeimininkais vokiečiais. Pasaulio taurės finalinės kovos startuos 2023-ųjų rugpjūtį ir vyks net trijose šalyse – Japonijoje, Indonezijoje ir Filipinuose.

Festivalis „M.A.M.A. vasara“

Rugpjūčio 27 d. Raudondvaryje Kaune

„M.A.M.A. muzikinių apdovanojimų“ organizatoriai jau penktą kartą surengs festivalį „M.A.M.A. vasara“. Paskutinįjį vasaros šeštadienį, rugpjūčio 27 d. festivalis vyks Raudondvaryje – vienoje gražiausių Lietuvos vietų.

Čia įspūdingus pasirodymus surengs Justinas Jarutis, Jazzu, Vidas Bareikis, Donatas Montvydas, „Daddy Was A Milkman“ Jessica Shy, Vaidas Baumila, radistas Jonas „Jovani“ Nainys, „8 Kambarys“, „Jauti“, „Gamka“ ir kiti atlikėjai.

„GusGus“ koncertas

Rugpjūčio 19 d. Kauno VDU Botanikos sode

„GusGus“ – „Over“:

Rugpjūčio 19 d. Kauno VDU Botanikos sode savo pasirodymą surengs žymi islandų elektroninės muzikos grupė „GusGus“.

Kartu su Bjork ir „Sigur Ros“ ekstravagantiškieji „GusGus“ patenka į populiariausių pasaulyje Islandijos atlikėjų trejetą.

Savo biografijoje grupė turi vienuolika studijinių albumų bei daugiau kaip dvi dešimtis singlų, viso pasaulyje yra parduota daugiau kaip 700 tūkstančių albumų įrašų.

Koncertas yra įtrauktas į VDU Botanikos sode vyksiančio muzikos festivalio „Vasara Kaune 2022“ programą.

„Daddy Was A Milkman“ koncertai

Rugpjūčio 18 d. „Monte Pacis“ komplekse Pažaislio vienuolyje

Rugpjūčio 20 d. Palangos koncertų salėje

„Daddy Was A Milkman“ – „Tinginio vasara“:

Atlikėjas Ignas Pociūnas, žinomas kaip „Daddy Was A Milkman“, gerbėjams rengia ypatingą dovaną – du vasaros koncertus.

Užburiantį festivalio Midsummer Vilnius atidarymo koncertą surengęs atlikėjas kviečia į išskirtinius koncertus: rugpjūčio 18 d. „Monte Pacis“ komplekse Pažaislio vienuolyje ir rugpjūčio 20 d. Palangos koncertų salėje.

Festivalis „Untold City“

Rugpjūčio 18 – 26 dienomis Vilniaus universiteto Didžiajame kieme

Festivalis „Untold City“ jau ketvirtus metus muzika pripildys istorinį Vilniaus universiteto Didįjį kiemą.

Sostinės gyventojų ir svečių pamėgtas ir kasmet augantis festivalis 2022-ųjų vasarai dovanos specialius pasirodymus, kuriuos surengs Marijonas Mikutavičius drauge su Kauno bigbendu, Monique, GJan ir jos grupė, „Šventinis bankuchenas“ ir „Saulės kliošas“.

Nickas Cave'as ir grupės „The Bad Seeds“ koncertas

Rugpjūčio 16 dieną Vingio parke Vilniuje

Nick Cave & The Bad Seeds – „Red Right Hand“:

Legendinis Nick Cave ir grupė „The Bad Seeds“ Nick Cave yra vienas tų atlikėjų, kuriuos glaustai apibūdinti nelengva.

Jis yra rašytojas, aktorius, tačiau būtent muzika yra ta sritis, kuri labiausiai garsina šio australo vardą pasaulyje.

Jo grupė „The Bad Seeds“ nuo pat pirmojo albumo „From Her To Eternity“, pasirodžiusio 1984-aisiais, pelnė milijonų klausytojų simpatijas.

Per daugiau kaip 30 metų kūrybos Nick Cave ir „The Bad Seeds“ pirmąkart surengs koncertą Lietuvoje.

F2 vandens formulių pasaulio čempionatas

Rugpjūčio 13 – 14 dienomis Kupiškio mariose

Rugpjūčio 13 – 14 dienomis Kupiškio marios bus užpildytos adrenalino ir azarto bangomis.

Šiemet pajėgiausi planetos F2 pilotai jau šeštą kartą susitinka Lietuvoje rungtis dėl motorlaivių sporto pasaulio čempiono vardo. Įspūdingas dviejų dienų renginys vyks Uošvės saloje, Kupiškyje.

Vasaros festivalis „Moters vizija“

Rugpjūčio 13 – 14 dienomis Smiltynės jachtklube

Vasaros festivalis „Moters vizija“ – gyvenimą keičiantis savaitgalis su įkvepiančiais pranešimais ir diskusijomis, išminčių erdve, žygiu Smiltynės takais, judesio ir sporto erdve, poilsio ir maudynių erdve, šiltais pokalbiais ir naudingomis pažintimis, vakarais prie „laužo“, kūrybinėmis dirbtuvėmis, neišdildomais patyrimais, vaikų pramogų erdve, išskirtiniu krautuvių miesteliu ir kitomis pramogomis bei staigmenomis.

„Palangos parko festivalis“

Rugpjūčio 12 – 14 dienomis Palangoje

Rugpjūčio 12–14 d., Žolinės savaitgalį, Palangoje vyksiantis „Palangos parko festivalis“ kvies kurorto svečius į net trijų žinomų atlikėjų koncertus: Palangos Gintaro muziejaus rožyno apsuptyje gros akordeono meistras Martynas Levickis drauge su kameriniu ansambliu „Mikroorkestra“, Birutės parko rotondoje vyks išskirtinio formato Andriaus Mamontovo koncertas, o Palangos kurorto muziejaus kiemelyje vyksiantis elegancijos kupinas Monikos Liu koncertas.

Jazzu koncertai

Rugpjūčio 12 dieną Marijampolės futbolo klubo komplekso teritorijoje

Rugpjūčio 20 dieną Jono kalnelyje Klaipėdoje

Jazzu – „Mėnulio šviesoje“:

Jazzu – viena geidžiamiausių ir daugiausia prestižinių apdovanojimų pelniusi Lietuvos atlikėjų, tačiau tarp jos ir klausytojo nėra sienos, atvirkščiai – dainininkė ateina atvira širdimi, tiesia jam ranką ir vedasi per savo muzikos pasaulį, verkia ar kvailioja kartu, pasakoja, kaip gimė jos hitai, perklausyti milijonus kartų, bet pati dainininkė kiekvieną kartą atlieka juos taip, kad visi pajunta malonų šiurpulį.

Caribou koncertas

Rugpjūčio 10 dieną Vilniaus universiteto Botanikos sode

Caribou – „You Can Do It“:

Kanados kūrėjas Caribou yra viena didžiausių elektroninės muzikos žvaigždžių.

Pirmąkart mūsų šalyje viešėsiančio atlikėjo koncertas įvyks jau rugpjūčio 10 dieną Vilniaus universiteto Botanikos sode.

Dub FX ir Mr. Woodnote koncertas

Rugpjūčio 11 dieną Vasaros terasoje Vilniuje

Dub FX ft. Mr. Woodnote – „Flow“:

Pasaulinę šlovę pelnęs gatvės muzikantas iš Australijos Dub FX ir taip pat iš Australijos kilęs saksofonininkas Mr. Woodnote surengs energingą koncertą Vasaros terasoje Vilniuje.

Boris Way koncertas

Rugpjūčio 15 dieną Žalgirio arenos Pakrantėje

Boris Way – „Walking Away“:

Iš Prancūzijos kilęs elektroninės muzikos prodiuseris ir didžėjus Boris Way kvies pasinerti į vasariškus muzikos ritmus prie „Žalgirio“ arenos įsikūrusioje „Pakrantėje“.

Monikos Liu koncertas

Rugpjūčio 21 dieną Lukiškių kalėjimo scenoje Vilniuje

Monika Liu – „Sentimentai“:

Lietuviškos muzikos divai ir elegantiškai saldžiabalsei Monikai Liu besivejanti „Eurovizijos“ šlovė leido tapti geidžiamiausia artiste Lietuvoje. Ji Lukiškių kalėjimo sceną grąžins estradines melodijas, vaikinus trumpais šortais ir nuostabią lietuvių kalbą.

„Slipknot“ koncertas

Rugpjūčio 11 dieną „Saku Suurhall“ arenoje Taline (Estija)

„Slipknot“ – „The Dying Song (Time To Sing)“:

Amerikiečių metalo grupė „Slipknot“ tęsia gastrolių „We Are Not Your Kind“ turą, kurių vienintelis pasirodymas Baltijos šalyse įvyks „Saku Suurhall“ arenoje Taline (Estija). Ypatingas koncerto svečias – grupė „Jinjer“.

Muzikos festivalis „Laba Daba“

Rugpjūčio 5–7 dienomis „Ratnieki“ poilsio komplekse Lygatnės regione (Latvija)

„Laba Daba“ – tai tarptautinis muzikos festivalis, vykstantis „Ratnieki“ poilsio komplekse Lygatnės regione Latvijoje.

Šių metų festivalio šešiose scenose reggae, etno-folką, roką, elektroninę ir kitų žanrų muziką atliks muzikos grupės ir didžėjai iš viso pasaulio – įvyks net 70 pasirodymų! Taip pat vyks kūrybinės dirbtuvės ir sporto užsiėmimai.