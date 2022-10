Dainotas Varnas debiutuoja „Frank Sinatra Show“: „Man tai – geriausia Kalėdų dovana“

„My Way“, „Strangers in the Night“, „Fly Me to the Moon“, „Under My Skin“, „Love and Married“ „Let It Snow“,„Santa Claus Is Coming To town“, „New York, New York“ – mažai žmonių, kurie nebūtų girdėję šių Franko Sinatros superhitų.

Amerikos legenda juos atlikdavo labai lengvai – tiesiog virtuoziškai. Neapsirikite, jie atrodo plunksnos lengvumo tik todėl, kad F.Sinatra pasižymėjo išskirtiniu muzikiniu talentu ir turėjo daugybę metų praktikos. Jis ypač saugodavosi peršalimo, o į pasirodymus scenoje žiūrėjo be galo atsakingai.

Dainuoti Franko Sinatros pilną dainų programą su bigbendu reikia ne tik talento ir įgimto muzikalumo, bet ir tam tikro tembro vokalo bei gebėjimo perteikti tą sunkiai nusakomą „sinatrišką“ žavesį.

Dainotas Varnas – vienas muzikaliausių ir gražiausio tembro Lietuvos popscenos dainininkų. Jis dainuoja beveik visą gyvenimą – nuo pat pirmos klasės legendiniame berniukų chore „Ąžuoliukas“. Vėliau vokalą tobulino pas tituluotus pedagogus ir vystydamas savo solinę karjerą, kuri kiekvienais metais tampa vis ryškesne. Puikaus balso gerbėjai jau spėjo įvertinti jo solines dainas „Viskas, ką turi“, „Tobula“, „Kaip tu jautiesi“ ir kitas.

Kvietimas į populiarųjį „Frank Sinatra Show“ su Kauno bigbendu – rimtas iššūkis, tačiau D.Varnas turi visas tam reikalingas savybes.

„Sulaukiau malonaus kvietimo iš Kauno bigbendo prisijungti prie legendinio „Frank Sinatra Show“. Tai geriausia Kalėdų dovana, kurią jau gavau! Bus gražu, šventiška ir tikrai muzikalu. Jei svarstote, apie dovanas artimiesiems, labai verta pamąstyti apie šį koncertą. Aš pats seniai jau nebeperku dovanoms daiktų, o tik įspūdžius, emocijas, prisiminimus. Tai daug vertingiau“, – sako Dainotas Varnas.

Dainininkas kalėdiniams koncertams rengiasi tarsi aktorius pagrindiniam vaidmeniui svarbiame filme. „Perskaičiau, ką tik radau apie patį Sinatrą, dabar ėmiau domėtis to laikmečio amerikietiška muzika, mada, elgesio normomis, net kalbos maniera“, – sako D.Varnas.

„Frank Sinatra Show“ su Dainotu Varnu ir Kauno bigbendu: gruodžio 10 d. – Kauno valstybinėje filharmonijoje, 28 d. – Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, 31 d. – Marijampolės kultūros centre.