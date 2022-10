Grupė „Queen“ išleido anksčiau negirdėtą dainą „Face It Alone“, kurioje skamba ir Freddie Mercury balsas

Ši daina yra viena iš šešių dar neišleistų kūrinių, kurie bus pristatyti „The Miracle“ rinkinyje.

„Radome nedidelį brangakmenį iš Fredžio apie kurį, galima sakyti, buvome pamiršę. Tai nuostabi, aistros kupina daina, tikras atradimas,“ – apie naują singlą pasakoja grupės būgnininkas Roger Taylor.

Kūrinį „Face It Alone“ grupė įrašė per istorines 1988 m. sesijas, kai F. Mercury buvo diagnozuota liga, bet jis to neskelbė garsiai. Atrodo, kad galingu vokalu jis apdainuoja savo silpną sveikatą, įraše vis aistringiau kartodamas priedainį: „Galų gale / tu turi susidoroti su viskuo vienas“.

Šiuo itin produktyviu laikotarpiu, grupė įrašė apie 30 dainų, kurių daugelis liko tarp nepatekusių į galutinį albumą. Kūrinys „Face It Alone“ buvo atrastas iš naujo, kai grupės prodiuserių ir archyvų komanda grįžo į tuos seansus ir ėmė dirbti prie „The Miracle box“ rinkinio pakartotinio išleidimo.

Singlas „Face It Alone“ bus pirmoji nauja daina su Freddie Mercury, išleista per 8 metus. 2014 m. Į albumą „Queen Forever“ grupė įtraukė tris anksčiau negirdėtus kūrinius su Mercury, įskaitant „Let Me in Your Heart Again“, „Love Kills“ ir „There Must Be to Life Than This“.