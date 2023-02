Valentino diena: 14 renginių nepamirštamam meilės dienos vakarui

Saulės kliošo koncertas „Pasimatymas“

Daugiau nei dvidešimt metų gyvuojanti bei visiems puikiai pažįstama grupė „Saulės kliošas“ kviečia visus meilę švęsti kartu ir vasario 14 dieną susitikti muzikos klube „Tamsta“. Susirinkusiųjų laukia jauki atmosfera, gera nuotaika ir populiariausi grupės hitai. „Gimėme iš meilės, tik jos dėka egzistuojame ir norime tuo dalintis“, – sako grupės nariai ir kviečia visus į „Pasimatymą“.

Leono Somovo ir Monikos Linkytės koncertas „Valentino diena“

Su naujais hitais „Dūšia“ ir „Sakai man lyk“ ryškiai į sceną įsiveržęs muzikos prodiuserio Leono Somovo ir Monikos Linkytės duetas kviečia į vasario 14-osios koncertą Klaipėdoje. Meilės dieną atlikėjai savo gerbėjams dovanos išskirtinį pasirodymą, kurio metu skambės ne tik sėkmingi dueto singlai, bet ir naujos dainos. Abu atlikėjai yra sukaupę įspūdingą klausytojams gerai žinomų dainų katalogą, todėl bendrame koncerte bus galima išgirsti ir visų mylimus Monikos ir Leono hitus.

Ievos Narkutės koncertas „Pirma pusė“

Ieva Narkutė – viena talentingiausių Lietuvos dainų kūrėjų ir atlikėjų. Jos koncertai tarsi ilgai laukti pasimatymai – jaukūs ir jausmingi, o dainos – subtilios istorijos. Savo klausytojams ji pasakoja apie (ne)laimingą meilę, vidinius virsmus, emocinius išgyvenimus ir žvėrį, kuris gyvena kiekviename mūsų. Išgarsėjusi hitu „Raudoni vakarai“, ji išleido du sėkmingus albumus, kuriuose nugulė tokios dainos, kaip „Siaubas, kaip gražu“, „Metų laikai“, „Šitaip įsimylėt“, „Kai muzika baigias“ ir kt. Vasario 14 dieną Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje, Ieva Narkutė surengs tradicinį Valentino dienos koncertą, kuriame klausytojai turės galimybę išgirsti naują atlikėjos programą „Pirma pusė“.

Gabrielės Vilkickytės koncertas „Mes kiekvienas esam meilė“

2021 metais muzikos apdovanojimuose M.A.M.A. laimėjusi „Metų proveržio“ titulą, jaunoji atlikėja Gabrielė Vilkickytė šįkart kviečia gerbėjus į pirmąjį savo koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje. Į sceną naujo albumo pristatyti ji lips kartu su muzikos meistrų komanda – gyvo garso grupe, pučiamaisiais bei choru. Klausytojai taip pat turės galimybę išvysti ir specialiai Valentino dienos tematika paruoštą autentišką scenografiją.

LVSO „Meilės dienos koncertas“

Meilės dienos vakarą Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, vadovaujamas meno vadovo ir vyr. dirigento maestro Gintaro Rinkevičiaus, pristato gražiausių G. Puccini, G. Verdi, F. Leháro, J. Massenet, I. Kálmáno ir kitų operų arijų programą. Ją atliks vieni ryškiausių jaunosios kartos operos solistų – sopranas Kamile Bonté ir tenoras Karolis Kašiuba.

Ericos Jennings ir Petro Geniušo koncertas „Pasimatymas meilei“

Minint Valentino dieną unikalioji Erica Jennings ir maestro Petras Geniušas klausytojus kviečia į išskirtinį jųdviejų dueto koncertą, kuris vyks vienoje gražiausių sostinės scenų – po Šv. Kotrynos bažnyčios skliautais. Duetas įsitikinęs, jog čia vyrauja nepaprasta akustika bei aura, todėl susirinkusiųjų laukia nuostabi patirtis. Ją Erica Jennings ir Petras Geniušas žada įprasminti atliekant tiek puikiai pažįstamas romantines melodijas, tiek netikėtas muzikines variacijas, kurios klausytojus privers šypsotis, dainuoti ir, žinoma, mylėti.

Gyvo garso koncertas „Holivudo žvaigždės“

Talentingi kino ir teatro aktoriai, dainininkai, LRT projekto „Auksinis balsas“ laimėtojai Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują gyvo garso muzikinę programą, kurios metu susirinkusieji galės išgirsti ne tik populiariausius Holivudo filmų muzikos kūrinius, bet ir įdomias, netikėtas bei juokingas jų kūrimo istorijas. Šis koncertas skirtas visiems, kurie pasiilgo gyvo, kokybiško, be galo energingo ir pozityvaus muzikinio pasirodymo. „Nėra jokios evoliucijos istorijos. Yra tik gyvūnų sąrašas, kuriems Chuckas Norrisas leido gyventi“, – sako atlikėjai ir kviečia meilės dieną sutikti Panevėžyje.

Koncertas „QUEEN in Jazz“

Lietuvos džiazo muzikos atlikėjai pristato aukščiausius kokybės standartus atitinkančią programą „QUEEN in Jazz“ – pasitelkę neįtikėtiną salsos, sambos, bossa novos, svingo, baladžių garso ir ritmų šėlsmą atlikėjai žada visus susirinkusius nukelti į bohemišką rojų bei užkariauti net didžiausių skeptikų širdis. Fredžio Merkurio charizma, rokeriška energija ir nevaldoma ekspresija vasario 14 dieną atgims karališkajame „QUEEN in Jazz“ koncerte.

Dainoto Varno ir Kauno bigbendo koncertas „Frank Sinatra Show“

Dainotas Varnas bei Kauno bigbendas pristato pavasarinę programą, kurios metu atliks pačias populiariausias legendinio dainininko Franko Sinatros dainas. „My Way“, „Strangers in the Night“, „Fly Me to the Moon“, „Under My Skin“, „Love and Married“, „New York, New York“ – bene kiekvienam puikiai žinomi Amerikos legendos superhitai, kurie vasario 14 dieną suskambės Klaipėdoje vyksiančiame koncerte.

Evelinos Sašenko ir Mariano Castro koncertas „Apie meilę prancūziškai“

Sakoma, kad prancūzų kalba yra meilės kalba, todėl ji geriausiai tinka išreikšti savo jausmus. Valentino dienos vakarą charizmatiškoji Evelina Sašenko kartu su pianistu Mariano Castro bei Klaipėdos kameriniu orkestru kviečia pasiklausyti meilės dainų iš garsios prancūzų atlikėjos bei aktorės Edith Piaf repertuaro. Šv. Valentino vakarą susirinkusius apgaubs romantiška atmosfera bei žavės prancūziškos meilės vizijos.

„Vilniaus Tango Teatras – Su meile iš...“

Kaip ir kasmet, Valentino dienos vakarą ekspresyvusis Vilniaus tango teatras atveria savo namų duris visiems mylintiems, mylimiems, įsimylėjusiems ar ieškantiems meilės bei kviečia į jausmus kutenantį ir užburiantį tango magijos pasaulį. Vakaru pasimėgauti kviečia Europos tango čempionai Rūta Krivickaitė, Alexis Gonzales, Emmanuel Riquelme ir Ieva Eisimantė, vokalistė Egidija Mačiulytė, pianistės Eglė Kasteckaitė ir Paula Bagotyriūtė bei choreografas-režisierius Sigitas Repšys.

„Humoro klubo“ gastrolės „Kelyje 3“

Važiavimas magistraliniais keliais, šunkeliais, greičio viršijimas, nemalonūs pokalbiai su policija, pakelių plėšikai, grobiantys jūsų krovinį ir puolantys vairuotojus beisbolo lazdomis… Ir kulminacija – pergalingas šūksnis, įveikus visas kliūtis bei greičiausiai ir pelningiausiai atvežus rūpimą krovinį – programą „Kelyje 3“ į jūsų miestą. Į sceną lips: Paulius Ambrazevičius, Mantas Bartuševičius ir Vaidotas Šiožinis.

Premjera „Rizikinga meilė“

„Kitoks“ teatras pristato naujausią komediją „Rizikinga meilė“, kurios siužetas pasakos apie nepaprastą situaciją, kuomet pagrindinis herojus netyčia įsimyli savo geriausio draugo dukterį. Maža smulkmenėlė – tas geriausias draugas dar yra ir mafijos bosas, kuris ateis įvykdyti paskutinio savo „sandėrio“. Žiūrovų laukia netikėtos situacijos, meilės aistros, intriguojantys siužeto posūkiai bei Lietuvoje gerai atpažįstami aktoriai. Ant scenos pasirodys Oneida Kunsunga, Andrius Bialobžeskis, Tadas Gryn ir Marius Repšys.

„GRAŽI IR TA GALINGA: LIETUVOS MOTERYS“

Kas bendro tarp renesansinės gražuolės, rašytojos su skarele ir tarybinės herojės? Jos trys, pasikvietusios dar būrį draugių, veržiasi ant scenos, kad papasakotų visiems, ką reiškia būti moterimi Lietuvoje. Tikrais faktais paremti ir išgalvoti pasakojimai spektaklio-koncerto „LIETUVOS MOTERYS“ žiūrovus nukels ne tik į skirtingus istorinius laikotarpius, bet ir į skirtingus moters gyvenimo tarpsnius, suskambančius skirtingais muzikos stiliais. Nuoširdų susijaudinimą keis juokingos istorijos, o jas – arši ironija. Bus pasakyta tai, ko negalima sakyti, ir pasijuokta iš to, kas nebūtinai juokinga.