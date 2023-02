Į „Euroviziją“ Liverpulyje Lietuva siunčia Moniką Linkytę

Vakaro pabaigoje, susumavus komisijos ir žiūrovų balsus, paaiškėjo, kad šiemet Jungtinėje Karalystėje, Liverpulyje vyksiančiame konkurse Lietuvai atstovaus dainininkė Monika Linkytė. Ji surinko daugiausia komisijos balsų, o žiūrovų lentelėje liko antroji.

„Eurovizija“ šiais metais vyks gegužės 9–13 dienomis. Konkurse susirungs atlikėjai iš 37 šalių. Nors praėjusiais metais „Euroviziją“ laimėjo ukrainiečių grupė „Kalush Orchestra“, konkursą saugumo sumetimais nutarta rengti Jungtinėje Karalystėje.

Šiemet nacionalinės atrankos finale akcija „Radarom!“ siekė surinkti dar vieną įspūdingą sumą, svariai prisidėsiančią prie radarų, skirtų apsaugoti Ukrainą, pirkimo. Per 2022-aisiais Lietuvai atstovavusios dainininkės Monikos Liu pasirodymą, kuris truko 7 minutes, buvo siekiama surinkti net 100 tūkst. eurų. Vis dėlto, buvo surinkta kur kas didesnė pinigų suma.

„Pabandom iš naujo!“ finale komisiją sudarė LRT populiariosios muzikos redaktorius Ramūnas Zilnys, dainininkė Monika Liu, atlikėjas Vaidotas Valiukevičius, LRT laidų vedėja Gerūta Griniūtė, kompozitorius Jievaras Jasinskis, dainininkė Ieva Narkutė, prodiuseriai Vytautas Bikus ir Stanislavas Stavickis-Stano, atlikėja, LATGA Tarybos pirmininkė Raminta Naujanytė-Bjelle.

1. Mario Junes – „Do What You Do“

Atlikėjas nacionalinėse atrankose dalyvavo su daina „Do What You Do“. Mario Junes kilęs iš Vilkaviškio, šiuo metu gyvena Vilniuje, o kurti muziką pradėjo visai neseniai, vos prieš porą metų. Atlikėjas tikino, kad jam itin svarbi jo kurtos dainos mintis, žodžiai.

„Daina pasakoja apie momentą gyvenime, kai teko ant savęs supykti, kad būtų galima kažką pakeisti“, – kalbėjo atlikėjas.

2. Moon Bee – „Rumor“

Spalvotą šventę ant scenos nacionalinės atrankos finalo žiūrovams dovanojo Moon Bee, atlikusi dainą „Rumor“. Nors su muzika atlikėja keliauja jau nuo mažumės, šiemet nacionalinėje atrankoje įvyko jos „Eurovizinis“ debiutas.

„Ši daina man – apie atradimus ir vidinius apmąstymus, apie meilę ir santykį, kokio aš, kaip žmogus, norėčiau“, – sakė atlikėja.

3. Justė Kraujelytė – „Need More Fun“

Praėjusių metų nacionalinėje atrankoje parodžiusi tamsų įvaizdį, šiemet dainininkė Justė Kraujelytė į sceną grįžo pasipuošusi rožine spalva. „Šiemet norėjosi nustebinti klausytojus ir žiūrovus kontrastingu pasirodymu. Kūrinys „How To Get My Life Back’’ susilaukė daug palankių komisijos ir publikos įvertinimų ir išsiskyrė tamsiu, „Matrica’’ filmo užuominų turinčiu įvaizdžiu. Į šių metų atranką kartu su komanda keliaujame į pavasario kolekciją – tiek dainos nuotaika, tiek ritmu, tiek sceniniais kostiumais!’’, – anksčiau kalbėjo ji.

4. Paulina Paukštaitytė – „Let Me Think About Me“

Pastarieji metai balsingajai Paulinai Paukštaitytei – ypatingi. Atlikėja pasirašė sutartį su didžiausia muzikos leidybos kompanija „Universal Music Group“, susižadėjo su mylimuoju Viliumi Popendikiu, įrašinėja savo pirmąjį albumą ir debiutuoja nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje su daina, apie įkvepiančią meilę sau – „Let Me Think About Me“. Anot Paulinos, ši daina kalba apie tai, kaip svarbu puoselėti ir nepamiršti savo svajonių.

5. Beatrich – „Like a Movie“

Beatrich, „Eurovizijos“ atrankoje rungėsi su daina apie gyvenimą tarsi kine – „Like a Movie“. „Ilgą laiką norėjau dalyvauti „Eurovizijoje“, maždaug nuo septynerių“, – pasakojo atlikėja ir neslėpė jaučianti baimę. – Būti šioje scenoje – jausmas tarsi iš filmo“. Dainininkė antrajame nacionalinės atrankos pusfinalyje užėmė pirmąją vietą.

6. Rūta MUR – „So Low“

„Eurovizijos“ atrankoje debiutuojanti atlikėja ir dainų kūrėja Rūta MUR atlieka disko stiliaus melancholišką dainą „So Low“. „Daina „So Low“ yra apie nelengvą būseną, kurioje troškimai neatitinka realybės. Mane šis jausmas buvo stipriai įsukęs pandemijos metu, kai man trūko ryšio ir artumo.

Nors „So Low“ yra apie vidines žemumas, dainoje aš ieškojau paguodos. Besivaduodama bandžiau suprasti, kad tai, ko aš noriu, nebūtinai yra tai, ko man reikia. Toks metafizinis žvilgsnis į gyvenimą man padėjo suvokti, kad po žemumų visuomet ateina aukštumos“, – dainos žinute dalinosi pirmajame nacionalinės atrankos pusfinalyje triumfavusi Rūta MUR.

7. „Il Senso“ – „Sparnai“

Operos solistų kvartetas nacionalinėje atrankoje dalyvavo pirmą kartą. Čia jis sėkmę bandė su dainininko Merūno Vitulskio kūrybos daina „Sparnai“. Po vieną jaunieji solistai koncertuoja jau daugelį metų ir turi sceninės patirties ne tik didžiosiose scenose, bet ir televiziniuose projektuose. Visi keturi atlikėjai – sopranai Indrė Anankaitė, Ieva Barbora Juozapaitytė ir tenorai Laimonas Bendaravičius bei Kasparas Damulis – yra ne tik ilgamečiai scenos partneriai, bet ir draugai gyvenime.

8. Petunija – „Love of My Life“

Šis kūrinys skirtas sužeistoms širdims. „Praėję metai buvo sunkūs daug kam, norėjosi sukurti dainą tiems, kuriems dabar to labai reikia“, – kalbėjo Petunija. Nacionalinės atrankos pradžioje atlikėja vilkėjo ryškią suknelę, tačiau vėliau savo įvaizdį nutarė pakeisti. Dėl pokyčių ji sulaukė daugybės komplimentų.

9. Gabrielius Vagelis – „Šauksmas“

Dainininkas Gabrielius Vagelis – vienas tų, kuris šiemet nacionalinėje atrankoje pasirinko dainuoti lietuvių kalba. Kaip ir nemažai kitų dalyvių, jis nutarė kūrinį paslaptyje laikyti iki paskutinės minutės – „Šauksmo“ premjera įvyko prieš pat pirmosios atrankos laidą.

„Šią dainą sukūriau kartu su švedų prodiuseriu Kimu Wennerströmu. Ją parašėme mini kūrybinės stovyklos metu, negalvodami apie „Euroviziją“. Paklausius demo versijos iš karto atėjo mintis, kad ji galėtų atstovauti Lietuvai šiame konkurse.

Tai stiprus ir įsimintinas kūrinys, o, mano nuomone, pagrindinis dalykas, ko reikia „Eurovizijai“ yra gera daina. „Šauksmas“ yra apie dviveidiškumą. Apie žmones, kuriuos prisileidi arti ir kurie tau tampa labai brangūs, bet supranti, kad jie prie tavęs elgiasi vienaip, o prie kitų sako visai kitus dalykus“,– pasakojo Gabrielius.

10. Monika Linkytė – „Stay“

M.Linkytė – viena labiausiai „Euroviziniuose“ reikaluose patyrusi atrankos finalo dalyvių. 2015 m. ji turėjo progą išbandyti ir didžiąją „Eurovizijos“ sceną – tada jos ir Vaido Baumilos atlikta daina „This Time“ dainų konkurso finale užėmė 18-tą vietą. Šiemet Monika Linkytė nacionalinėje atrankoje dalyvavo su daina „Stay“.

Atlikėja pasakojo, kad pastarieji pora metų jai buvo sunkūs. Kai ėmė nebedžiuginti net muzika, pasidarė baisu, tad Monika pradėjo ieškoti atsakymų savo viduje.

„Visą šią patirtį, visus jausmus man pavyko sudėti būtent į šią dainą“, – sakė atlikėja.

Ji įsitikinusi, kad pažindami save, grįžtame prie savo šaknų. Monika vylėsi, kad galbūt jas pajausti pavyks ir jos dainos klausytojams. Panašu, kad tikrai pavyko!