Roko grupės „Imagine Dragons“ koncertą Vilniuje pradės populiarus amerikiečių trio „AJR“

„AJR“ yra amerikiečių indie-pop muzikos trio, kurį sudaro multiinstrumentalistai broliai Adamas (bosinė gitara, vokalas), Jackas (vokalas, gitara) ir Ryanas Metzgeriai (ukulelė, fortepijonas, vokalas), dar vadinami broliais Met. 2007-aisiais metais Niujorke muzikuoti pradėję broliai muziką kuria, įrašinėja ir prodiusuoja savo gyvenamajame bute, kuriame įsirengė nedidelę įrašų studiją.

Dideliais hitais tapusios „AJR“ dainos „I'm Ready“, „Sober Up“, „Burn The House Down“, „Way Less Sad“, „100 Bad Days“, „Weak“, „World's Smallest Violin“, „Bang!“, „I Won't“ ir „The DJ Is Crying For Help“ ne tik sumušė perklausų ir peržiūrų rekordus, bet ir atvėrė didžiausių muzikos festivalių duris. Grupę kartu koncertuoti kvietė Demi Lovato, „The Wanted“, o šiemet „AJR“ pradės visus grupės „Imagine Dragons“ gastrolių Europoje koncertus.

Superhitų kūrėjai „Imagine Dragons“, pelnę „Grammy“, „Billboard“ ir Amerikos muzikos apdovanojimus, po septynerių metų pertraukos koncertuos Lietuvoje. Grupės pasaulinių gastrolių „Mercury World Tour“ koncertas vyks rugpjūčio 16-ąją dieną Vingio parke Vilniuje.

Daugybę „Grammy“, Amerikos ir „Billboard“ muzikos apdovanojimų pelnę rokeriai „Imagine Dragons“ 2013-aisiais buvo tituluota geriausia nauja JAV grupe ir žaibiškai tapo garsiausiomis Las Vegaso žvaigždėmis. Daugybę įrašų platininiais tiražais pardavusi roko grupė „Imagine Dragons“ pernai paskelbė apie naujus koncertus, kuriais papildė savo pasaulines gastroles „Mercury World Tour“.

Kartu su koncertų organizatoriais „Live Nation“ rengiamas turas, kuris yra skirtas grupės dvigubo albumo „Mercury – Acts 1 & 2“ pristatymui, prasidės rugpjūčio 2 d. „Smukfest“ festivalyje Danijoje. Vėliau grupė vyks į Italiją, Kroatiją, Lenkiją, Lietuvą, Prancūziją, Izraelį ir Graikiją, o gastroles užbaigs rugsėjo 8 d. „Chambord Live“ festivalyje Prancūzijoje.

Las Vegaso roko grupė, kuri 2016 m. buvo surengusi anšlaginį šou Vilniuje, šiemet vėl koncertuos Lietuvoje. Vienintelis „Imagine Dragons“ koncertas įvyks rugpjūčio 16 d. Vilniaus Vingio parke. Koncertą pradės populiarus amerikiečių indie-pop muzikos trio „AJR“.