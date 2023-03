Unikalus Manto Jankavičiaus šou „Rhapsody Recomposed“ skambės Palangoje

Unikalus Manto Jankavičiaus projektas „Rhapsody Recomposed“ buvo specialiai paruoštas 2019 m. festivalio „Midsummer Vilnius“ atidarymui. Neblėstančia energija ir talentu trykštantis M. Jankavičius ne kartą įkūnijo britų roko muzikos grupės vokalistą Fredį Merkurį, tačiau šiame šou legendinės grupės kūryba skamba visiškai kitaip. Scenoje „Queen“ dainos, atliekamos M. Jankavičiaus bei jo grupės, yra akompanuojamos populiariajai muzikai nebūdingo instrumento – vargonų.

„Paskutiniai šio projekto koncertai įvyko prieš trejus metus. Tai ypatingas ir techniškai sudėtingas muzikinis projektas, kadangi groti tokią muziką vargonais yra tikras iššūkis – patys vargonai yra be galo sudėtingas instrumentas. Sau sakiau, kad prie šio projekto nebegrįšiu, bet šį norą atgaivino vis grįžtantys ir pasikartojantys atgarsiai iš grupės „Queen“ muzikos gerbėjų, kurie yra dalyvave šiame koncerte“– teigia atlikėjas M. Jankavičius.

Tokio formato pasirodymas – vienintelis ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Pasiruošimas projektui M. Jankavičiui ir iš Norvegijos į repeticijas grįžinėjusiam profesionaliam vargonininkui R. Lamsodžiui buvo nemenkas, bet labai intriguojantis iššūkis. Vargonais atlikti populiariąją, roko muziką nėra įprasta ar lengva – atlikėjai ilgas valandas praleido repetuodami, gerindami atlikimo techniką, ieškodami tobulo skambesio, derančio su laikui nepavaldžia „Queen“ grupės muzika.

Mindauginių savaitgalį į koncertą Palangoje susirinkę klausytojai išgirs visų širdis virpinančius ir balso galimybes patikrinti nejučia verčiančius hitus „We Are the Champions“, „We Will Rock You“, „Bohemian Rhapsody“, „I Want To Break Free“, „Show Must Go On“ ar „Love of My Life“.

Į sceną lipdamas atlikėjas Mantas Jankavičius visada atiduoda visą save, o jo muzikiniai gabumai ir teatrališkumas nepalieka abejingų. Muzikantai ir šį kartą sieks, kad kuriama pasirodymo energija ir muzika sugriaudėtų visoje salėje ir pasiektų net toliausiai sėdinčius žiūrovus.