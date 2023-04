Naisių festivalio gerbėjams – gera R. Karbauskio žinia: paskelbė dvi datas

„Naisiai. Vasara. Festivaliai. Vasarą Naisių bendruomenė Lietuvai vėl padovanos du festivalius visai šeimai. Pirmasis „Naisių vasara 2023“ įvyks liepos 8 dieną, antrasis „Naisių vasara 2023-Žolinė“ – rugpjūčio 12 dieną.

Kaip sako lietuvių liaudies patarlė – „nėra to blogo, kas neišeitų į gerą“. Po praėjusių metų bandymo sunaikinti „Naisių vasaros“ festivalį, prižadėjau, jog tą pačią vasarą įvyks antrasis festivalis ir tai taps ne vienerių metų akcija. Taigi jau šiais metais Naisiai vėl kviečia į du „Naisių vasaros“ festivalius“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė R.Karbauskis.

Pasak jo, „dabartinė valdžia nemyli tradicinių šeimų, blaivybės, kultūros, o Naisiai – pirmoji Lietuvos istorijoje mažoji kultūros sostinė, puoselėjanti Tautos ir šeimos tradicijas, saugią ir blaivią aplinką, lietuvišką kultūrą. Naisių bendruomenė deda milžiniškas pastangas, kad didžioji mūsų visuomenės dalis galėtų švęsti gyvenimą taip kaip ji nori – be narkotikų, be alkoholio, be „liberalaus elito“ prievarta primetamos kultūros…“, – rašė politikas.

Jis taip pat pridūrė, kad tikisi, jog „valdžia nebedės pastangų kovai su Naisių kaimo bendruomenės organizuojamais renginiais“, o užsiims kitomis svarbiomis šalies problemomis.

„Žinau, kad mano žodžiai labai erzina šitą valdžią, bet, pagalvojus, ko ji apskirtai verta, jei ji iš Lietuvos veja vėžiu sergantį, vieną žinomiausių lietuvių pasaulyje, teatro režisierių Rimą Tuminą? Kas jai davė teisę žeminti jį ir niekinti jų griovimo politikai nepritariančius menininkus?

Lenkiuosi prieš tuos kūrėjus, kurie lieka ištikimi savo pašaukimui ir nepaklūsta jokiam spaudimui. Sakau tai todėl, jog ir šiais metais „Naisių vasaros“ festivalyje pasirodys tie, kurie nebijo dabartinės valdžios arba taip vadinamo „liberalaus elito“, kuris siekia kontroliuoti ir valdyti viską, nemalonės.

Tokių menininkų tikrai yra ir mes juos pamatysime „Naisių vasaros“ festivalio scenoje“, – įraše žadėjo R.Karbauskis.

Lrytas.lt primena, kad praėjusiais metais festivalis patyrė fiasko – likus vos dienai iki festivalio, po Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko veiksmų ir pasisakymų, dalyvauti ten atsisakė daugelis atlikėjų.

Praėjusių metų birželio pabaigoje Aukščiausios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui buvo suteiktas valstybės vadovo statusas. Tokį Seimo sprendimą kaip mat pasmerkė opozicija, o vėliau paaiškėjo, kad dėl naujojo V.Landsbergio statuso opozicinės partijos rinks parašus ir kreipsis į Konstitucinį teismą. Apie tai pranešė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis.

Politiko veiksmai sulaukė atgarsio pramogų pasaulyje – mat R.Karbauskis yra jau daugiau nei dešimtmetį organizuojamo festivalio „Naisių vasara“ sumanytojas ir mecenatas. Festivalyje turėjusios dalyvauti grupė bei atlikėjai išreiškė nepritarimą R.Karbauskio politiniams veiksmams ir nutarė festivalyje nebepasirodyti.