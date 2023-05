Lažybos dėl „Eurovizijos 2023“ nugalėtojo: stato už skandinavus, Lietuva – 3-iame dešimtuke

Tačiau visiems dalyviams, išskyrus didžiojo penketo (Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos) atstovus ir praėjusių metų nugalėtojus ukrainiečius, dar teks įveikti pusfinalius ir juose patekti tarp 10-ies geriausių.

Šiandien pirmajame pusfinalyje tarp 15 atlikėjų kaip tik varžysis lažybininkų favoritai nugalėti šiųmetę „Euroviziją“. Marokiečių kilmės Švedijos dainininkei Loreen su daina „Tatoo“ prognozuojama 1 vieta. Ji su kūriniu „Euphoria“ jau yra laimėjusi 2012 m. „Euroviziją“. Beje, du kartus šį dainų konkursą yra laimėjęs tik Airijos atlikėjas Johnny Logan (1980, 1987 m.). Lažybininkų prognozuojama Loreen pergalė būtų tik antras toks įvykis beveik septynis dešimtmečius skaičiuojančioje „Eurovizijos“ istorijoje.

Suomijos dainininkui Käärijä su daina „Cha cha cha“ numatoma antra vieta. Toliau statantys lažybose rikiuoja Prancūziją, Ukrainą ir Ispaniją, kurių atstovai keliauja tiesiai į finalą, šešetuką uždaro Norvegijos atstovė Alessandra su daina „Queen of Kings“. Ją lažybininkai taip pat mato tarp pirmojo pusfinalio lyderių.

Lietuvos atlikėja M. Linkytė su daina „Stay“ pasirodys antrajame pusfinalyje šį ketvirtadienį.

„Lažybose dalyvaujantys „Eurovizijos“ gerbėjai antrajame pusfinalyje tarp 10-ies geriausių mato ir Lietuvos atstovę. Tiesa, ji, kaip ir Estijos dainininkė Alika su daina „Bridges“, balansuoja ant pačios dešimtuko ribos. Visgi iš trijų Baltijos šalių atstovų M. Linkytės dainą lažybininkai vertina aukščiausiai, o Latvijos grupei „Sudden Lights“ finalas net neprognozuojamas, – statymus apžvelgia Lietuvoje veikiančios tarptautinės lažybų bendrovės lažybų ekspertas Vytautas Smilga. – Svarbu akcentuoti, kad šiemet pusfinalių rezultatus pirmą kartą nuo 2009 m. lems tik žiūrovų balsavimas. Todėl, manau, labai svarbu, kad be mūsų pusfinalyje dalyvaujančių šalių balsuoti galės ir Jungtinės Karalystės bei Ispanijos gyventojai, kur didelės lietuvių bendruomenės, o taip pat Ukrainos auditorija, su kuria mus sieja ypatingas ryšys“.

Antrojo pusfinalio favoritais laikomas Austrijos duetas „Teya & Selena“ su daina „Who The Hell Is Edgar?“, taip pat grupė iš Australijos „Voyager“ su kūriniu „Promise“ ir Slovėnijos atstovai Joker Out su „Carpe Diem“.

V. Smilga skaičiuoja, kad per paskutinius 24-is „Eurovizijos“ konkursus lažybininkai 10 kartų statė „teisingai“ – už nugalėtojus. Taip nutiko ir pernai, kai pasitvirtino statymai už Ukrainos atstovus „Kalush Orchestra“ su daina „Stefania“.

„Pernai lažybininkai už nugalėtoją statė ypač vieningai – po pusfinalių net 55% tikėjo „Kalush Orchestra“ pergale. Tai „Eurovizijos“ lažybose pasitaiko retai. Šiemet prieš pusfinalius išsiskiria didesni ir gana panašūs statymai už Švedijos ir Suomijos atlikėjus, kitų pergale tiki žymiai mažiau lažybininkų,“ – akcentuoja V. Smilga.

Nors pernai nugalėjo Ukrainos atstovai, dėl karo šalyje 67-asis dainų konkursas „Eurovizija 2023“ vyksta Liverpulyje, Jungtinėje Karalystėje. Čia finale šeštadienį, gegužės 13 d., varžysis 26 šalys, o nugalėtoją lems ir žiūrovų, ir komisijos balsai. Iš viso šiųmečiame konkurse dalyvauja 37 šalių atstovai – trimis mažiau nei pernai. Šiemet scenoje nepasirodys Bulgarijos, Juodkalnijos ir Šiaurės Makedonijos atlikėjai.

Tiesioginę „Eurovizijos 2023“ finalo transliaciją iš Liverpulio gerbėjai kviečiami stebėti didžiuliame ekrane „Olympic casino“ patalpose, Konstitucijos pr. 20, Vilniuje. Lauks įvairūs „Eurovizijos“ tematiką atitinkantys žaidimai, prizai ir prie pulto geriausius „Eurovizijos“ hitus miksuojantis didžėjus.