Kur apsilankyti birželį: nuo didžiausio A. Mamontovo solinės karjeros šou iki „Scorpions“ pasirodymo

Vis tik panašu, jog birželio mėnuo taip pat pasižymės renginių gausa, o atėjusi ilgai laukta vasara su savimi atsineš ne tik saulėtus ir šiltus orus, bet ir galimybę įvairių atlikėjų pasirodymais mėgautis po atviru dangumi: birželį Vilniaus „Vingio“ parke vyks didžiausias Andriaus Mamontovo solinės karjeros koncertas, Kalnų parką drebins jau ne pirmą kartą scena besidalijančių grupių „ba.“ ir „Solo Ansamblio“ pasirodymas bei Lietuvoje pirmą kartą viešėsiančio garsaus britų muzikanto James Bay koncertas Vilniaus Lukiškių kalėjime.

Melomanus labiausiai džiuginančiu pirmojo kalendorinės vasaros mėnesio pasirodymu, be abejo, pretenduoja tapti legendinės Vokietijos roko grupės „Scorpions“ šou, kurio metu „Žalgirio“ arenoje skambės ne tik žinomiausi jų hitai, bet ir naujausio albumo kūriniai.

Monikos Linkytės koncertas

Birželio 1 d. Vilniuje

Neseniai iš „Eurovizijos“ sugrįžusi Monika Linkytė nekantrauja susitikti su savo klausytojais bei kviečia birželį pasitikti drauge „Vasaros terasoje“. Kiek atsikvėpusi po intensyvaus laikotarpio, Monika dėkoja visiems už nuoširdų palaikymą ir dovanoja savo pasirodymą, kurio metu po atviru dangumi skambės pačios gražiausios atlikėjos dainos, tarp kurių – ir Europą sužavėjusi „Stay“.

„Šio koncerto labai laukiu! Pasiilgau žmonių, pasiilgau susitikimų su klausytojais. Tai pirmas kartas Lietuvoje, kai po didžiosios „Eurovizijos“ pagaliau visi kartu galėsime dainuoti „čiūto tūto“, – kviesdama visus į birželio 1-ąją vyksiantį savo koncertą sako M. Linkytė. Čia atlikėja susirinkusiems žada ir ne vieną staigmeną.

Atlikėjos ZAZ koncertas

Birželio 7 d. Vilniuje

Birželio mėnesį savo pasirodymą Lietuvoje surengs viena paslaptingiausių ir ryškiausių Prancūzijos scenos žvaigždžių – Isabelle Gefftroy, geriau žinoma kaip ZAZ. Tai – jos gastrolių po Europą „Organique Tour“ dalis, kurios metu atlikėja susirinkusiems atliks pačius populiariausius savo karjeros hitus. Didžiulės sėkmės 2010-aisiais su daina „Je veux“ sulaukusi atlikėja šiandien yra išleidusi 5 albumus, o jos balsas žavi tūkstantines minias klausytojų – savo koncertus ji yra surengusi ne tik Europoje, bet ir anapus Atlanto. ZAZ sąskaitoje – daug pergalių įvairiuose konkursuose, pasirodymai pasauliniuose festivaliuose, platininiai ir deimantiniai diskai bei ne vienas prestižinis muzikos apdovanojimas. Savo gastroles atlikėja pavadino „Organique Tour“, nes pasirodymai, kaip ir juose skambančios dainos, anot jos, yra labai organiški.

Grupės „M83“ pasirodymas

Birželio 8 d.

Vilniuje Birželio mėnesį Lietuvoje pirmą kartą pasirodys viena žinomiausių Prancūzijos elektroninės muzikos grupių „M83“. Per du karjeros dešimtmečius padarę įtaką ne vienai artistų kartai, įgarsinę daugybės žinomų filmų ir reklamų garso takelius, apšildę tokias grupes, kaip „Kings of Leon“, „The Killers“, ir „Depeche Mode“, jie tapo bene įtakingiausia savo žanro grupe. „Midnight City“, „Reunion“, „We Own The Sky“ ir kiti žinomi „M83“ kūriniai birželio 8 dieną skambės Vilniaus Lukiškių kalėjime.

Cirque du Soleil – OVO

Birželio 8–11 d. Vilniuje

Didžiausia pasaulio cirko trupė „Cirque du Soleil“ sugrįžta į Lietuvą – birželio 8–11 dienomis „Avia Solutions Group“ arenoje ji planuoja surengti magiškąjį šou OVO. Tai – spalvinga ir jaudinanti kelionė po vabzdžių pasaulį, kupiną nuolatinio veiksmo ir trykštančios energijos. Šou nagrinėja biologinės įvairovės grožį, todėl, šalia akrobatinių triukų, žiūrovai turės galimybę susipažinti ir su kiekvieno iš veikėjų asmenybe bei skirtingų vabzdžių rūšių galimybėmis.

Monrealyje įkurtas „Cirque du Soleil“ iš gatvės akrobatų išaugo į didžiausią pasaulio cirko trupę ir per beveik 40 metų gyvavimo laikotarpį tapo pramogų rinkos lyderiais. Kanados organizacija Lietuvoje lankėsi jau 7 kartus – čia žiūrovai turėjo galimybę išvysti šiuos trupės pasirodymus: „Saltimbanco“, „Alegria“, „Quidam“, „Varekai“, „Toruk – the First Flight“ bei „Corteo“.

Andriaus Mamontovo koncertas

Birželio 9 d. Vilniuje

Birželio 9 d. sostinės Vingio parko estradoje įvyks didžiausias legendinio šalies atlikėjo Andriaus Mamontovo solinės karjeros koncertas. Jo metu unikaliame formate skambės populiariausi A. Mamontovo bei grupės „Foje“ hitai: „Laužo šviesa“, „Ufonautai“, „Miestas iš sapnų“, „Paskutinis traukinys“ ir kt. 40 kūrybinių metų scenoje minintis atlikėjas skirtingų kartų pamiltus kūrinius atliks drauge su Modesto Pitrėno diriguojamu orkestru, naujų muzikinių atspalvių dainoms suteiks kompozitoriaus Jievaro Jasinskio sukurta aranžuotė, o įspūdingą reginį po atviru dangumi kurs LED ekranai bei galingas šviesų šou.

„ba.“ ir „Solo Ansamblio“ koncertas „Juodas Vilnius“

Birželio 10 d. Vilniuje

Birželio 10 dieną Vilnius nusidažys juodai – Kalnų parke savo pasirodymą „Juodas Vilnius“ surengs grupė „ba.“ bei „Solo Ansamblis“. „Kalnų parkas drebės. Trys kryžiai bučiuosis. Gedimino pilis verks, kad gimė ne ant Stalo kalno. Vilnelė pajuos nuo šokėjų prakaito. Vilnius iš apmaudo, kad jo gimtadienis – ne birželio 10-ąją, nusigrauš šlaitus“, – tokią nuotaiką kuria jau ne pirmą kartą scena besidalijančios ir įspūdingos nuotaikos vakarėlius klausytojams rengiančios grupės.

„Daddy Was A Milkman“ koncertas

Birželio 15 d. Kaune

Birželio 15 dieną Pažaislio vienuolyne kartu su styginių kvartetu savo pasirodymą surengs ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje žinomas atlikėjas „Daddy Was A Milkman“. Prieš septynerius metus debiutavęs Ignas Pociūnas, geriau žinomas kaip „Daddy Was A Milkman“, greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas – ,M.A.M.A.“ apdovanojimuose jis pelnė „Metų proveržio“, „Metų elektroninės muzikos atlikėjo“ ir „Metų atlikėjo“ titulus.

„Tinkamesnės vietos pirmam soliniam vasaros koncertui nesugalvočiau. Pažaislio vienuolyne jaučiamės kaip namie, čia metai iš metų mielai grįžtame ne tik mes, bet ir mūsų klausytojai. Šiemet koncertas bus dar spalvingesnis, kadangi prie mūsų prisijungs jau seniai pamiltas styginių kvartetas. Būtinai sugrosime naujų dainų – kviečiu iš širdies“, – sako I. Pociūnas.

Muzikos festivalis „8 Festival 2023“

Birželio 16–18 d. Vilniuje

„Lukiškių kalėjimas 2.0“ vienam savaitgaliui taps muzikos, šiuolaikinio meno, gero maisto, pokalbių ir bendruomenės ekosistema – birželio 16–18 dienomis buvusiame kalėjime vyks muzikos agentūros „8 Days A Week“ organizuojamas trijų dienų festivalis „8 Festival“. Jo metu savo pasirodymus surengs daugiau nei 20 melomanams puikiai žinomų vardų, tarp kurių – pasaulinių muzikos festivalių favoritai, kritikų pasirinkimai bei prestižinio „Mercury“ apdovanojimo nominantai. Pavyzdžiui, net tris kartus minėtam prizui nominuota gitaros meistrė Anna Calvi, žymus britų reperis „slowthai“, roko grupė „shame“, žmogus-orkestras Jackas Garattas, didžiųjų festivalių patikrinti indie muzikos herojai „Bombay Bicycle Club“, vienas žinomiausių dainų autorių Kevinas Morby, švedų muzikos viltis „Deki Alem“ ir daugelis kitų.

„Geras festivalis kiekvienam reiškia skirtingus dalykus. Plušam iš peties, kad čia būtų pilna muzikos atradimų, kontrastų, nuostabos, „kokie geri!“, „kas jie tokie?“ ir „pagaliau“ jausmo“, – teigia „8 Festival“ organizatoriai.

Grupės „Scorpions“ koncertas „Rock Believer Tour 2023“

Birželio 19 d. Kaune

Legendinė Vokietijos roko grupė „Scorpions“ sugrįžta į Lietuvą – po 7 metų pertraukos savo pasirodymą birželio 19 d. jie surengs Kauno „Žalgirio“ arenoje. Šis šou – grupės pasaulinio turo „Rock Believer“ dalis, kurio metu ant scenos skambės ne tik žinomiausi „Scorpions“ karjeros hitai bei pasaulinę šlovę pelniusios baladės, tokios kaip „Wind of Change“, „Rock You Like a Hurricane“, „Still Loving You“, bet ir naujausio albumo kūriniai. Tai – pirmasis studijinis grupės darbas, nutraukęs ilgiausią pauzę tarp albumų „Scorpions“ istorijoje. Paskutinis jų albumas „Return to Forever“ buvo išleistas prieš 8 metus, 2015-aisiais.

Pasaulinį turą pradėję Las Vegase muzikantai surengė koncertą ir legendinėje Niujorko „Madison Square Garden“ arenoje bei daugiau nei 30 pasirodymų Šiaurės Amerikoje. Dabar „Scorpions“ turas persikėlė į Europą, kur be koncerto Lietuvoje jie pasirodys ir Prancūzijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Estijoje bei kitose šalyse.

Pakrantės festivalis 2023

Birželio 29 – liepos 2 d. Kaune

Didžiulio kauniečių ir miesto svečių susidomėjimo sulaukiantys „Pakrantės“ koncertai šią vasarą muzikos mylėtojus vėl suburs renginiams šalia „Žalgirio“ arenos. Birželio 29 – liepos 2 dienomis čia pirmą kartą bus surengtas muzikos festivalis, kurio metu ant scenos pasirodys grupė „Klangkarussell“, DJ Jovani, „8 Kambarys“, Linas Adomaitis, Gabrielė Vilkickytė ir daugelis kitų.

„Pakrantės“ koncertai šiemet vyks keturis vakarus, o kiekvienas jų bus skirtas vis kitokiam muzikos stiliui. Birželio 29 d. Nemuno saloje skambės lyrinė muzika, birželio 30 d. – hiphopo kūriniai, liepos 1 d. – elektroninės muzikos hitai, o liepos 2 d. čia pasirodys populiariosios muzikos atlikėjai. Be koncertų susirinkusiųjų lauks įvairios pramogos, o penktadienio ir šeštadienio vakarais „Žalgirio“ arenos amfiteatre festivalio dalyvius linksmins didžėjų šou.

James Bay koncertas

Birželio 24 d., Vilniuje

Į Lietuvą atvyksta garsus britų muzikantas James Bay, savo pasirodymą birželio 24 d. surengsiantis Vilniaus Lukiškių kalėjime. Pirmą kartą mūsų šalyje koncertuosiantis atlikėjas – daugybės apdovanojimų laureatas ir „Grammy“ nominantas. Šiandien jo sąskaitoje – trys albumai, kritikų pagyros bei milijoninės peržiūros „Youtube“ platformoje, o jo hitas „Let It Go“ „Spotify“ turi daugiau nei 1 milijardą perklausų. Atlikėjas ne kartą dalijosi viena scena su tokiomis muzikos ikonomis, kaip legendinė grupė „The Rolling Stones“, Stevie Wonder, Taylor Swift, Lewis Capaldi, Alicia Keys ir Edas Sheeranas, o savo pasirodymą Vilniuje jis surengs kartu su jį lydinčia muzikantų grupe. Kalbėdamas apie savo kūrybą James Bay teigia, kad jo muzika – labai asmeniška ir intymi. „Stengiuosi kad viskas būtų žmogiška ir emocionalu“, – sako atlikėjas.