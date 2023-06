„Scorpions“ koncerte Kaune apšildys „Biplan“: „Tai viena iš grupių, kurios pavadinimą paišėm mokyklos sąsiuviniuose“

„Scorpions“ – vienas iš pavadinimų, kuriuos paišėm mokyklos sąsiuviniuose 80-ųjų pabaigoje, kai mums buvo po 10–11 metų.

Pirma pažintis su grupe buvo 80-aisiais – muzika, kuri pasiekdavo iš Vakarų buvo labai įdomi, kitokia ir stengėmės jos išgirsti kuo daugiau. Tada ir grupių nuotraukomis, kurias pasidaugindavome iš fotoaparato, mainydavomės... Tarp jų, žinoma, buvo ir „Scorpions““, – pasakoja „biplanai“.

„Tai kartu keistas ir įdomus jausmas, kad grosim su šita grupe, bet matyt taip jau turėjo susidėlioti po daugybės metų.

Mums ypač svarbu, kad šiame ture „Scorpions“ perrašė dainos „Wind of Change“ žodžius ir kiekviename koncerte savo garsiausiu kūrinu išreiškia palaikymą Ukrainai“, – sako „Biplan“ vokalistas Maksas Melmanas

„Biplan“ nariai pasirodymui Kauno „Žalgirio“ arenoje ruošia ne įprastinę programą – joje bus specialiai šiam vakarui atrinktos dainos ir labiau gitariniai kūriniai iš visos kūrybos, kuriuos turėtų žinoti į koncertą atėjusi publika. Taip pat grupė žada naujieną ir didžiulei auditorijai pirmą kartą sugros savo naujausią, dar neišleistą dainą.

Grupė „Scorpions“ į Lietuvą sugrįžta po 7 metų pertraukos. 2016 metais taip pat Kauno „Žalgirio“ arenoje vykęs „Scorpions“ penkiasdešimtmečiui skirtas koncertas pritraukė arti 10 tūkstančių legendinės grupės gerbėjų iš Lietuvos ir užsienio.

Šiame ture „Scorpions“ pristato naujausią albumą „Rock Believer“, kuris užkopė į 2-ąją vietą JAV ir Jungtinės Karalystės roko albumų topuose. Didžiąją „Rock Believer“ turo pasirodymų programos dalį sudaro „Scorpions“ karjeros hitai ir pasaulinę šlovę pelniusios baladės.

Lietuvos klausytojai Kaune išgirs dainas „Wind of Change“, „Rock You Like a Hurricane“, „Still Loving You“, „Send Me an Angel“, „Big City Nights“ ir kitus gerai žinomus kūrinius.

2023 metų birželio 19 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiantis koncertas yra vienas baigiamųjų šiame ture, nors dėl didelio dėmesio „Scorpions“ gastrolių žemėlapis kiek pasipildė. Šiuo metu paskutiniai „Rock Believer“ koncertai suplanuoti 2023 metų liepą Ispanijoje ir Portugalijoje.