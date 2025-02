„AC/DC“ surengs vienintelį koncertą Baltijos šalyse

„POWER UP“ turas sėkmės istorija

„POWER UP“ turas, pavadintas pagal naujausią „AC/DC“ albumą, kuris pasiekė pirmąją vietą net 21-oje šalyje, jau pernai sulaukė milžiniško gerbėjų dėmesio Europoje ir kritikų liaupsių. Tęsiant turą, „AC/DC“ pavasarį surengs stadioninius koncertus 13-oje JAV miestų, o vasarą sugrįš į Europą su 12 koncertų 10-yje šalių.

Šio turo metu „AC/DC“ pirmą kartą pasirodys Estijoje, o koncertas Edinburge bus ypatingas – tai bus pirmasis grupės pasirodymas Škotijoje po dešimtmečio pertraukos, kurioje užaugo Youngų šeima.

Youngų šeima – tai garsi muzikantų dinastija, kilusi iš Škotijos. Du pagrindiniai „AC/DC“ nariai – Angusas ir Malcolmas Youngai – yra šios šeimos atstovai. Jie gimė Škotijoje, tačiau vėliau su šeima persikėlė į Australiją.

Grupė, pakeitusi muzikos istoriją

„AC/DC“ vadinama viena svarbiausių ir įtakingiausių roko grupių pasaulyje. Susikūrusi 1973 m. Australijoje, ji netruko tapti pasauline sensacija. Jų albumas „Back In Black“ yra perkamiausias roko albumas visų laikų istorijoje, oficialiais duomenimis jo parduota daugiau nei 50 milijonų

kopijų. Iš viso „AC/DC“ pardavė daugiau nei 200 milijonų albumų, o jų dainos kasmet sugeneruoja milijardus perklausų skaitmeninėse platformose.

Grupė buvo įtraukta į „Rokenrolo šlovės muziejų“ 2003 metais, o jų hitai „Highway to Hell“, „Thunderstruck“ ir „You Shook Me All Night Long“, tapo neatsiejama roko muzikos istorijos dalimi. Nepaisant dešimtmečių scenoje, „AC/DC“ vis dar sugeba surinkti pilnus stadionus visame pasaulyje, pritraukdami tiek ištikimus senbuvius gerbėjus, tiek naują kartą roko mylėtojų.

Legendos tęsia savo kelionę

Daugiau nei 50 metų trunkanti legendos istorija tęsiasi. Skelbiama, jog „POWER UP“ ture dalyvaus: gitaristas Angus Young, vokalistas Brian Johnson, gitaristas Stevie Young, būgnininkas Matt Laug ir bosistas Chris Chaney. Jie sugrįžta tam, kad dar kartą įrodytų, kodėl „AC/DC“ vadinama didžiausia rokenrolo grupe pasaulyje.