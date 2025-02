„Eurovizijos“ dalyvių gretos pildosi: aiškėja Bazelyje gimtinių vėliavas nešiantys atlikėjai

Jau aišku, kad Juodkalnijai su daina „Dobro došli“ atstovaus Niną Žižič, Albanijai „Shkodra Elektronike“, kurie Bazelyje atliks dainą „Zjerm“, išrinkti ir Nyderlandų bei Čekijos atlikėjai Claude bei ADONXS, kurie eurovizinių dainų dar nepristatė.

Visai neseniai paaiškėjo ir kitos dainos. Štai Ispanija į konkursą siunčia gerai žinomą šalies dainininkę Melody su daina „Esa diva“.

34-erių moteris išgarsėjo dar vaikystėje ir jau spėjo tapti viena mylimiausių ispanų atlikėjų.

Vos dešimties išleidusi pirmąjį albumą ji buvo nominuota „Latin Grammy“ apdovanojimui – geriausio vaikų muzikos įrašo kategorijoje.

„Eurovizijos“ atrankoje ji užkūrė tikrą vakarėlį ir jau spėjo įsiminti ant scenos, pradėjusi sukti palaidus plaukus.

Surinkusi daugiausiai televizijos žiūrovų balsų ji pelnė teisę Šveicarijoje atstovauti Ispaniją.

Nors dvejus metus konkurse nedalyvavo į „Euroviziją“ Slovėnija sugrįžta su trenksmu. Šaliai atstovaus atlikėjas Klemen su daina „How Much Time Do We Have Left“.

Klemenas Slakonja yra slovėnų aktorius, komikas, televizijos laidų vedėjas ir muzikantas. Slovėnijoje atlikėjas itin žinomas dėl įvairių valstybių vadovų, „Eurovizijos“ dainų muzikinių parodijų.

Nors kaip muzikantas konkurse jis pasirodė pirmą kartą, ne kartą yra vedęs nacionalines atrankas, todėl „Eurovizija“ jam nesvetima.

Belgija į „Euroviziją“ siunčia tikrą elektroninės muzikos pliūpsnį. Daugiausiai simpatijų sulaukęs Red Sebastian su elektropop stiliaus daina „Strobe Lights“ iškovojo kelialapį į didįjį konkursą.

„2019 metais Seppe pradėjo prisistatyti kaip Red Sebastian, taip pat maždaug tuo metu jis buvo pradėtas asocijuoti su elektropop muzika ir galingu vokalu.

Būtent elektropop žanro yra ir jo „eurovizinė“ daina „Strobe Lights“, o joje neabejotinai parodomos ir įspūdingos atlikėjo vokalinės galimybės.

Atlikėjo teigimu, jis nori išgarsėti visoje Europoje, o „Eurovizija“ gali būti puiki proga tai padaryti“, – rašė eurodiena.lt

Paaiškėjo ir atlikėja, kuri dainų konkurse neš Prancūzijos vėliavą. Šį garbė atiteko gerai žinomai Prancūzijos atlikėjai Louane.

Išgarsėjusi „Prancūzijos balse“ dainininkė pradėjo sėkmingą karjerą. Negana to, ji ir profesionali, apdovanota aktorė atlikusi vaidmenį filme „La Famille Bélier“.

Kol kas nėra aišku, su kokia daina Louane varžysis „Eurovizijoje“ tai paaiškės kiek vėliau.

Gimtąja kalba atliekamą dainą į Bazelį skraidins Graikijos atstovė Klavdia su kūriniu „Asteromáta“.

22-ejų atlikėja išgarsėjo „Graikijos balse“ ir yra gerai žinoma visoje šalyje.

Negana to, dainininkė yra itin populiari socialiniuose tinkluose. Štai platformoje „Tik tok“ savo balsu ji džiugina tūkstančius sekėjų.

Išrinktas ir Austrijos atstovas. Su pop operos dainą „Wasted Love“, kuri bus išleista vėliau, šaliai atstovaus Johannes Pietschas-JJ.

Šis atlikėjas itin skiriasi nuo kitų – mat eina klasikinės muzikos keliu ir net pasirodo garsiojoje Vienos operoje.

„Eurovizinę“ dainą „Wasted Love“ JJ parašė kartu su 2023-aisiais Austrijai atstovavusia Teya. Tai bus pop operos daina apie, kaip nurodo ir pavadinimas, iššvaistytą meilę. Daina bus pristatyta kovo mėnesį“, – pridėjo eurodiena.lt.

Laimė nešti Liukemburgo vėliavą nusišypsojo Laurai Thorn su daina „La poupée monte le son“.

Anot atlikėjos, daina „La poupée monte le son“ buvo įkvėpta 1965 metais Liuksemburgui pergalę išplėšusios France Gall ir jos dainos „Poupée de cire, poupée de son“.

Kaip teigia pati Laura, jos daina yra tarsi tęsinys France Gall dainai, panašia tema, tačiau moderniau, aktualiau.

Jei France Gall daina buvo apie vaškinę lėlę, kuri dažniausiai negali išsakyti savo nuomonės, Laura Thorn dainuoja jau apie tai, kad nors moterys kartais yra matomos kaip lėlės, taip neturėtų būti.

Izraeliui atstovaus „Hamas“ išpuolį išgyvenusi atlikėja Yuval Raphael. Kol kas neaišku, kokią dainą ji pasirinko konkursui.

2024 m. balandį liudydama Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje, Y. Raphael pasakojo, kad, kai atskriejo pirmosios raketos, po kurių pasirodė ir patys smogikai, ji ir kiti festivalio lankytojai prisiglaudė nedidelėje slėptuvėje nuo bombų.

Netrukus į slėptuvės vidų ėmė šaudyti „Hamas“ teroristai, sakė ji. „Staiga mano pasaulis subyrėjo į šipulius... negalėdama pabėgti ir nuogąstaudama dėl savo gyvybės, stebėjau nenusakomą siaubą“, – kalbėjo ji.

„Prieš mano akis buvo sužeisti ir žuvo mano draugai bei visiškai nepažįstami man žmonės. Kai ant mūsų užgriuvo nužudytųjų kūnai, supratau, kad tik pasislėpusi po jais galėsiu išgyventi šį košmarą.“

Jos teigimu, toje slėptuvėje gyvi liko tik ji ir dar 10 žmonių.

Kipras į „Euroviziją“ siunčia Theo Evanas. Jo daina taip pat dar paslaptyje.

Gimęs Nikosijoje, jis anksti pradėjo lankyti šokių pamokas, dainavo mokyklos chore, dalyvavo įvairiuose teatro spektakliuose ir talentų šou visame Kipre. Baigęs mokyklą, Theo persikėlė į JAV studijuoti muzikos ir atlikimo Berklio muzikos koledže Bostone, Masačusetso valstijoje.

2021 m. Theo išleido savo pirmąjį singlą „The Wall“ ir nuo to laiko sukaupė solidų singlų katalogą. Įkvėpimo jis sėmėsi iš įvairiausių kūrinių – nuo „Stromae“ iki Michaelo Jacksono.

Paaiškėjo ir Azerbaidžano atstovai. Šalies vėliavą neš grupė „Mamagama“. Jų daina taip pat dar nepaskelbta.

Grupė „Mamagama“ – dinamiškas trio, garsėjantis unikalia roko, popmuzikos ir tradicinės azerbaidžanietiškos muzikos elementų sinteze.

Susikūrusi 2021 m., „Mamagama“ iki šiol įsitvirtino kaip viena ryškiausių ir novatoriškiausių Azerbaidžano muzikos scenos grupių. Grupė sužavėjo tarptautinių muzikos festivalių ir konkursų klausytojus, tarp jų – 2022 m. pripažinimo sulaukęs pasirodymas Albanijos muzikos festivalyje „Kënga Magjike“.

„Mums didelė garbė atstovauti Azerbaidžanui tokioje didelėje scenoje ir pristatyti mūsų kultūrą. Labai mylime kraštą, kuriame gimėme ir džiaugiamės galimybe pasidalyti jo grožiu ir dvasia su visa Europa.

Mūsų daina, kuri bus atskleista jau netrukus, iš tiesų atspindi mūsų šalies esmę. Nepaprastai džiaugiamės ir tikime, kad įrašas paliks neišdildomą įspūdį“, – kalbėjo grupės nariai.

Primename, kad lietuviai atstovą į dainų konkursą išrinks jau vasario 15 d. finalo Kauno „Žalgirio“ arenoje metu.