„Eurovizijos“ finalo „Žalgirio“ arenoje bilietų kainos verčia nustebti: galite pakloti daugiau, nei tikėjotės

bilietai.lt svetainėje galima įsigyti bilietą nuo 29 eurų, tačiau vietos bus prastesnės. O štai už vietas VIP „Audi“ ar Ramirent Premium“ klubuose teks pakloti net 69 eur 50 ct.

EUROVIZIJA.LT finalą organizuoja LRT, jis prasidės 21 val. Dėl galimybės atstovauti Lietuvai varžysis šie dalyviai: Nojus Žebrauskas-NOY „Just Take Me On A Date“, GØYA „After Storm“, Liepa „Ar mylėtum“, Gebrasy „Whole“, Amoralu „Freedom“, Anyanya „Running Out Of Time“, Justė Baradulinaitė „Tired“, Katarsis „Tavo akys“, Petunija „Į saldumą“, Sophie Ali „The Bluest Bell“, Lion Ceccah „Drobė“ ir „Black Biceps“ „Visaip man reik“.

Komisijos balai šeštadienio vakarą bus sumuojami su tiesiogiai vykstančiais žiūrovų balsavimo rezultatais. Trys daugiausiai žiūrovų ir komisijos balų surinkę dalyviai pasirodys dar kartą, už juos balsuoti galės tik publika – būtent ji ir tars galutinį žodį, kuris atlikėjas vyks į Šveicariją. Visą atrankos balsavimo eigą prižiūri audito įmonė „Grant Thornton Baltic“.

Iš žiūrovų balsavimo surinktų lėšų dalis, atitenkanti LRT, bus skirta nacionalinės atrankos nugalėtojo pasiruošimui atstovauti Lietuvai tarptautiniame „Eurovizijos“ dainų konkurse, kuris vyks 2025 m. gegužės mėn. Šveicarijoje. Šią teisę iškovojo šveicarų kilmės Nemo su nugalėjusiu kūriniu „The Code“, atliktu 2024 m. konkurse Švedijoje.