Nacionalinę „Eurovizijos“ atranką pralaimėjęs M. Zelmerlowas nevaldė emocijų: teko pasiaiškinti

Tai daugeliui buvo netikėta, kadangi pergalė nacionalinėje atrankoje „Melodifestivalen“ buvo prognozuojama 2015-aisiais „Euroviziją“ su daina „Hero“ nugalėjusiam Mansui Zelmerlowui. Panašu, kad atstovauti šaliai jau ruošėsi ir pats atlikėjas. Kalbėdamas su Švedijos nacionaliniu transliuotoju M.Zelmerlowas neslėpė apmaudo.

„Esu labai nusivylęs. Visą dieną nujaučiau, kad taip nutiks. Dariau viską, ką galėjau, bet negaliu varžytis su komišku numeriu“, – teigė atlikėjas.

Žinomas vyras pridūrė, kad tai buvo galimai paskutinis jo pasirodymas nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje. Jis teigė esąs nustebęs, kad grupės „KAJ“ pasirodymas sužavėjo komisiją.

„Buvau šokiruotas, kad žiuri skyrė „KAJ“ tokius aukštus balus. Skambėsiu kaip blogas pranašas, bet gegužę pamatysime, ar tarptautinė žiuri pasirinko teisingai“, – teigė jis.

Tokie emocingi M. Zelmerlowo pasisakymai neliko nepastebėti „Eurovizijos“ dainų konkurso gerbėjų. Atlikėjas sulaukė begalės kritikos kirčių socialiniuose tinkluose.

Po kurio laiko vyras pasidalijo atvira žinute, siekdamas užkirsti kelią viešojoje erdvėje ant jo pilamam purvui. M. Zelmerlowas tuomet jau teigė atrankų metų palikęs grupės „KAJ“ narius ir besidžiaugiantis jų pergale.

„Brangūs siauro mąstymo neapykantos skleidėjai,

Tai, kad esu nusivylęs rezultatu yra tik sveiko požiūrio ženklas, tiesa? Ar kada nors matėte sportininką, užėmusį antrą vietą, kuris sakytų, kad yra labai laimingas?

Aš norėjau laimėti. Tai irgi gerai, tiesa? Juk tai varžybos! Aš nuoširdžiai džiaugiuosi už „KAJ“. Šioje kelionėje mums kartu buvo labai smagu. Kelis kartus juos pasveikinau asmeniškai ir NIEKADA nesumenkinau jų indėlio, priešingai! Bazelyje jie privers jais didžiuotis.

Bet šis nefiltruotas, iš jūsų sklindantis pyktis, ši keista, perdėta reakcija, manymas, kad komentaruose galima neapkęsti dėl to, kad norėjau laimėti konkursą, kurį mes visi mylime, ir dėl to, kad labai norėjau vėl atstovauti Švedijai „Eurovizijoje“... KAIP tai gali būti neteisinga? Argi ne dėl to mes čia ir susirenkame? Kaip dėl to aš galiu būti asilas?

Verkiau, kai atslūgo visas spaudimas, ir ne tik tas, kurį jaučiau konkurso metu. Tai yra gerai, ar ne? Vėlgi. Didžiuliai sveikinimai „KAJ“! Aš myliu Keviną, Axelį ir Jakobą! O visiems kitiems tariu didelį ačiū už visus balsus ir visą palaikymą šios kelionės metu!“, – sekmadienį „Facebook“ paskyroje rašė M. Zelmerlowas.