Kabloonak pristato dainą „Being Loved“ iš būsimo albumo: „Šis kūrinys veikia kaip prisiminimas“

„Man ši daina veikia kaip prisiminimas, kuris ištinka, tarkim, užuodus lauke pavasarį. Kaip kažkas, kas trumpam, bet labai tiksliai nukelia į išgyventa akimirką. Tačiau tikiu, kad kam nors tai rezonuos ir su dabartimi! Ritmas padiktavo visą bekompromisę dainos nuotaiką. Kūrinys prasideda ir baigiasi tame pačiame judėjime“, – pasakoja Kabloonak.

Su pirmuoju albumo singlu, šiandien pasirodančiu visose muzikos klausymo platformose, atlikėjas pristato ir kartu su Alanu Gurinu bei Igne Narbutaite sukurtą dainos žodžių vizualizaciją.

Nors daina pulsuoja pozityvia energija, Kabloonak pabrėžia, jog ji nebūtinai atspindi viso naujo albumo nuotaiką. „Pasirodysiantis albumas – gana eklektiškas, jame patalpinta įvairiausių istorijų, bet tempo tikrai daugiau nei paskutiniame albume“, – pasakoja Kabloonak.

Balandžio mėnesį pasirodysiantis albumas „Expired/Inspired“ bus išleistas skaitmeniniu ir vinilinės plokštelės formatais, o gyvai nuskambės albumo pristatymo koncerte, gegužės 1 dieną, muzikos klube „Mello“, Vilniuje.

Tiesa, albumo pristatymo koncerte Kabloonak klausytojus pasitiks su kiek pasikeitusia sudėtimi.

„Šiuo metu ruošiame naują programą ir tuo pačiu susigrojame iš naujo. Gegužės 1 dieną išstosime kiek pasikeitusiu sąstatu. Prie būgnų prisės Dovydas Šulskis, o bosinę gitarą perims Gediminas Steponavičius, abu dažniausiai veikiantys džiazo scenoje“, – pokyčius pristato Kabloonak.

Jautriai poetiškas ir brandžiai sarkastiškas Kabloonak scenoje prisistatė 2016 metais. Jo dainos – tarsi trumpametražiai filmai, miesto gyvenimo vinjetės, trumpalaikių romanų akimirkos ir nebylios pauzės tarp jų, kuriose maišosi folk ir alternatyvios muzikos elementai.

Per beveik dešimtmetį trunkančią karjerą Kabloonak pelnė pripažinimą Lietuvos M.A.M.A. apdovanojimuose (Alternatyvios muzikos atlikėjas, 2019) ir AGATA apdovanojimuose (Metų albumas, 2019). 2020 metais muzikinis klipas „Bruises On Her Legs“ buvo išskirtas specialiu paminėjimu Rygos tarptautiniame kino festivalyje, o jo kūryba taip pat skamba įvairiuose lietuviškuose filmuose ir teatre.