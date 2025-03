Į Lietuvą atvyksta garsi amerikiečių roko grupė „Eagles of Death Metal“

„Velniop, praėjo per daug laiko! „Eagles of Death Metal“ vėl skrenda į Europą. Negalime sulaukti, kol visus pakrutinsime!“, – apie turą po Europą praneša grupės nariai.

„Eagles of Death Metal“ groja ne death metal, o roko žanrų plakinį. „BBC“ apie jų skambesį atsiliepia kaip pankroko, rokenrolo ir „The Rolling Stones“ boogie mišinį, muzikos leidinys „NME“ – rockabilly-metal. „Pitchfork“ sako, kad „Eagles of Death Metal“ groja cock-rock, kuriame nejausti pavojaus, o „Rolling Stone“ juos vadina boogie-rock atgimimo šalininkais.

„Žmonės nekreipia dėmesio į žanrus ir klausosi tiesiog geros muzikos“, – įsitikinęs Joshas Homme’as.

„Eagles of Death Metal“ savo tekstais kelia lūpų kampučius į viršų, ironizuoja sex, drug, rock 'n roll naratyvą ir skamba kaip niekas kitas. Grupę subūrė du geriausi draugai Kalifornijoje – Jesse Hughes’as ir Joshas Homme’as. Nuo to laiko „Eagles of Death Metal“ grupės sudėtis kito, šiandien jie turuoja su daug skirtingų muzikantų, bet grupės šerdis – Jesse and Joshas – išliko nepajudinama. Per tą laiką jie nuėjo ilgą kelią. Vaikystės draugai, įkvėpti Jameso Browno, „T.Rex“, Little Richard ir „The Rolling Stones“, dabar skaičiuoja 28 metus rokenrolo ir gyvenimiškų svaigalų.

Grupės narys Joshas Homme’as gerai žinomas dėl tokių grupių kaip „Queens of Stone Age“, „Kyuss“. Jis taip pat grojo „Them Crooked Vultures“ kartu su „Foo Fighters“ būgnininku Dave’u Grohlu ir „Led Zeppelin“ nariu Johnu Paulu Jones. Ir tai dar ne viskas – jo bendradarbių sąraše puikuojasi ir pats Iggy Pop bei grupė „Arctic Monkeys“. Tuo tarpu Jesse Hughes’as kuria muziką ir solo – „Boots Electric“ vardu.

Neseniai penkiasdešimtmetį peržengęs Jesse sako, kad pamiegos, kai numirs, o jo gyvenimo moto – „Stay horny and live long“. „Eagles of Death Metal“ perspjovė daugelį kitų roko grupių ir buvo kažkas tokio dar prieš gimstant Gen Z kartai. Jie dalinosi viena scena su „The Strokes“, „Guns N’ Roses“, „Arctic Monkeys“, Peaches ir daugelių kitų. „Eagles of Death Metal“ pirmojo albumo „Peace, Love and Death Metal“ daina „I Only Want You“ tapo „PlayStation“ žaidimo „Gran Turismo 4“ ir „Microsoft“ „Windows 8“ reklamos garso takeliu.

2015 metais lapkričio 13 d. „Eagles of Death Metal“ koncerte „Bataclan“ teatre Paryžiuje įvyko teroristinis išpuolis. Šūviai į minią, sukrėtę visą pasaulį.

„Eagles of Death Metal“ į sceną Paryžiuje sugrįžo po trijų savaičių su roko grupe „U2“ ir kartu atliko Patti Smith dainą „People Have the Power“. „Eagles of Death Metal“ sugrįžo į Paryžių 2016 m. užbaigti nutrauktą koncertą, o 2015 m. turą pervadino į „Nos Amis Tour“ (liet. „Mūsų draugų turas“) ir skyrė jį žuvusiųjų atminimui.

„Norime būti pirmoji grupė, kuri gros „Bataclan“ teatre, vos tik jis atsidarys, nes buvome ten tą akimirką, kai viskas nutilo. Mūsų draugai atėjo patirti rokenrolo ir mirė. Mes ketiname ten grįžti ir gyventi. Susigrąžinsime muziką, kurią jie iš mūsų atėmė“, – sakė Jesse Hughes’as.

„Eagles of Death Metal“ atvejis parodė, kad terorizmas negali užspausti roko muzikos į kampą. Šiemet „Eagles of Death Metal“ į pasaulį paleis naują albumą, kurio laukia tūkstančiai klausytojų ir muzikos kritikų.

„Paliekame ego už durų ir leidžiame muzikai lietis. Noriu, kad „Eagles of Death Metal“ gyvuotų amžinai“, – apie būsimą albumą sako Jesse Hughes’as.

Šis koncertų turas bus vienas stipriausių grupės „Eagles of Death Metal“ istorijoje. Visas pasaulis laukia gyvų „Eagle of Death Metal“ roko muzikos mišių. Dabar jie alkani koncertų ir kontakto su publika. Tikėtina, kad į šį koncertą sostinėje atvyks ir daug grupės fanų iš kitų šalių. Patyrę „Eagles of Death Metal“ neatsistebi jų energingumu ir ištverme. „Eagles of Death Metal“ žino, kaip užtikrinti gerą laiką, prikaustyti dėmesį ir niekada negaili savęs ir prakaituotų gitarų. Muzikos agentūros „8 Days A Week“ kvietimu Vilniuje vien šį sezoną taip pat gyvai gros „King Gizzard And Lizard Wizard“, Michaelas Kiwanuka, „Viagra Boys“, Denzelis Curry, Nilüfer Yanya, „Warmduscher“ ir Yellow Days.