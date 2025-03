Legendinė japonų muzikos grupė „MONO“ surengs koncertą Vilniuje

Bilietus į „MONO“ koncertą įsigyti galima jau nuo šio penktadienio, 12:00 val.

Grupė „MONO“, susikūrusi Japonijoje, išgarsėjo savo įspūdingais koncertais, kurie kelia klausytus į emocines aukštumas kartu sukeldami ypatingą atmosferą. Grupės nariai – Takaakira „Taka“ Goto (gitara), Hideki „Yoda“ Saito (gitara), Tamaki „Mimi“ Takahashi (būgnai) ir Daisuke „Daisuke“ Nomura (būgnai) – geba kurti muziką, kuri apjungia modernų post-rock, klasikinį minimalizmą ir įvairias kitų muzikos žanrų šakas.

Grupė ne tik tapo viena iš svarbiausių post-rock simbolių pasaulyje, bet ir sulaukė didžiulio pripažinimo tiek iš kritikų, tiek gerbėjų. Jų albumai „One Step More and You Die“ (2003), „You Are There“ (2006), „Hymn to the Immortal Wind“ (2009) ir „Requiem for Hell“ (2016), tapo neatsiejama šio žanro klasika ir gavo aukščiausius įvertinimus. „MONO“ muzika apibūdinama kaip galinga ir jautri, turinti gilų emocinį atspalvį, kuris leidžia klausytojams pasinerti į unikalų ir intymų garso pasaulį.

„MONO“ yra laikoma viena iš svarbiausių ir įtakingiausių post-rock grupių šiuolaikinėje muzikoje. Jie yra pasirodę didžiausiose pasaulio scenose ir festivaliai, tokiuose kaip „Coachella“, „Primavera Sound“, „South by Southwest (SXSW)“ ir „All Tomorrow's Parties“.

Grupė bendradarbiavo su žymiais menininkais, tokiuose projektuose kaip „Tortoise“, „Pelican“ ir „Mogwai“.

Vienintelis „MONO“ koncertas Lietuvoje įvyks 2025-ųjų metų lapkričio 29 dieną „Kablys + Kultūra“.