Nacionalinėje „Eurovizijoje“ išgarsėjęs atlikėjas NOY pristato naują dainą „Highway“

Daina gimė spontaniškai

NOY pasakoja, kad jo naujosios dainos gimimo istorija – visai juokinga ir netikėta.

„Berlyne vyko dainavimo egzaminas, o kaip visi žino, prieš lipant į sceną visada apima jaudulys. Kad jį numalšinčiau, su drauge atsisėdome prie pianino ir pradėjome improvizuoti.

Taip visai netikėtai gimė ne tik dainos melodija, bet ir dalis jos žodžių. Iš pradžių tai buvo tik lengvas būdas nusiraminti, bet vėliau supratau, kad iš tos akimirkos spontaniškumo gali gimti kažkas tikrai ypatingo – taip „Highway“ tapo tikra daina“, – pasakoja jis.

NOY naujoji daina – apie mylimą žmogų, apie kelią, kuriuo einama kartu, ir laisvę jausti bei patirti.

„Jei „Just Take Me On A Date“ buvo apie įsimylėjimo jaudulį ir pirmus žingsnius santykiuose, tai „Highway“ – apie kelionę kartu. Tai daina apie tai, kaip meilė gali tapti keliu, vedančiu į nuotykius, atradimus ir gilesnį ryšį“, – sako NOY.

Dainos kūrimo procese atlikėjas vėl dirbo su muzikos prodiuseriu Alvydu Mačiulsku. Jų bendradarbiavimas prasidėjo per AGATA organizuotą dainų rašymo stovyklą, kur gimė ir ankstesnis eurovizinis NOY kūrinys.

„Alvydas – žmogus, kuris padeda mano idėjoms skambėti taip, kaip jas jaučiu. Jis taip pat buvo tas, kuris atvėrė man akis ir leido pažvelgti į muziką bei jos kūrybą visiškai iš kitos perspektyvos.

Manau, mūsų pažintis padarė mane daug geresniu muzikantu ir dainų rašytoju – tikrai norėčiau, kad visi tai patirtų. Jo įžvalgos ir muzikinis pojūtis yra neįkainojama kūrybinio proceso dalis“, – sako atlikėjas.

Galbūt į „Euroviziją“ reikėjo eiti su kita daina?

„Ilgai mąsčiau, su kuria daina dalyvauti „Eurovizijos“ atrankoje. Tiek „Just Take Me On A Date“, tiek „Highway“ yra labai asmeniškos ir artimos man, abi turi savo istoriją ir emociją. Galiausiai nusprendžiau eiti su „Just Take Me On A Date“, tačiau dabar, kai pagaliau pasirodė ir „Highway“, bus labai įdomu pamatyti, kuri daina labiau patiks žmonėms ir ar visgi nepadariau klaidos“, – svarsto NOY.

Jis atkreipia dėmesį, kad tarp abiejų dainų nėra didelių skirtumų, muzikos stilius ir žanras išlieka gana panašūs, tačiau „Highway“ turi naują elementą, kurio atlikėjas dar niekad nebuvo bandęs iki tol.

„Repas man yra naujas dalykas, kuris šiai dainai suteikia judesio. Tai buvo įdomus kūrybinis iššūkis, o kaip man su juo sekėsi ir ar jis apskritai man tinka, gali spręsti kiekvienas klausytojas pats“, – sako NOY.

Atlikėjo NOY daina „Highway“ jau pasiekiama visose muzikos platformose ir socialiniuose tinkluose.