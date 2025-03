Pirmą kartą Baltijos šalyse koncertuos grupės „Eurythmics“ narys Dave‘as Stewartas

Koncertuose Dave‘as Stewartas pasirodys ne vienas: žiūrovai scenoje kartu su juo išvys profesionalių muzikantų grupę ir talentingą australų dainininkę bei dainų autorę Vanessą Amorosi. Publika turės progą išgirsti tokius „Eurythmics“ hitus kaip „Missionary Man“, „Thorn in My Side“, „Love Is a Stranger“, „Who's That Girl?“, „There Must Be an Angel (Playing With My Heart“), „Here Comes the Rain Again“, „The Miracle of Love“, „I Saved the World Today“ ir, žinoma, „Sweet Dreams (Are Made of This)“.

Bilietus į Dave‘o Stewarto koncertą Siguldos pilyje (Latvijoje) bus galima įsigyti Bilietai.lt platformoje, į koncertą Taline (Estijoje) – Piletilevi.ee nuo kovo 28 d. 10 val. Nekantriausieji gali pasinaudoti išankstinės prekybos galimybe – „L Tips Agency“ naujienlaiškio prenumeratoriai bilietus galės įsigyti 2 dienomis anksčiau, nuo kovo 26 d. 10 val.

Instrumentalistas, atlikėjas, kompozitorius ir prodiuseris Dave‘as Stewartas išgarsėjo 9-ojo dešimtmečio pradžioje, kai kartu su ne mažiau talentinga ir charizmatiška dainininke Annie Lennox subūrė duetą „Eurythmics“. Per dešimt pagrindinės savo veiklos metų grupė sukūrė virtinę ikoninių hitų, nepraradusių savo gaivališkumo ir šiandien. Savo androginiška išvaizda, gundančiu sintpopu, griausmingais ritmais ir plieniniu vokalu „Eurythmics“ tuo metu sukėlė tikrą revoliuciją šokių aikštelėse. Visame pasaulyje buvo parduota daugiau nei 100 milijonų grupės albumų. Duete Annie Lennox buvo įspūdingai charizmatiška pasakotoja, o Dave‘as Stewartas – tas, kuris akordus paverčia išgyvenimais, melodijas – grynais, neapdorotais jausmais.

Nenuostabu, jog dueto chemijai pasibaigus ir šioms kūrybingoms asmenybėms pasukus skirtingais keliais, abu jų ir toliau stebino savo kūryba bei pasirodymais. Dave‘as Stewartas – itin produktyvus ir sėkmingas muzikantas bei prodiuseris, bendradarbiavęs su tokiais muzikos pasaulio grandais kaip Mickas Jaggeris, Ringo Starras, Tomas Petty, Stevie Nicksas, Bobas Geldofas, Jonas Bon Jovi, Bryanas Ferry, Candy Dulferis, grupėmis „Shakespears Sister“, „No Doubt“ ir kt.

Nors paskutinis „Eurythmics“ koncertinis turas įvyko 1999 m., grupės gerbėjai vis dar tikisi naujų kūrinių ir galimų koncertų. Tačiau išskyrus kelis retus pasirodymus (paskutinis kurių įvyko 2022 m. lapkričio 5 d., kai švenčiant „Eurythmics“ įtraukimą į Rokenrolo šlovės muziejų duetas atlikto 3 dainas), Annie ir Dave'as šiame šimtmetyje nesurengė nei vieno rimtesnio koncerto kartu. „Oj, ne“, – sako Dave‘as Stewartas, paklaustas ar „Eurythmics“ kada nors dar koncertuos. „Norėčiau. Bet Annie nustojo gastroliuoti ir daug kartų sakė, kad nenori ir nemėgsta gastrolių.“

Pasak įtakingo britų leidinio „The Guardian“, Dave‘o Stewarto koncertai yra lyg „saldūs sapnai sintpopo rojuje“, o „Sunday Times“ nuomone tai – „širdies plakimą sustabdantys pasirodymai.“ Pats Dave‘as Stewartas apie savo pasirodymus sako: „Pasirinkęs grupę, sudarytą iš išskirtinių moterų, noriu pagerbti savo puikią draugę ir kolegę Annie Lennox.“ Jo ir Vanessos Amorosi koncertinis turas skamba kaip puikus pasirinkimas pasiilgusiems klasika tapusių „Eurythmics“ kūrinių.