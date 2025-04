Oficialu: skelbiama, kas pradės Justino Timberlako koncertą Kaune

„Dagny“ – viena ryškiausių Norvegijos popmuzikos žvaigždžių, pasižyminti užkrečiančiomis melodijomis ir energija. Jos dainos perklausytos daugiau nei milijardą kartų, o hitas „Somebody“ tapo Norvegijos radijo topų rekordininku.

Kitas ypatingas svečias „CHINCHILLA“ – kūrėja, rašytoja ir prodiuserė, išsiskirianti savitu stiliumi ir visiška kūrybine laisve. Jos hitas „Little Girl Gone“ perkopė 200 mln. perklausų, o ji tapo pirmąja Jungtinės Karalystės solo atlikėja, pasiekusia „Billboard“ kylančių atlikėjų topo viršūnę. Bendradarbiaudama su „Island Records“ ir turėdama milijonus klausytojų, „CHINCHILLA“ toliau stebina savo išskirtine muzika ir įvaizdžiu.

Jau anksčiau skelbta, kad Justino Timberlako koncertas Kaune sulaukė milžiniško susidomėjimo – visi bilietai išparduoti praėjus vos valandai nuo viešos prekybos bilietais pradžios. Kauno Dariaus ir Girėno stadione laukiama daugiatūkstantinės gerbėjų minios iš Lietuvos ir kitų šalių.

Justin Timberlake – tikrų tikriausias pramogų pasaulio talentas: įrašų atlikėjas, prodiuseris, dainųautorius ir aktorius. Per savo karjerą jis pardavė daugiau nei 54 milijonus albumų ir 63 milijonus singlų visame pasaulyje, taip pat dar 70 milijonų įrašų kaip grupės „*NSYNC“ lyderis. Justin Timberlake yra pelnęs dešimt „Grammy“ apdovanojimų pop, šokių ir R&B kategorijose, įskaitant sėkmingus solo albumus „Man of the Woods“, „The 20/20 Experience“, „FutureSex/LoveSounds“ ir jo debiutinį albumą „Justified“, taip pat už bendrus projektus su Jay-Z.

Atlikėjas gali pasigirti surinkęs daugiau nei 23 milijardus garso ir vaizdo perklausų bei peržiūrų įvairiuose platformose ir yra laimėjęs net keturis „Emmy“ apdovanojimus už įsimintiniausius pasirodymus laidoje „Saturday Night Live“. Kine jis taip pat yra įgarsinęs „DreamWorks“ animacinių filmų franšizės fenomeną „Troliai“, įskaitant trečiąją dalį „Troliai 3“, išleistą 2023 m. Jo hitas „Can’t Stop the Feeling!“ iš filmo „Troliai“ buvo nominuotas „Geriausios dainos“ kategorijoje 2017 m. „Oskarų“ apdovanojimuose.

Visai neseniai Timberlake išleido savo šeštąjį studijinį albumą „Everything I Thought It Was“, kuriame yra 18 visiškai naujų kūrinių, įskaitant hitus „Selfish“ ir „No Angels“. Šiuo metu JustinTimberlake leidžiasi į anšlaginį pasaulinį turą „The Forget Tomorrow World Tour“, kurio metu aplankys daugiau nei 50 miestų, tame tarpe ir Lietuvą.

Vienintelis superžvaigždės Justin Timberlake koncertas Lietuvoje įvyks 2025-ųjų metų birželio 6– ąją dieną Kauno Dariaus ir Girėno stadione.