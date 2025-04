Žymus atlikėjas Calumas Scottas surengs vienintelį koncertą Lietuvoje

Šiuo metu C. Scottas intensyviai dirba prie trečio studijinio albumo „Avenoir“, kuris bus pristatytas jau rugsėjo 12 d. Atlikėjas klausytojus pakvies į dar gilesnę, jautresnę muzikinę emocijų odisėją. Praeitą savaitę pristatytas kūrinys „God Knows“ iš rudenį pasirodysiančio albumo – puiki įžanga į naujausią darbą. Tai išskirtinai romantiška daina, atskleidžianti albumo „Avenoir“ dvasią – nuo intymios širdies išpažinties iki kvapą gniaužiančios muzikinės estetikos.

Pirmieji du atlikėjo albumai „Only Human“ (2018 m.) ir „Bridges“ (2022 m.) tapo platininiais ir atnešė jam milžinišką populiarumą, o į albumą įėjusios dainos „Rise“, „Biblical“, „You Are The Reason“, „Dancing On My Own“ ir kitos tapo atlikėjo vizite kortele bei laisvės ir meilės himnais. Gerbėjai visame pasaulyje renkasi jo muziką kaip garso takelį svarbiems gyvenimo įvykiams – nuo vestuvių iki atsisveikinimo akimirkų.

Naujojo albumo pavadinimas įkvėptas Johno Koenigo knygos „The Dictionary of Obscure Sorrows“, kurioje žodis „avenoir“ reiškia troškimą, kad atmintis galėtų tekėti atgal. „Žodis „avenoir“ reiškia, kad mes judame per gyvenimą tarsi irkluotojai: judėdami į priekį, žiūrime atgal matydami, kur buvome, bet nematome, kur link judame, – sako atlikėjas. – Šio albumo dainos apie liūdesį, apgailestavimą, neblėstančią meilę. Tai raginimas gyventi visavertį gyvenimą čia ir dabar. Rašydamas albumą, klausiau savęs, ar rinkčiausi galimybę matyti tai, kas bus ateityje. Nuoširdžiai tikiu, kad esame sukurti iš savo sėkmių ir iššūkių, iš prisitaikymo ir laimėjimų. Albumo „Avenoir“ konceptas meta mums visiems iššūkį gyventi dabar, nuolat primindamas, kad būtent netikėtumai ir nežinojimas daro gyvenimą bauginantį, bet kartu ir stebuklingą“, – sako C. Scottas.

Naujajame albume C. Scottas demonstruoja dar stipresnį vokalą ir vidinį pasitikėjimą savo jėgomis, kuris atsirado po sėkmingų koncertinių turų po Aziją, Europą ir Šiaurės Ameriką bei pasirodymų kartu su Edu Sheeranu pasauliniame ture „Mathematics“. C. Scottas kartu su E. Sheeranu taip pat dainavo ir pernai vasarą vykusiuose įspūdinguose koncertuose Dariaus ir Girėno stadione Kaune.

C. Scottas ir jo didžiausias iki šiol solinis koncertas Lietuvoje – jau spalio 31 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje. Bilietai prekyboje – nuo šio penktadienio, 11 val. Tik tądien bilietai už geriausią kainą.