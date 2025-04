Superžvaigždė Post Malone užbaigė pirmąjį „Coachella 2025“ savaitgalį įspūdingu pasirodymu​

Scena buvo transformuota į Formulės 1 trasą primenančią erdvę, atspindinčią jo naujausią albumą „F-1 Trillion“. Šis albumas, išleistas praėjusią vasarą, kuriame skamba kūriniai su tokiomis kantri muzikos žvaigždėmis kaip Dolly Parton, Blake Shelton, Luke Combs ir Morgan Wallen. Pasirodymo metu skambėjo tiek naujos dainos, kaip „I Had Some Help“ ir „Pour Me a Drink“, tiek senesni hitai, įskaitant „White Iverson“ ir „Sunflower“.​

Pasirodymo pabaigoje jis pasidalino įkvepiančia žinute: „Daugelis mane vadino vieno hito stebuklu. Jei netikėsite savimi, niekas kitas taip pat netikės. Niekas negali jūsų sustabdyti.“​ Šis pasirodymas žymi svarbų etapą Post Malone karjeroje, pabrėžiant jo sėkmingą kūrybą, kuri apima net kelis muzikos žanrus vienu metu. Nepaisant sveikatos iššūkių, kurie anksčiau paveikė jo turus, Post Malone išlieka aktyvus muzikos scenoje, pasirodydamas svarbiuose renginiuose, įskaitant 2024 metų „Super Bowl“, kur atliko kūrinį „America the Beautiful“.​

Post Malone, kurio tikrasis vardas Austin Richard Post, gimė 1995 m. liepos 4 d. Sirakūzuose, Niujorke, tačiau vaikystę praleido Teksase. Muzika jį lydėjo nuo mažens – pirmuosius gitaros akordus išmoko savarankiškai, o įkvėpimo sėmėsi iš įvairiausių žanrų, pradedant roko klasika, baigiant hiphopu.

Atlikėjui pirmąją didelę sėkmę pelnė 2015 m. išleistas hitas „White Iverson“, kuris išpopuliarėjo internete ir atkreipė muzikos industrijos dėmesį. Netrukus Post Malone pasirašė sutartį su leidybos kompanija „Republic Records“ ir pradėjo savo įspūdingą muzikinę kelionę.

„Post Malone“ debiutinis albumas „Stoney“ (2016) tapo platininiu, o daina „Congratulations“, įrašyta kartu su reperiu „Quavo“, įsitvirtino įvairiausių topų viršūnėse, tačiau tikrasis proveržis įvyko kartu su antrojo albumo „Beerbongs & Bentleys“ (2018) pasirodymu, kuris per pirmąją savaitę sumušė visus klausomumo rekordus. Albume esantys hitai „Rockstar“ su 21 Savage ir „Psycho“ su „Ty Dolla $ign“ vien „YouTube“ platformoje perklausyti daugiau nei 2,4 milijardo kartų.

Per visą laikotarpį repo ir kantri muzikos žvaigždės sąskaitoje – daugybė įspūdingų rekordų. Jo singlai pasiekė dešimtis „Billboard Hot 100“ pirmųjų vietų, o jo albumai ne kartą debiutavo „Billboard Top 200“ viršūnėse. Post Malone taip pat gali pasigirti daugybę nominacijų prestižiniuose „Billboard Music Awards“, „American Music Awards“ ir „MTV Video Music“ apdovanojimuose.

Atlikėjo albumai ir singlai taip pat ne kartą susilaukė muzikos industrijos pripažinimo, o kūriniai „Congratulations“, „Sunflower“, „I Fall Apart“, „Better Now“ ir „Psycho“ pelnė ne vieną deimantinį sertifikatą, kurį Amerikos įrašų industrijos asociacija suteikia dainoms ir albumams, pasiekusiems ypatingai didelį pardavimų ir perklausų skaičių. Svarbu paminėti, kad šiuo pasiekimu visame muzikos pasaulyje gali pasigirti vos kelios dešimtys atlikėjų.

Post Malone gali pasigirti bendradarbiavimu su tokiomis žvaigždėmis kaip Beyoncé, Taylor Swift, 21 Savage, Swae Lee, Doja Cat, The Weeknd, Ozzy Osbourne, Travis Scott, Quavo, Young Thug, Morgan Wallen ir daugybe kitų.