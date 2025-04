Po ilgos tylos Ovidijus Vyšniauskas pristato staigmeną gerbėjams: „Keistas jausmas“

Daina „Dabar žinau“ gimė per beveik ketverius metus – tiek muzika, tiek žodžiai yra paties Ovidijaus kūryba. Ilgai brandinta daina tai nuguldavo stalčiuje, tai vėl būdavo ištraukiama, kol galutinai susiformavo – tarsi geras vynas.

Žiūrovai, lankęsi Ovidijaus koncertuose, jau turėjo progą išgirsti šią dainą gyvai. Jų reakcija nustebino ir patį atlikėją.

„Kai pasakau, kad tai nauja daina, žiūrovai suklūsta. Visą laiką klausosi labai įdėmiai, tarsi kažką išgyvendami. Kai daina baigiasi – tyla. Iš pradžių galvojau, kad nepatiko, kad kažkas ne taip. Bet tada, tarsi kažkas paspaustų mygtuką, salėje pasigirsta aplodismentai. Keistas jausmas, bet suprantu – ši daina žmonėms duoda kažką labai asmeniško“, – sako Ovidijus Vyšniauskas.

Apie dainos atsiradimą Ovidijus sako:

„Ši daina gimė nelengvai – gvildenau ją apie ketverius metus. Kartais ją padėdavau į šalį, vėliau vėl grįždavau. Muziką kurti buvo paprasčiau, o žodžiai subrendo per laiką, per išgyvenimus. Susimąsčiau: ką aš turėčiau dabar, jei nebūčiau turėjęs to, ką turėjau anksčiau? Manau, tokį jausmą tam tikrais gyvenimo etapais patiria daugelis.“

Ovidijus kviečia ne tik pasiklausyti dainos, bet ir įsiklausyti į jos žodžius, ieškoti ten savęs.

„Tikiuosi, kad daina atras savo klausytojus. Žadu ją atlikti visuose savo koncertuose“, – sako atlikėjas.