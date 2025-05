Karščiausi birželio renginiai: laukia ne tik užsienio, bet ir Lietuvos žvaigždžių pasirodymai

Pirmąjį vasaros mėnesį netrūks ir debiutų. Kaune pirmąkart lauke bus surengtas kovos menų turnyras „FHC – Kaunas Colosseum“, Vilniuje pasirodys pirmąkart Lietuvą aplankysianti airių žvaigždė Ronanas Keatingas, tuo metu Angelou ir „FC Baseball“ klausytojams pristatys savo naujausius albumus.

R&B ir soul muzikos legenda Macy Gray

Birželio 4 d. (Vilnius)

Šilčiausią metų sezoną atidarys žymioji R&B ir soul atlikėja, dainų autorė, muzikantė bei prodiuserė Macy Gray, kuri birželio 4 dieną Vilniuje pristatys savo turo „On How Life Is 25th Anniversary“ programą.

Sostinės LVSO koncertų salėje pasirodysianti unikalaus balso savininkė išgarsėjo dar 1999-aisiais su „Grammy“ apdovanojimą pelniusiu hitu „I Try“, o per du dešimtmečius išleido net 10 studijinių albumų.

Pasaulinė superžvaigždė Justin Timberlake

Birželio 6 d. (Kaunas)

Pirmajam vasaros savaitgaliui nuostabų toną užduos pasaulinė superžvaigždė Justinas Timberlake'as, kuris birželio 6-ąją pirmą kartą aplankys Lietuvą. Primename, kad praėjusį rugsėjį paskelbus šią žinią – koncerto bilietai buvo išgraibstyti žaibiškai. Amerikietis sudrebins Kauno Dariaus ir Girėno stadioną su įspūdingu „The Forget Tomorrow World Tour“ pasirodymu, o jame skambės tokie hitai, kaip „Cry Me A River“, „My Love“, „SexyBack“, „Mirrors“, „Can't Stop the Feeling!“ ir kiti.

Justin Timberlake – Mirrors:

„FHC – Kaunas Colosseum“ kovos po atviru dangumi

Birželio 7 d. (Kaunas)

Kauno Dainų slėnyje birželio 7-ąją pirmąkart po atviru dangumi įvyks „FHC – Kaunas Colosseum“, kuriame lauks profesionalios MMA ir Grappling kovos su geriausiais Lietuvos ir užsienio kovotojais.

Narve išvysite tokias žvaigždes, kaip Juliją Stoliarenko, Mantą Kondratavičių ar Matą Stebuliauską, vakarą ves Paulius Mikolaitis-Paul de Miko, o scenoje pasirodys OG Version, Proflame ir Podba.

Naujojo „Angelou“ albumo debiutas

Birželio 11 d. (Vilnius)

Viena ryškiausių šalies ritmenbliuzo ir soulo atlikėjų Angelou gerbėjus kviečia į ypatingą susitikimą. Birželio 11 dieną atlikėja pirmą kartą gyvai pristatys gegužę pasirodžiusį albumą „Rodeo“.

Vilniaus Vingio parko širdyje, VU Botanikos sode, vyksiančiame šou skambės tiek naujausi kūriniai, tiek ir visų pamilti hitai iš praėjusių albumų.

Primename, kad praėjęs Angelou albumas „Fazė“ 2021-aisiais buvo klausomiausiu lietuvės atlikėjos albumu Lietuvoje.

„FC Baseball“ albumo pristatymo koncertai

Birželio 12 d. (Vilnius), 20 d. (Palanga) ir 27 d. (Kaunas)

Populiarusis atlikėjas Tautvydas Gaudėšius-FC Baseball šį mėnesį gerbėjus kviečia į tris koncertus: birželio 12 d. Vilniaus Lukiškių kalėjime, birželio 20 d. Palangos „Oldman“ erdvėje bei birželio 27 d. Kauno „Oldman“ scenoje (tiesa, pastarasis šou – jau išparduotas).

„Atvykstame pristatyti naujausio savo kūrinio – penktojo FC Baseball albumo „Noriu, kad tau pasisektų“. Nauja grupės kryptis, naujas nuotykis, patikrintoje, konceptualioje erdvėje“, – teigia „FC Baseball“.

FC Baseball – Labai:

„Daddy Was a Milkman“ kūrybos 10-mečio šou

Birželio 13 d. (Vilnius)

Atlikėjas „Daddy Was A Milkman“ ruošiasi didžiausiam savo koncertui po atviru dangumi, kuris vyks Vilniaus Kalnų parke, o kūrybos dešimtmečiui pažymėti skirtam pasirodymui simboliškai pasirinkta birželio 10-oji.

„Dešimt metų kurti ir dalintis muzika – niekad apie tai net nesvajojau. Neskaičiavau tų metų, jie tiesiog patys sukrito, mėgaujantis kiekviena daina ir koncertu. Tačiau supratau, kad jeigu pats sau šventės nesusikursi, niekas už tave to nepadarys,“ – sako Ignas Pociūnas.

Airių muzikos žvaigždė Ronanas Keatingas

Birželio 13 d. (Vilnius)

Airių muzikos superžvaigždė Ronanas Keatingas birželio 13 dieną pirmą kartą pasirodys Baltijos šalyse, o savo vienintelį šou surengs Vilniaus „Twinsbet“ arenoje.

Kadaise kartu su legendine grupe „Boyzone“ išgarsėjęs R. Keatingas vėliau pradėjo labai sėkmingą solinę karjerą, 2000 metais startavęs su filmui „Noting Hilas“ atliktu kūriniu „When You Say Nothing at All“. Iš viso airis per karjerą išleido net 12 solinių albumų, 32 singlus ir pardavė virš 20 mln. įrašų visame pasaulyje.

„Kamanių šilelis“ gamtos apsuptyje

Birželio 14 d. (Vilnius)

Šių metų M.A.M.A. apdovanojimuose Metų grupe pripažintas „Kamanių šilelis“ toliau stebina tiek muzika, tiek išradingais pasirodymais.

Birželio 14 dieną duetas kviečia į dar vieną įspūdingą šou, kuriam pasirinkta puikiai grupės pavadinimą atspindi lokacija – Vilniaus Vingio parko VU Botanikos sodas, o kartu su „Kamanių šileliu“ scenoje pasirodys ir Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios gospelo choras „GospelJonai“, padėsiantis klausytojams sukurti nepamirštamą vakarą.

Didžiausias Gabrielės Vilkickytės koncertas

Birželio 19 d. (Vilnius)

Viena ryškiausių šalies atlikėjų Gabrielė Vilkickytė kviečia į didžiausią savo koncertą Vilniaus Kalnų parke, kur susipins muzika, gamta ir emocijos. Praėjusią žiemą Kaune savo naujausią albumą „Mažas rūpintojėlis“ pristačiusi atlikėja vasaros koncertu siekia kūrybą perteikti šiltesnėmis spalvomis.

„Jei žiema labiau pabrėžė dainas apie tamsius kambarius, vasara – apie norą bėgt į lauką, semt gyvenimą pilnais šaukštais“, – sako Gabrielė Vilkickytė.

Popmuzikos divos Kylie Minogue šou

Birželio 20 d. (Kaunas)

Pasaulinio garso muzikos ikona Kylie Minogue sugrįžta į Lietuvą. Birželio 20 dieną atlikėja sudrebins Kauno „Žalgirio“ areną su naujojo pasaulinio turo „Tension“ pasirodymu.

Australijos muzikos žvaigždė pristatys gerbėjams savo naujausius hitus, tarp kurių – dainos iš albumo „Tension“, o taip pat atliks visų pamiltus kūrinius, lydėjusius jos įspūdingą, virš 35-erių metų trunkančią karjerą.

Alok & Kylie Minogue – Last Night I Dreamt I Fell In Love:

Vienintelis Roko Yan solinis koncertas šią vasarą

Birželio 20 d. (Vilnius)

Populiariųjų šalies atlikėjų tarpe įsitvirtinęs Rokas Yan užsibrėžė naują iššūkį – surengti didžiausią savo koncertą po atviru dangumi, kuriam pasirinko Kauno Dainų slėnį.

„Jaučiu, kaip pamažu prasideda naujas etapas, ir nekantrauju viską, kas kunkuliuoja viduj, perkelti į sceną“, – teigia Rokas Yan. Birželio 20 dieną vyksiantį šou kuria didžiulė komanda – nuo muzikantų, šokėjų ir scenografų iki šviesos, vizualizacijų ir specialiųjų efektų profesionalų.

Pirmieji „Katarsio“ koncertai po „Eurovizijos“

Birželio 20 d. (Vilnius), 21 d. (Kaunas) ir 27 d. (Palanga)

Alternatyviu kūriniu „Tavo Akys“ Lietuvai šių metų „Eurovizijoje“ atstovavusiai ir 16 vietą konkurso finale užėmusiai grupei „Katarsis“ ilsėtis tikrai nėra kada.

Birželį grupė surengs 3 koncertus ir visi jie – jau išparduoti. Bilietą spėję pačiupti melomanai „Katarsio“ kūryba mėgausis Vilniaus „Vasaros terasoje“ (birželio 20 d.), Kauno Kultūros centre (birželio 21 d.) ir Palangos „Oldman“ erdvėje (birželio 27 d.).

Katarsis – Balta Meilė:

JAV roko maištininkas „grandson“

Birželio 26 d. (Vilnius)

Pirmojo vasaros mėnesio didžiųjų renginių kalendorių „uždarys“ į Lietuvą sugrįžtantis roko maištininkas „grandson“. Birželio 26 dieną amerikietis sudrebins Vilniaus Lukiškių kalėjimo kiemą su drąsiu, energingu ir status quo laužančiu albumo „I Love You, I’m Trying“ pristatymu.

Savo kūryba „grandson“ nagrinėja socialines problemas ir iššūkius, kaip korporatyvinis godumas, rasizmas, ginklų kontrolė, medijų manipuliacija ar ciniškas konformizmas, tuo metu naujausiame albume perteikia savęs žalojimo bei šeimos traumų problematiką.