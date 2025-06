Planuojantiems eiti į Ronano Keatingo koncertą Vilniuje – nemaloni žinia

Iki koncerto likus visai nedaug, skelbiama svarbi informacija ketinantiems į jį eiti.

„Bilietai.lt“ savo „Facebook“ paskyroje pranešė, kad R. Keatingo koncertas nukeliamas į 20:30.

Paaiškėjo, kad koncerto pradžia nutolinta pusvalandžiu dėl vėluojančio skrydžio. Koncertas turėjo prasidėti 20h.

Kadaise su legendine grupe „Boyzone“ išgarsėjęs atlikėjas vėliau pradėjo sėkmingą solinę karjerą, 2000 m. startavęs su filmui „Noting Hilas“ atliktu kūriniu „When You Say Nothing at All“.

Iš viso airis per karjerą išleido net 12 solinių albumų, 32 singlus ir pardavė virš 20mln. įrašų visame pasaulyje.