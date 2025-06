Prieš koncertą kilę nesklandumai pasirodymo nesugadino – R. Keatingas sudrebino Vilnių

Tai – vienintelis koncertas Baltijos šalyse.

Dar prieš renginį buvo skelbiama, kad koncerto pradžia bus kiek pavėlinta – vietoj planuotos 20 val. R. Keatingas į sceną žengė 20 val. 30 min.

Apie pasikeitimus informavo bilietų platintojai, nurodę, kad vėlavimą lėmė vėluojantis skrydis.

Nepaisant techninių nesklandumų, publika dainininką sutiko šiltai. Vakaro metu skambėjo geriausiai žinomos dainos, tarp jų – ir visame pasaulyje išpopuliarėjusi baladė „When You Say Nothing at All“, tapusi vienu didžiausių atlikėjo hitų.

R. Keatingas išgarsėjo kaip „Boyzone“ grupės narys, o vėliau sėkmingai tęsė solinę karjerą.

Per daugiau nei du dešimtmečius jis išleido 12 solinių albumų, 32 singlus ir pardavė per 20 milijonų įrašų visame pasaulyje.