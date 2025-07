Ozzy Osbourne‘as atsisveikinimo koncertui subūrė senuosius „Black Sabbath“ narius

Šeštadienį O. Osbourne‘as, pirmasis „Black Sabbath“ bosistas Geezeris Butleris, būgnininkas Billas Wardas ir gitaristas Tony‘is Iommi‘is pirmą kartą po dviejų dešimtmečių kartu pasirodė scenoje Birmingeme (Anglija) įvykusiame koncerte „Back to the Beginning“, kuris, kaip teigiama oficialioje grupės „Black Sabbath“ interneto svetainėje, buvo O. Osbourne‘o „atsisveikinimo koncertas“.

O Osbourne‘as koncertavo sėdėdamas ant juodos, sostą primenančios kėdės, kurią puošė šikšnosparnis – 2020 m. atlikėjas atskleidė, kad jam diagnozuota Parkinsono liga.

„Jūsų ilgametė parama leido mums gyventi taip, kaip gyvename, – prieš atlikdamas paskutinę dainą „Paranoid“ publikai sakė O. Osbourne‘as. – Dėkoju jums iš visos širdies. Aš jus myliu. Mes jus mylime.“

O. Osbourne‘as su grupe taip pat atliko kūrinius „Iron Man“, „N.I.B.“ ir „War Pigs“. Socialiniuose tinkluose pasirodžiusioje filmuotoje medžiagoje matyti, kad pirmoje pasirodymo dalyje O. Osbourne‘as, be kita ko, atliko dainas „Crazy Train“, „Mr. Crowley“ ir „Mama, I‘m Coming Home“.

Milžinišką koncertą vedė aktorius Jasonas Momoa. Pasak leidinio „Billboard“, visos iš renginio ir tiesioginės transliacijos gautos lėšos buvo skirtos keliems fondams, tarp jų – organizacijai „Cure Parkinson‘s“, Birmingemo vaikų ligoninei ir Eikorno nepagydomomis ligomis sergančių vaikų slaugos namams.

Koncerte taip pat pasirodė keletas kitų roko sunkiojo metalo legendų, tarp jų – „Metallica“, „Guns N‘ Roses“, „Slayer“ ir „Alice in Chains“.

Per kelias valandas trukusį koncertą ant scenos užlipo ir keletas ypatingų svečių – grupės „Smashing Pumpkins“ lyderis Billy‘is Corriganas, „Rage Against the Machine“ narys Tomas Morello ir „Blink-182“ būgnininkas Travisas Barkeris. Scenoje pasirodęs grupės „Aerosmith“ narys Stevenas Tyleris kartu su T. Morello atliko „Led Zeppelin“ dainą „Whole Lotta Love“.

Grupę „Black Sabbath“ 1968 m. Birmingeme įkūrė O. Osbourne‘as, G. Butleris, B. Wardas ir T. Iommi. Metalo žanro pradininke laikoma grupė 2006 m. buvo įtraukta į Rokenrolo šlovės muziejų ir laimėjo du „Grammy“ apdovanojimus.

Grupės atsisveikinimo turas „The End Tour“ kiek užtruko, o 2017 m. jį vainikavo koncertinis filmas. Nuo to laiko grupė vis užsimindavo apie galimybes vėl susijungti. Informacija apie koncertą „Back to the Beginning“ pasirodė vasarį.

Po to, kai prabilo apie jį kamuojančią Parkinsono ligą, O. Osbourne‘as transliuotojo ABC korespondentui Robinui Robertsui sakė: „Prisipažinęs, kad sergu Parkinsono liga, jaučiuosi geriau“.

„Ir tikiuosi, kad (mano gerbėjai) niekur nedings ir palaikys mane, nes man jų reikia“, – pridūrė jis.