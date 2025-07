Rūta MUR pristato dainą „Nebenoriu“: „Vis tolstu labiau nuo meilės kaip amžinybės idėjos“

„Daina „Nebenoriu“ yra išsiskyrimo ir mirštančios vilties daina. Gyvenant begalinių pasirinkimų pasaulyje, nesibaigiančių pasimatymų ir santykių bevaisėmis paieškomis, su kiekvienu žmogumi vis tolstu labiau nuo meilės kaip amžinybės idėjos. Kas, man, kaip romantikei ir idealistei, yra kritinis pasaulėžiūros sudrebinimas“, – atvirauja Rūta MUR.

Pasak atlikėjos, ši daina gimė kaip atsakas į emocinį paralyžių, kurį kelia šiuolaikinis pasaulis – greitas, paviršutiniškas, lengvai keičiamas.

„Man šiuolaikinis pasaulis yra per grubus, per greitai vartojamas. Veidai keičia kitus veidus: vakar buvote artimiausi, šiandien vėl svetimi. Žodžiai nebeturi svorio. Kito kūnas tampa laikina atokvėpio stotele. Tai pasaulis be šaknų, be jausmo, be atsakomybės. Lyg būtų ištikusi širdies ir dvasios atrofija: nebėra kaip jausti, nes nebėra ko jausti.

Žodžiai „aš nebenoriu nieko ieškoti“ yra modernaus pasaulio tragiškos realybės pasekmė. Nesibaigiančios paieškos kalbant bet kuria tema, atima gyvybinį resursą tiesiog gyventi ir mėgautis.

Taip pat ši frazė yra gyvas kvietimas, kalbantis apie pasiryžimą ilgalaikiškumui ir atsidavimui“, – teigia ji.

Nepaisant liūdno teksto, dainos skambesys nėra lyriškas – Rūta sąmoningai pasirinko muzikos lengvumą kaip atsvarą vidinei tamsai. Romantizmas ir idealizmas, pasak jos, negali žūti – net jei pasaulis tampa vis pilkesnis.

Kūrinį lydi minimalistinis, bet emocionaliai galingas vizualas, kuriame Rūta pirmą kartą pasirodo važiuojanti motociklu Vilniuje ir jo apylinkėse.

„Motociklas man – tai drąsos, judėjimo ir laisvės simbolis. Vaizdo klipe jis tampa priešprieša emociniam sustingimui – tai gyvas kvietimas nepasiduoti apatijai ir vėl išdrįsti jausti“, – pasakoja Rūta.