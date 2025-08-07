Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
Leonas Somovas pristato specialiai progai sukurtą eksperimentinį kūrinį

2025 m. rugpjūčio 7 d. 14:54
Šią savaitę Trakuose vyksta pasaulio jaunimo irklavimo čempionatas, kuriame varžosi sportininkai net iš 45 šalių. Specialiai atidarymo ceremonijai muzikinį takelį sukūrė vienas žinomiausių šalies elektroninės muzikos kūrėjų Leon Somov. Simboliškai „Rowtronica“ pavadintame kūrinyje akyliausi klausytojai išgirs irklavimo garsus, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Kurdamas šį kūrinį tiesiog ėjau prie pat vandens, ten, kur vyksta pats čempionatas. Klausiau, kaip skamba irklai, kaip ritmiškai valtis liečia ežero paviršių, kaip net tyla tarp garsų turi savo pulsą. Tuos įrašytus garsus išskaidžiau ir pavertęs elektroniniais ritmais bei tekstūromis sudėjau į eksperimentinį kūrinį.
Norėjau ne šiaip sukurti įdomaus garso – norėjosi perteikti būtent tą jausmą, kai viskas juda kartu: žmogus, valtis, vanduo. Tai mano kūrinys apie judėjimą, apie buvimą toje konkrečioje vietoje, tuo konkrečiu metu“, – pasakoja Leon Somov.
Irklavimo bazėje apsilankęs kūrėjas teigia, kad būtent ši erdvė Trakuose ir įkvėpė sukurti kūrinį, remiantis šios sporto šakos garsais.
„Man buvo svarbu pilnai pasinerti į šitą idėją ir kurti būtent toje vietoje, kur viskas įvyks. Viena pagrindinių garso detalių – sportinės valties kėdutė. Jos pasikartojantis garsas turi labai aiškų ritmą, tokį beveik hipnotinį, nuolat judantį į priekį ir vedantį link tikslo.
Šitą garsą iškart atpažins patys irkluotojai – tai jų kasdienio ritmo dalis, kurią aš iškėliau į pirmą planą kaip tam tikrą garsinį simbolį“, – teigia kūrėjas.
Visi, norintys išvysti išskirtinį čempionatą dar gali tai padaryti atvykdami į Trakus ir palaikydami mūsų šalies jaunuosius sportininkus. Čempionatas vyksta rugpjūčio 6 – 10 dienomis. Bilietus į sporto šventę platina Bilietai.lt.
Kviečiame išgirsti specialiai pasaulio irklavimo čempionatui sukurtą Leon Somov kūrinį „Rowtronica“:
