Naujos kartos balsas: šešiolikmetis atlikėjas Lukas Anusauskas stebina savo universalumu

Kad tai šiais laikais yra įmanoma, sėkmingai įrodinėja Lukas Anusauskas, priklausantis naujai talentingų lietuviškos muzikos atlikėjų kartai, kuri drąsiai eksperimentuoja su įvairiais muzikos stiliais ir skinasi kelią į klausytojų širdis be įtakingų prodiuserių pagalbos, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pradėjęs nuo grojimo būgnais „Gatvės muzikos dienose“, jaunasis vilnietis greitai išmoko groti gitaromis, klavišiniais ir mušamaisiais, o dvylikos metų jau sugebėdavo įrašyti tiek savo kūrybos, tiek pergrotas garsių atlikėjų dainas namuose įsirengtoje studijoje.
Internete paskelbti Luko Anusausko įrašai sudomino alternatyvaus roko grupę „Zaza“ iš Kėdainių, kurios nariai 2023 metais tuomet dar tik keturiolikmečiui atlikėjui pasiūlė tapti jų vokalistu-gitaristu.
Lukas ne tik groja bei dainuoja šioje grupėje – nuo praėjusių metų jis pradėjo įrašinėti dainas ir kaip solo atlikėjas. Jo paties atliekama muzika pasižymi paprastumu ir švelniu skambesiu, joje dominuoja atvira, natūrali stilistika.
„Stengiuosi viską pateikti be pertekliaus – nuo melodijų iki vokalo, kad visuma būtų lengva ir sava. Mano kuriama muzika neprimeta, o tiesiog yra šalia,“ – trumpai savo kūrybą apibūdino Lukas Anusauskas, ką tik pristatęs savo naują solinę dainą „Vienas pasilikti“ ir jos vaizdo klipą.
Luko Anusausko dainos „Vienas pasilikti“ vaizdo klipas: