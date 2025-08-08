Grupė „Skamp“ pristato ypatingą dainos „Neišeik“ versiją: įrašė drauge su T. Krivicku iš grupės „Requiem“

Ši kolaboracija žymi daugiau nei 20 metų trunkančią draugystę tarp grupių „Skamp“ ir „Requiem“. Abi grupės pradėjo savo kelią panašiu metu, dažnai dalindavosi scena festivaliuose ir koncertuose.
Dar 2001 m. Tomas kartu su „Skamp“ įrašė dainą „Fishy“, kuri tapo vienu pirmųjų ir sėkmingiausių jų bendrų hitų. O 2002-aisiais, dalyvaudamas legendiniame realybės šou „Akvariumas“, jis kreipėsi į „Skamp“ narį Viktorą Diawarą, prašydamas prodiusuoti dainą „Neišeik“. Netrukus ši pasirodė radijo stotyse ir susilaukė didelio klausytojų dėmesio.
„Puikiai pamename tuos laikus: Tomas gyveno „Akvariumo“ name, o šou populiarumas buvo milžiniškas. Išeiti su juo į miestą reiškė būti lyg su „The Beatles“ nariu jų šlovės viršūnėje – visiškai pašėlę laikai“, – prisimena grupė „Skamp“.
Tuo metu vienoje įrašų sesijoje prie „Neišeik“ buvo prisijungusi ir Džordana Butkutė, taip pat dalyvavusi „Akvariume“. Buvo įrašyta ir bendra versija su ja, tačiau iki šiol neaišku, kur dingo šis įrašas – svarstoma, kad jis vis dar egzistuoja kažkur archyvuose.
O naujos, šiemet įrašytos „Neišeik“ dainos versijos įrašas buvo nufilmuotas „Skamp“ studijoje Vilniuje, Tomui trumpam viešint Lietuvoje – šiuo metu jis gyvena Amsterdame, Nyderlanduose.
„Aš labai patenkintas bendradarbiavimu ir draugyste su „Skamp“. Sena daina suskambėjo visai kitaip, o įrašinėti live versiją buvo tikras malonumas – tarytum vakarėlis su senais gerais draugais,“ – sako T. Krivickas.
Naujosios versijos instrumentalą dar 2015 m. sukūrė Viktoras Diawara būsimo albumo įrašų metu, tačiau netrukus visi failai buvo prarasti – pavogtas nešiojamasis kompiuteris. Laimei, išliko viena lėta, melancholiška demoversija. Būtent ši versija tapo pagrindu naujam dainos „Neišeik“ skambesiui.
„Vieną dieną improvizuodamas pradėjau groti „Neišeik“ akordus ant tos demoversijos ir iškart pajutau, kad čia slypi kažkas ypatingo. Kreipiausi į Tomą ir jis nedvejodamas sutiko prisijungti. Praėjo beveik 20 metų nuo originalo – puikus laikas naujai interpretacijai“, – pasakoja Viktoras.
Ši nauja versija pateko į ką tik pasirodžiusį „Skamp“ albumą „Lost & Found“.
Norėdami dar ryškiau pažymėti draugystės dvidešimtmetį, „Skamp“ ir T. Krivickas įrašė gyvą pasirodymo versiją, kuria šiandien dalijasi su klausytojais.