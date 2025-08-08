Lietuvos sunkiojo roko grupė „Black Spikes“ – tarp didžiausių pasaulio metalo scenos žvaigždžių

Tarptautinė renginių organizavimo įmonė „Napalm Events“ rugpjūčio 4 dieną pranešė su pasididžiavimu sveikinantys „Black Spikes“ – išskirtinę moderniojo metalo grupę iš Lietuvos prisijungus prie agentūros pasaulinių pasirodymų organizavimui. Pasak agentūros atstovų – „Black Spikes“ yra kylanti jėga Lietuvos moderniojo metalo scenoje.
„Esame nepaprastai susijaudinę gavę galimybę dirbti su viena ryškiausių sunkiosios muzikos agentūrų. Mintis, kad pasaulinėje scenoje mus atstovaus agentas, dirbantis su didžiausiomis metalo scenos žvaigždėmis iki šiol skamba neįtikėtinai. Tai yra unikali galimybė lietuvišką muziką pristatyti plačiai užsienio auditorijai, kuo labai didžiuojamės“ – džiaugėsi grupės nariai.
„Black Spikes“, savo kelią 2018 metais pradėjusį kaip hard roko grupė, per kelerius metus reikšmingai evoliucionavo ir įleido šaknis į modernaus metalo muziką. Po sėkmingo pasirodymo 2019 m. „Tamsta“ klubo organizuojamame konkurse „Garažas“ ir laimėto debiutinio albumo „Led by Shadows“ išleidimo, grupė 2022 m. pristatė singlą „Apie ją“, kuris ir pažymėjo jų muzikinį posūkį.
2025 metų pradžioje Black Spikes pristatė galingą mini-albumą pavadinimu „NIL“, kuris išsiskiria unikaliu skambesiu bei išskirtiniais vaizdo klipai. Šis albumas ne tik pritraukė pasaulinės metalo scenos atstovų dėmesį, bet ir sparčiai augina grupės klausytojų ratą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Pasirašyta sutartis su „Napalm Events“ renginių organizavimo agentūra žymi labai svarbaus etapo grupės muzikinėje karjeroje pradžią. Tai reikšmingas pripažinimas ne tik grupei, bet ir visai Lietuvos metalo scenai.