Paviešintas J. Kuraičio duetas su mama sulaukė išskirtinio dėmesio: internete – šimtai tūkstančių peržiūrų

Pasveikinti mamos muzikantas grįžo į gimtąją Klaipėdą, kur ir įvyko spontaniškas koncertas, kurio metu saksofonu grojantis J. Kuraitis ir altu griežianti L. Kuraitienė atliko visiems puikiai žinomą italų dueto Al Bano ir Rominos Power dainą „Felicita“. Juozas atskleidė, kad tai mamos jaunystės daina, kurią sugroti jie sumanė spontaniškai.
„Nors esame muzikantų šeima (brolis Petras groja obojumi Vilniaus operos ir baleto teatre, Kauno ir Klaipėdos muzikiniuose teatruose) pastaruoju metu retai drauge grodavome, matyt, pakanka šito mums darbuose, o susitikus norisi tiesiog maloniai pasišnekučiuoti, pasidalinti, kas nauja ir svarbaus mūsų gyvenimuose.
Tačiau šįkart netikėtai su mama norėjome išsitraukti instrumentus ir ką nors drauge sugroti. Buvo labai maloni patirtis. Mintimis nusikėliau į vaikystę, kai per didžiąsias metų šventes, gimtadienius ir kitus giminės susibūrimus vykdavo tikrų tikriausi pasirodymai: mes muzikuodavome, o giminės rengdavo vaidybinius pasirodymus“, – prisiminė vaikystę vienas populiariausių Lietuvos saksofonininkų, kurio „YouTube“ kanalo sekėjų skaičius siekia daugiau nei 160 tūkst.
Renkasi ramias šventes
J. Kuraitis atskleidė, kad jo mama labai nemėgsta švęsti savo gimtadienių, net reikalauja atvykti be dovanų.
„Jai didžiausias džiaugsmas, kad atvažiuoja sūnūs ir nereikia grandiozinių balių ar staigmenų. Mamai svarbiausia šiltas laikas su pačiais artimiausiaisiais. Tuomet pasiruošiame skanaus maisto, nusiperkame tortą. Žinoma, visuomet per gimtadienį pas mamą vykstame su gėlėmis ir dovanomis, nors joms ir priešinamasi, – šypsosi muzikantas. – Kartais iš tiesų smagu pamiršti visą pompastiką ir mėgautis nuoširdžiu pokalbiu. Šįkart – ir drauge atliekama muzika.“
Šeimyninis J. Kuraičio ir mamos duetas sulaukė tūkstančių gerbėjų dėmesio ir komplimentų lietaus. Ypač daug šiltų žodžių skriejo poniai Liudai. Vienas populiariausių saksofonininkų sako visai nenustebęs, kad žavimasi mamos talentu.
„Aš pats už muzikinį talentą esu dėkingas mamai, kuri jau daugiau nei 50 metų dirba Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykloje ir buvo ilgametė Kamerinio Klaipėdos orkestro vadovė.
Žinoma, niekas neįvyksta be nuoseklaus ir sunkaus darbo, tačiau tikrai daug davė tai, kad augau apsuptas klasikinės muzikos garsų“, – įsitikinęs talentingas muzikantas.
Per savo gimtadienį dažniausiai dirba
Beje, J. Kuraitis taip pat visai neseniai atšventė savo gimtadienį – liepos 26 d. Tačiau vienas garsiausių Lietuvos saksofonininkų jau penkiolika metų vietoj savo šventės renkasi darbą. Šiais metais savo gimtadienį taip pat paaukojo kitiems – grojo renginyje Klaipėdoje.
„Pasirodo, netoli nuo mamos nuriedėjau, – juokiasi muzikantas. – Taip jau susiklosto, kad vasarą pats darbymetis, daug švenčių, renginių, į kuriuos esu kviečiamas kitiems kurti nuotaiką, todėl pačiam švęsti nėra kada. Po darbų tiesiog nuvažiuoju pas mamą, kuri niekada nei manęs, nei brolio nepamiršta pasveikinti gimtadienio proga.“
J. Kuraitis sako, kad nieko nėra svarbiau už artimuosius ir praleistą laiką drauge su jais.
„Mūsų gyvenimo tempas dabar toks, kad neturime laiko ne tik aplankyti artimuosius, bet ir ilgesniam pokalbiui su jais. Todėl bent per didžiąsias šventes ir gimtadienius skirkime jiems laiko – pasveikinkime, drauge padainuokime ar pagrokime. Gyvenimas susideda iš gražių akimirkų, todėl kurkime jas patys.“