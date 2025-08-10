A. Tapino diskotekoje pasirodęs Fancy į skandalą Lietuvoje įsipainioja ne pirmą kartą: buvo nušvilptas

Jo organizuojamame renginyje staigmena tapo grupė Fancy, kuri, kaip vėliau paaiškėjo, prieš kiek mažiau nei dvejus metus koncertavo Rusijos sostinėje Maskvoje.
Nostalgiją keliantis atlikėjas, kurio tikrasis vardas Manfredas Aloisas Segiethas, Lietuvoje svečiavosi ne pirmą kartą.
Dar 2014-aisiais „Žalgirio“ arenoje savo pasirodymą surengęs ir rusiškai prabilęs vokalistas sulaukė neitin svetingos lietuvių reakcijos. Apie tai po koncerto buvo rašoma naujienų portale „Kas vyksta Kaune“.
Mat norėdamas įsiteikti publikai, po vienos dainos atlikėjas nutarė padėkoti rusiškai ir čia pat buvo nušvilptas daugiatūkstantinės minios.
Žiūrovai replikavo, kad nors „senelis“ ir gerai pasirodė, tačiau jam galėjo kas nors pasakyti, kad jis koncertuoja ne Rusijoje, o lietuviškiausiame mieste.
Vokietijos dainininkas Manfredas Aloisas Segiethas pasaulyje žinomas vardu Fancy.
Italų bei euro disko stiliaus atlikėjo superhitai: „Slice Me Nice“, „Flames of Love“, „Chinese Eyes“, „Bolero“, „Lady of Ice“.
Andrius TapinasFancyskandalas
Rodyti daugiau žymių