Baltijos šalys pirmą kartą pristatys „Baltic Focus“ programą „Ireland Music Week“ festivalyje Dubline

Į „Baltic Focus“ programą įtraukti trijų šalių atlikėjai – dream pop grupė „mariin k.“ iš Estijos, noizroko grupė „Plié“ iš Lietuvos ir elektroninės muzikos kūrėja „Vultura“ iš Latvijos. Kartu su jais į Dubliną atvyks daugiau nei 20 Baltijos šalių muzikos industrijos atstovų.
Spalio 2 dieną Dubline vyksianti programa pristatys ne tik kylančius mūsų regiono talentus, bet ir diskusijas bei tinklaveikos sesijas, skirtas Latvijos, Lietuvos ir Estijos muzikos rinkų ypatumams. Pagrindinis iniciatyvos tikslas – užmegzti ryšius tarp Baltijos šalių ir tarptautinės muzikos industrijos, pasidalyti įžvalgomis bei stiprinti kultūrinius ryšius su Airija.
„Džiaugiamės, kad šių metų „Ireland Music Week“ festivalyje rengiama speciali „Baltic Focus“ programa, – sako Agnese Cimuška-Rekke, „Music Latvia“ vykdančioji direktorė ir projekto vadovė. – Tai reikšmingas momentas mūsų regionui, suteikiantis unikalią galimybę pristatyti Baltijos šalių talentus tarptautinėje scenoje. Ši iniciatyva, remiama Baltijos kultūros fondo bei Latvijos, Lietuvos ir Estijos ambasadų Airijoje, pabrėžia mūsų bendradarbiavimo stiprybę ir bendrą siekį sujungti Baltijos muziką su pasauline auditorija.“
Lietuvos muzikos verslo asociacijos vadovas Vaidas Stackevičius priduria: „Tai yra pirmasis „Ireland Music Week“ fokusas į kurią nors konkrečią užsienio rinką, ir mums didelė garbė, kad tai – Baltijos šalys. Kartu atverčiame naują, gražų bendradarbiavimo puslapį. Savo ruožtu „Plié“ yra viena įdomiausių Lietuvos roko grupių, puikiai reprezentuosianti mūsų šalį šiame renginyje.“
„Ireland Music Week“ direktorė Angela Dorgan sveikina iniciatyvą: „Džiaugiamės galėdami priimti muzikantus ir profesionalus iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos „Ireland Music Week“ 2025 metu. Tikimės, kad jie užmegs vertingų ryšių su tarptautiniais pirkėjais, Airijos muzikantais bei pritrauks čia gyvenančią Baltijos šalių bendruomenę.“
Šiemet Baltijos šalių muzikos rinką Dubline atstovaus visų trijų šalių muzikos kūrėjai ir atlikėjai: „mariin k.“ (Estija) – shoegaze atgimimo kontekste išsiskiriantis dream pop projektas; „Vultura“ (Latvija) – elektroninės muzikos kūrėja, savo kūryboje derinanti drum 'n' bass, art pop ir darkwave žanrų elementus; bei „Plié“ (Lietuva) – ekstremalaus garso ieškantiems subalansuota noizroko grupė, pasižyminti ekspresyviais pasirodymais.
„Ireland Music Week“ – tai kasmetinis nepriklausomas „showcase“ festivalis ir konferencija, rengiama Dubline nuo 2003 m. Ją organizuoja „First Music Contact“. Festivalis suteikia atlikėjams platformą pasirodyti prieš įtakingus industrijos profesionalus iš Airijos ir užsienio, o kasmet jame dalyvauja iki 90 atrinktų tarptautinių delegatų. Anksčiau „Ireland Music Week“ scenoje yra pasirodę tokie vardai kaip „Fontaines D.C.“, Hozier, David Keenan, Denise Chaila, YARD ir daugelis kitų.
Bendrą „Music Export Latvia“, „Music Estonia“ ir Lietuvos muzikos verslo asociacijos iniciatyvą „Baltic Focus“ remia Baltijos kultūros fondas, Estijos ambasada Dubline, Latvijos ambasada Dubline ir Lietuvos ambasada Airijoje. Lietuvos muzikos verslo asociacijos veiklas finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Projekto partneriai Estijoje – „Tallinn Music Week“, „e-Residency“, žiniasklaidos partneris – „Postimees Culture“; Latvijoje – „Riga Music Week“, „Every Little Thing“, žiniasklaidos partneris – LSM (Latvijos viešasis transliuotojas); Lietuvoje – „What’s Next in Music?“, žiniasklaidos partneris – LRT.